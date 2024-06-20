Обзор матча Дания — Англия, группы C на Евро 2024, 20.06.2024

20 июня второй матч на Евро 2024 провели сборные Дании и Англии. Команды сыграли во Франкфурте-на-Майне на поле стадиона «Дойче Банк Арена». Игра завершилась вничью 1:1. Англия сохранила первое место с 4 очками, Дания на втором месте с 2 очками. Обе сборные имеют шансы не попасть в топ-2.

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В стартовые 10 минут Дания больше владела мячом. Опасных моментов соперники не создали. Датчане дважды пробили в сторону ворот, но опасности они не представляли. Англичане создали первый опасный момент на 13 минуте. Филип Фоден обыграл соперника у линии штрафной площади, но пробил выше ворот.

На 18 минуте Харри Кейн забил свой первый гол на Евро. Кайл Уокер прострелил с фланга штрафной, мяч двойным рикошетом отскочил к Харри Кейну, и форвард точно пробил в угол ворот.

После забитого гола Англия стала играть в излюбленной манере. Сборная сосредоточилась активном прессинге и быстрых атаках после отбора мяча. К 30 минуте соперники не создали моментов для взятия ворот.

На 34 минуте Дания сравняла счет. Мортен Юлманд пробил в нижний угол из-за пределов ворот, мяч рикошетом от штанги влетел в сетку. В концовке тайма датчане продолжили больше владеть мячом, у Англии пропали контратаки.

По итогам первого тайма соперники нанесли 15 ударов по воротам. Впереди Дания 9:6, по ударам в створ 4:2. В тайме было всего два угловых удара, оба подавали датчане. Показатель xG 0,79:0,4 в пользу Англии.

На 50 минуте Деклан Райс пробил по центру ворот, Каспер Шмейхель справился с ударом без особых проблем. Опаснее было в быстрой атаке минутой позднее. Трент Александер-Арнольд сделал длинный пас на Букайо Сака, форвард пробил головой, перебросив мяч через вышедшего голкипера, но тот упал на сетку сверху ворот. На 55 минуте Филип Фоден пробил в штангу ворот из-за пределов штрафной площади.

Следующие 10 минут прошли спокойнее в плане опасных моментов. На 67 минута Дания удачно разыграла угловой, который завершился дальним ударом в створ ворот Миккеля Дамсгора. На 69 минуте Англия обновила линию атаки, поле покинули Харри Кейн, Букайо Сака и Филип Фоден. На поле вышли Олли Уоткинс, Эберечи Эзе и Джэррод Боуэн. Обе сборные активно использовали дальние удары. На 73 минуте Пьер-Эмерик Хейбьерг пробил в створ из-за пределов штрафной площади. На 85 минуте он же пробил рядом с крестовиной. В финальные 10 минут датчане сыграли активнее в атаке. Ко второму тайме добавили 3 минуты.

Игра завершилась вничью 1:1. Дания больше владела мячом и чаще била по воротам 16:12 и 7%4 в створ ворот. По показателю xG Англия была опаснее 1,24:0,87.

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