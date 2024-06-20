Обзор матча Словения — Сербия, группы C на Евро 2024, 20.06.2024

20 июня второй матч на Евро 2024 провели сборные Словении и Сербии. Команды сыграли в Мюнхене на поле стадиона «Альянц Арена». Игра завершилась вничью 1:1. Сербия сравняла счет в компенсированное время и сохранила шансы на выход в плей-офф. У Словении 2 очка, у Сербии 1.

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В стартовые минуты было много борьбы и в этой борьбе больше преуспели словенцы. К 7 минуте Предраг Райкович дважды вступил в игру, в том числе отбил опасный удар Яна Млакара. После яркого начала команды успокоились и к 20 минуте явных голевых моментов не было. Словения играла увереннее, сербские игроки допускали много ошибок и потерь.

На 27 минуте Сербия нанесла первый удар в створ ворот. Душан Влахович не сильно пробил головой. Ян Облак без проблем забрал мяч. Спустя 3 минуты Сербия получила право на угловой и Александр Митрович был близок к голу, но не сумел замкнуть подачу с угла поля, мяч пролетел рядом с крестовиной.

Самый опасный момент тайма случился на 38 минуте. Тими Эльшник пробил с линии штрафной в штангу, первым на подборе был Беньямин Шешко, пробивший в считанных сантиметрах от угла ворот. Сербия ответила опасной контратакой на 43 минуте, которая завершилась сейвом Облака и отбитым мячом защитника после удара Саши Лукича.

В первом тайме команды нанесли 14 ударов по воротам, 8:6 в пользу Словении, но 2:2 по попаданиям в створ. Угловые удары 3:2 в пользу словенской сборной. Показатель xG 0,83:0,79 в пользу Сербии.

На старте второго тайма Александр Митрович вышел один на один с Яном Облака, но не сумел перебросить вратаря. В стартовые пять минут второго тайма Сербия создала больше опасных моментов, чем за весь первый тайм. После яркого начала соперники вновь стали больше бороться в центре поля, что привело к снижению скорости и уменьшению опасных моментов.

На 69 минуте Словения вышла вперед, гол забил Жан Карничник перехватил мяч на своей половине поля отдал передачу на фланг Тими Эльшнику, который прострелил в штрафную площадь. Прострел замкнул Карничик, который и начал атаку. На 71 минуте Александр Митрович пробил в перекладину с линии вратарской. На 78 минуте Карничник пробил из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел рядом со штангой.

В финальные 10 минут матча Сербия больше владела мячом, но осмысленных атак почти не было. Основную опасность представляли розыгрыши угловых ударов.

Во втором тайме команды нанесли четыре удара в створ ворот, по два каждая сборная. Всего в матче 24 удара в сторону ворот, 13:11 в пользу Сербии. Опаснее команда была и по показателю xG 1,99:1,44. Количество угловых 9:4. Преимущество по статистике помогло Сербии набрать очки. Уже в компенсированное время Предраг Райкович пошел в штрафную на подачу углового, но забил Лука Йович.

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