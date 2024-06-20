Вратарь «Крыльев» Ломаев о тратах в месяц: «Кто говорит про 50-100 тысяч, лукавит. В Самаре 150-200 тысяч спокойно хватит, с арендой – 200-250 тысяч»

Иван Ломаев рассказал, сколько денег ему хватит в месяц для комфортной жизни.

– Сейчас модно спрашивать у футболистов – сколько денег им хватает в месяц для комфортной жизни. Назовешь сумму?

– Я видел интервью, когда люди говорят что им хватает 50-100 тысяч в месяц. Думаю, что они, мягко говоря, лукавят.

В Самаре, чтобы жить нормально, 150-200 тысяч спокойно хватит.

– С учетом аренды квартиры?

– Я снимаю квартиру в Самаре. Давай тогда скажу: 200-250 тысяч в месяц, – заявил голкипер «Крыльев Советов».

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