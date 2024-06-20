Вратарь «Крыльев» Ломаев о тратах в месяц: «Кто говорит про 50-100 тысяч, лукавит. В Самаре 150-200 тысяч спокойно хватит, с арендой – 200-250 тысяч»
Иван Ломаев рассказал, сколько денег ему хватит в месяц для комфортной жизни.
– Сейчас модно спрашивать у футболистов – сколько денег им хватает в месяц для комфортной жизни. Назовешь сумму?
– Я видел интервью, когда люди говорят что им хватает 50-100 тысяч в месяц. Думаю, что они, мягко говоря, лукавят.
В Самаре, чтобы жить нормально, 150-200 тысяч спокойно хватит.
– С учетом аренды квартиры?
– Я снимаю квартиру в Самаре. Давай тогда скажу: 200-250 тысяч в месяц, – заявил голкипер «Крыльев Советов».
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Давай посчитаем на одного в месяц☝️
50000 - 9000 (коммуналка) - 30000 (еда в среднем по 1000 в день) - 2500 (транспорт по минимуму) = получается около 8500 без учёта развлечений, алкоголя и прочего.
При стоимости ХОРОШЕГО ремонта (чтобы не передедывать раз в два года), для двухкомнатной квартиры - в МИЛЛИОН - получается копить ты будешь около 120 месяцев (то есть 10 лет).
И это ещё без учёта мебели и техники ☝️
Кстати насчет БизинесЛанчей в Маскау - сегодня на выходе из метро Кузнецкий Мост нашел Ирландский ПАБ там ₽370 за салат, первое, второе+гарнир, десерт - весьма недурно готовят.
Но учти, БОЛЬШИНСТВО НЕ ГОТОВО есть ПЯТЬ ДНЕЙ ПОДРЯД - только макароны и фарш ☝️
Без первого, сыра, фруктов овощей и прочего ☝️
в Москве и других крупных городах бизнес-ланч в нормальном заведении 400-600 рублей, столовые тоже примерное так выходят (3 блюда).
Плюс вечером дома поесть, плюс вкусняшки, пиво (их тоже включим в еду), еще рублей 400-800 набежит.
И это я завтрак не считал, там хоть и копейки, но если завтраки со всякими авокадо, сырниками и подобным, то тоже нехило выходит.
Вот и выходит, что за сутки больше косаря намного.
У меня в среднем расходы на еду и подобное 1200-1500.
но кто мы такие, что бы спорить с обоими высказываниями ? 😂😂
Центр Пхеньяна и дипквартал это конечно отдельная история, но при поездке в пригород вид совершенно другой.
По простым кварталам нас конечно не возили, но то что ЗА ЦЕНТРОМ совершенно другой мир :(
В месяце 22 рабочих дня, при поездке до и с работы в среднем получается 44 поездки - получается около 55 рублей поездка на ОДНОМ виде транспорта .
Это без учёта пересадок ☝️
Да и посуду мыть песком, вместо средства для мытья посуды.
А уж мыть голову, мыться и умываться вообще не надо - как и бриться 😝
Ты в курсе сколько стоит кг говядины или пачка макарон .
Я уж не говорю о кофе или сладостях
Или по твоему мнению ремонт нынче стоит 10000 ?! 🤪
Или новое авто типа ВАЗ всего 5000 - кстати найдешь по такой цене пиши 😝
Да и потом не все же как ты живут С МАМОЙ в ЕЁ КВАРТИРЕ 🤪
У многих семьи и дети вообще то есть ☝️