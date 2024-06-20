Вратарь «Крыльев» Ломаев о тратах в месяц: «Кто говорит про 50-100 тысяч, лукавит. В Самаре 150-200 тысяч спокойно хватит, с арендой – 200-250 тысяч»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Чемпионат.com Иван Ломаев деньги Футбол

Иван Ломаев рассказал, сколько денег ему хватит в месяц для комфортной жизни.

– Сейчас модно спрашивать у футболистов – сколько денег им хватает в месяц для комфортной жизни. Назовешь сумму?

– Я видел интервью, когда люди говорят что им хватает 50-100 тысяч в месяц. Думаю, что они, мягко говоря, лукавят.

В Самаре, чтобы жить нормально, 150-200 тысяч спокойно хватит.

– С учетом аренды квартиры?

– Я снимаю квартиру в Самаре. Давай тогда скажу: 200-250 тысяч в месяц, – заявил голкипер «Крыльев Советов».

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39 комментариев
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называешь маленькую сумму, кажешься ближе к народу и не вызываешь агрессии своей непомерной зарплатой.
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Ответ Харламов Никита
Сочувствую - если смена гардероба, ремонт, замена бытовой техники или мебели для вас неактуальны 🤪 Я уже молчу про покупку авто 😝
Гардероб каждый месяц меняешь? Ремонт каждый месяц делаешь? Ну зачем бред писать?)
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+15
У каждого свое понимание нормальной жизни, вон правительство говорит, что и 15000р. можно прожить , правда минимально.
+14
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+13
Ответ Ковид 07.10.52
У каждого свое понимание нормальной жизни, вон правительство говорит, что и 15000р. можно прожить , правда минимально.
А также Путин говорит, что основная часть россиян зарабатывает 2,4 млн рублей в год.
+9
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+7
Ответ Всеволод Бобров
На ремонт копят
Хорошо, при ЗП в 50000 как много можно копить на ремонт ?!
Давай посчитаем на одного в месяц☝️
50000 - 9000 (коммуналка) - 30000 (еда в среднем по 1000 в день) - 2500 (транспорт по минимуму) = получается около 8500 без учёта развлечений, алкоголя и прочего.
При стоимости ХОРОШЕГО ремонта (чтобы не передедывать раз в два года), для двухкомнатной квартиры - в МИЛЛИОН - получается копить ты будешь около 120 месяцев (то есть 10 лет).
И это ещё без учёта мебели и техники ☝️
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Почему на такого талантливого вратаря до сих пор никто не обратил внимание, а ??
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Ответ Харламов Никита
Но как ты живя на 50000 в месяц , сможешь сделать ремонт?! Или по твоему мнению ремонт нынче стоит 10000 ?! 🤪 Или новое авто типа ВАЗ всего 5000 - кстати найдешь по такой цене пиши 😝 Да и потом не все же как ты живут С МАМОЙ в ЕЁ КВАРТИРЕ 🤪 У многих семьи и дети вообще то есть ☝️
На ремонт копят
+3
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Ответ Всеволод Бобров
Как живут люди на 50-60к? Что за бред? 200-250 куда тратить я не понимаю
легко тратятся.
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Ответ Харламов Никита
Не спорю вполне может быть, но почему ОСТАЛЬНЫЕ должны жить исходя из твоих предпочтений ?!
Не говорю, просто не надо врать, что 50к вообще не хватает
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Ответ адекватное мнение
это где? в Калмыкии может. в Москве и других крупных городах бизнес-ланч в нормальном заведении 400-600 рублей, столовые тоже примерное так выходят (3 блюда). Плюс вечером дома поесть, плюс вкусняшки, пиво (их тоже включим в еду), еще рублей 400-800 набежит. И это я завтрак не считал, там хоть и копейки, но если завтраки со всякими авокадо, сырниками и подобным, то тоже нехило выходит. Вот и выходит, что за сутки больше косаря намного. У меня в среднем расходы на еду и подобное 1200-1500.
+ кофе, чай и прочие масла и сыры.
Кстати насчет БизинесЛанчей в Маскау - сегодня на выходе из метро Кузнецкий Мост нашел Ирландский ПАБ там ₽370 за салат, первое, второе+гарнир, десерт - весьма недурно готовят.
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Ответ Всеволод Бобров
В курсе, кг макарон это минимум на 4-5 дней, кг говядины также
Ну напиши сколько у тебя уходит на еду и прочее В ДЕНЬ.
Но учти, БОЛЬШИНСТВО НЕ ГОТОВО есть ПЯТЬ ДНЕЙ ПОДРЯД - только макароны и фарш ☝️
Без первого, сыра, фруктов овощей и прочего ☝️
+1
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Ответ Всеволод Бобров
Бред, какие 30к на еду? 15-20 с головой хватит.
это где? в Калмыкии может.

в Москве и других крупных городах бизнес-ланч в нормальном заведении 400-600 рублей, столовые тоже примерное так выходят (3 блюда).
Плюс вечером дома поесть, плюс вкусняшки, пиво (их тоже включим в еду), еще рублей 400-800 набежит.
И это я завтрак не считал, там хоть и копейки, но если завтраки со всякими авокадо, сырниками и подобным, то тоже нехило выходит.
Вот и выходит, что за сутки больше косаря намного.

У меня в среднем расходы на еду и подобное 1200-1500.
+2
-1
+1
Ответ Харламов Никита
А можно и ТРАВОЙ как в КНДР питаться 😝 Почему я работая и зарабатывая должен отказывать себе и детям допустим в черешне (500р/кг) или красной икре (3000р/0,5кг)?! Хорошее мороженое стоит от 100 рублей - это минимум 1000 в месяц.
Мне хватает лично 50к
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Ответ ОЛЛС1911
А также Путин говорит, что основная часть россиян зарабатывает 2,4 млн рублей в год.
При этом повышение НДФЛ для людей получающих з/п более 200 тыс в месяц коснется не более 3% работающих. ..
но кто мы такие, что бы спорить с обоими высказываниями ? 😂😂
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Ответ nbw8wsx7cp
При этом повышение НДФЛ для людей получающих з/п более 200 тыс в месяц коснется не более 3% работающих. .. но кто мы такие, что бы спорить с обоими высказываниями ? 😂😂
Вот 3% получающих более 200 тыс в месяц уже ближе к правде
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Ответ samarskij-kuzmich
Откуда такие сведения про КНДР? Лично жил в КНДР и питался там травой?
Не поверите НО ЖИЛ - целых 3 месяца пока был в командировке ;)
Центр Пхеньяна и дипквартал это конечно отдельная история, но при поездке в пригород вид совершенно другой.
По простым кварталам нас конечно не возили, но то что ЗА ЦЕНТРОМ совершенно другой мир :(
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Ответ Всеволод Бобров
Мне хватает лично 50к
Не спорю вполне может быть, но почему ОСТАЛЬНЫЕ должны жить исходя из твоих предпочтений ?!
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Ответ Харламов Никита
2500 для транспорта много - если пешком ходи то конечно 🤪 В месяце 22 рабочих дня, при поездке до и с работы в среднем получается 44 поездки - получается около 55 рублей поездка на ОДНОМ виде транспорта . Это без учёта пересадок ☝️
Сразу видно человек не из Самары, 55 рублей проезд...придумал тоже :) 32-38 рублей, все что выше иногородные транспорт
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Ответ Всеволод Бобров
Как живут люди на 50-60к? Что за бред? 200-250 куда тратить я не понимаю
На детей
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Ответ адекватное мнение
легко тратятся.
Ну это уже излишки
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Ответ nbw8wsx7cp
При этом повышение НДФЛ для людей получающих з/п более 200 тыс в месяц коснется не более 3% работающих. .. но кто мы такие, что бы спорить с обоими высказываниями ? 😂😂
Получается, что остальных за людей не считают...
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Ответ Eugene Leonov
Ну тут коммуналка плавающий показатель. В зубчаге это 2,5к за газ-свет-воду, в районе Самара Арена 4-5к. В районе дна около 10к+- да. 30к еда это растяжимое понятие. Кому то и 40 мало, кому 20 норм. Вопрос где закупаться и как. Транспорт вот дороже если юзать такси (так как 2500 для общественного много).
2500 для транспорта много - если пешком ходи то конечно 🤪
В месяце 22 рабочих дня, при поездке до и с работы в среднем получается 44 поездки - получается около 55 рублей поездка на ОДНОМ виде транспорта .
Это без учёта пересадок ☝️
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0
0
Ответ Харламов Никита
Хорошо, при ЗП в 50000 как много можно копить на ремонт ?! Давай посчитаем на одного в месяц☝️ 50000 - 9000 (коммуналка) - 30000 (еда в среднем по 1000 в день) - 2500 (транспорт по минимуму) = получается около 8500 без учёта развлечений, алкоголя и прочего. При стоимости ХОРОШЕГО ремонта (чтобы не передедывать раз в два года), для двухкомнатной квартиры - в МИЛЛИОН - получается копить ты будешь около 120 месяцев (то есть 10 лет). И это ещё без учёта мебели и техники ☝️
Ну тут коммуналка плавающий показатель. В зубчаге это 2,5к за газ-свет-воду, в районе Самара Арена 4-5к. В районе дна около 10к+- да. 30к еда это растяжимое понятие. Кому то и 40 мало, кому 20 норм. Вопрос где закупаться и как. Транспорт вот дороже если юзать такси (так как 2500 для общественного много).
0
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0
Ответ Всеволод Бобров
Ну это уже излишки
Да и ОПУ можно бесплатной газетой вытирать, а не покупать бумагу по 100 за 4 рулона .
Да и посуду мыть песком, вместо средства для мытья посуды.
А уж мыть голову, мыться и умываться вообще не надо - как и бриться 😝
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0
Ответ адекватное мнение
это где? в Калмыкии может. в Москве и других крупных городах бизнес-ланч в нормальном заведении 400-600 рублей, столовые тоже примерное так выходят (3 блюда). Плюс вечером дома поесть, плюс вкусняшки, пиво (их тоже включим в еду), еще рублей 400-800 набежит. И это я завтрак не считал, там хоть и копейки, но если завтраки со всякими авокадо, сырниками и подобным, то тоже нехило выходит. Вот и выходит, что за сутки больше косаря намного. У меня в среднем расходы на еду и подобное 1200-1500.
Да можно Красной икрой питаться, че мелочиться. Овсянка или яйца копейки стоят, десяток яиц на 2-3 дня хватит, каши тоже мало стоят, в столовых смысл питаться? В Москве и зп другие, я говорю про обычные города 300-500 к, 50-60 к тебе хватит нормально, голодать точно не будешь и на зал хватит, футбол.
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Ответ Всеволод Бобров
Бред, какие 30к на еду? 15-20 с головой хватит.
Кхм 🤔 ну на воде и хлебе вообще 1500 хватит на месяц - батон и вода из под крана в день 🤪
Ты в курсе сколько стоит кг говядины или пачка макарон .
Я уж не говорю о кофе или сладостях
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Ответ Харламов Никита
Хорошо, при ЗП в 50000 как много можно копить на ремонт ?! Давай посчитаем на одного в месяц☝️ 50000 - 9000 (коммуналка) - 30000 (еда в среднем по 1000 в день) - 2500 (транспорт по минимуму) = получается около 8500 без учёта развлечений, алкоголя и прочего. При стоимости ХОРОШЕГО ремонта (чтобы не передедывать раз в два года), для двухкомнатной квартиры - в МИЛЛИОН - получается копить ты будешь около 120 месяцев (то есть 10 лет). И это ещё без учёта мебели и техники ☝️
Бред, какие 30к на еду? 15-20 с головой хватит.
+1
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Ответ Всеволод Бобров
Гардероб каждый месяц меняешь? Ремонт каждый месяц делаешь? Ну зачем бред писать?)
Но как ты живя на 50000 в месяц , сможешь сделать ремонт?!
Или по твоему мнению ремонт нынче стоит 10000 ?! 🤪
Или новое авто типа ВАЗ всего 5000 - кстати найдешь по такой цене пиши 😝
Да и потом не все же как ты живут С МАМОЙ в ЕЁ КВАРТИРЕ 🤪
У многих семьи и дети вообще то есть ☝️
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*Чем старше я становлюсь, тем меньше обращаю внимание на то, что говорят люди. Вместо этого я наблюдаю за тем, что они делают*. Не мое изречение, но нравмтся.
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Как живут люди на 50-60к? Что за бред? 200-250 куда тратить я не понимаю
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