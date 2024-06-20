Семин о «Зените»: «Менеджмент на высочайшем уровне – если тратят, то потом зарабатывают. Говорили, что на Малкома много потратили. Но они и продали его дороже»

Теги Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Спорт-Экспресс деньги Футбол

Юрий Семин считает, что менеджмент «Зенита» работает на высоком уровне.

– Судя по тому, как усиливается сейчас «Зенит», конкурентов у него не будет?

– Посмотрим. Конкуренция всегда есть. Но какие вопросы к «Зениту»? Там грамотно поступают. Если покупают игрока за серьезные деньги, то потом продают за большую сумму. Помните, говорили, что питерцы слишком много потратили на Малкома.

Но ведь они и продали его дороже! О чем это говорит? Менеджмент «Зенита» работает на высочайшем уровне. Если тратят, то потом зарабатывают. Вот это правильная модель, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Правда ли, что «Зенит» продал Малкома с прибылью? Мы посчитали все траты на звезду

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23 комментария
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Плохо что еврокубков нет, так бы за 3 сезона еще +120-140 млн евро и могли бы покупать еще круче игроков(((
+20
-1
+19
По иностранцам так и есть. Ещё бы русских игроков продавать дороже чем покупали,но на дистанции, за счёт бразильцев, аргентинцев и тд, по любому должны быть в плюсе
+18
0
+18
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Вы вон Угальде купили, 13 млн, и всяких Бабичей и тд, на общую сумму 37,5 млн евро...
И как успехи?
+15
-1
+14
хоть кто то в межсезонье не бухает.все адекватно
+4
0
+4
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Ну хоть так, хоть в Монголию за 100 млн.
А про контракты, в остальных клубах за 17000 р в месяц играют)))
+5
-1
+4
Ответ Алексей Федоров
Да честно говоря пусть зенит уже включает свой админресурс, сгонит всех на лавку, пусть смотрят как играют бразильцы)
Да зачем они нам нужны?
Честно лучше условного 18 летнего Педро подписать, и потом продать за 30-40 млн.
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Ответ Алексей Федоров
ну нет, тут нам всём говорят что Зенит это позор России, работать не умеют и только воруют, отжимают, админресурсят. Не может быть такого, что менеджмент на высочайшем уровне, наверное просто позвонили сверху
Ну если бы мы звонили сверху, по Сафонов не в ПСЖ поехал, Тюкавин не Динамо играл и т.д.)))
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-3
+3
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Гарай в Валенсию, Паредес в ПСЖ)

Смешишь тут только ты)
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Ответ Ковид 07.10.52
Передеса за те же деньги продали и тем же арабам, только из ПСЖ. И сколько на Гарае заработали? Самому-то не смешно, что всего одного игрока с трудом отыскал. Ну нет у наших клубов налаженной системы купи и продай дороже, у ЦСКА еще что-то получалось раньше.
На Гарае заработали 18 млн, на Паредесе 17+. Какие нафиг те же деньги.
На Шкртеле 9,7 млн.

Это только переходы в "нормальные" клубы из топ чемпионатов, которые я быстро вспомнил.
Ещё Малком и Халк, да.
Причём Зенит и не стремился продавать своих лидеров, наоборот, покупал зрелых футболистов.

Конечно, нет у наших клубов много успешных продаж, но и цели такой ни разу и возможности. Не построишь ты тут Бенфику и Порту, да даже Аякс. Нет у нас постоянного притока футболистов из бывших колоний, как в Португалии и Голландии.
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Ответ Андрей Принцев
По иностранцам так и есть. Ещё бы русских игроков продавать дороже чем покупали,но на дистанции, за счёт бразильцев, аргентинцев и тд, по любому должны быть в плюсе
А кому из топ пяти это удавалось регулярно ?
Не надо невозможного желать ))
А Палыч - молодец, четко и по делу !
+1
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ну нет, тут нам всём говорят что Зенит это позор России, работать не умеют и только воруют, отжимают, админресурсят. Не может быть такого, что менеджмент на высочайшем уровне, наверное просто позвонили сверху
+2
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Ответ Ковид 07.10.52
Ссылочку на заработанные на этих трех футболистах, по Паредесу максимум 5 млн., за 35 купили, за 40 продали. А что мешает покупать нам из этих же колоний.
Трансфермаркет.
Паредеса купили за 23.

Мешает другая культура, язык, социальные связи, лимит на легионеров и т.п.
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Ответ Semen B
Трансфермаркет. Паредеса купили за 23. Мешает другая культура, язык, социальные связи, лимит на легионеров и т.п.
Паредеса в паре с другим покупали, как я помню. А по остальным? Работать надо, а не ссылаться, что мешает
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Ответ a2wai
Ну вовремя подсосаться к тренду-то в принципе хорошая идея, но говоря честно, не будь такого бума на футбол в Саудовской Аравии, то не получилось бы отбить деньги за трансфер Малкома. Здесь по большей части повезло, что появился вариант отбить трансфер. Но да, менеджмент сработал в ситуации грамотно.
Если б, абы
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