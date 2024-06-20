Семин о «Зените»: «Менеджмент на высочайшем уровне – если тратят, то потом зарабатывают. Говорили, что на Малкома много потратили. Но они и продали его дороже»

Юрий Семин считает, что менеджмент «Зенита» работает на высоком уровне.

– Судя по тому, как усиливается сейчас «Зенит», конкурентов у него не будет?

– Посмотрим. Конкуренция всегда есть. Но какие вопросы к «Зениту»? Там грамотно поступают. Если покупают игрока за серьезные деньги, то потом продают за большую сумму. Помните, говорили, что питерцы слишком много потратили на Малкома.

Но ведь они и продали его дороже! О чем это говорит? Менеджмент « » работает на высочайшем уровне. Если тратят, то потом зарабатывают. Вот это правильная модель, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» .

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