Семин о «Зените»: «Менеджмент на высочайшем уровне – если тратят, то потом зарабатывают. Говорили, что на Малкома много потратили. Но они и продали его дороже»
Юрий Семин считает, что менеджмент «Зенита» работает на высоком уровне.
– Судя по тому, как усиливается сейчас «Зенит», конкурентов у него не будет?
– Посмотрим. Конкуренция всегда есть. Но какие вопросы к «Зениту»? Там грамотно поступают. Если покупают игрока за серьезные деньги, то потом продают за большую сумму. Помните, говорили, что питерцы слишком много потратили на Малкома.
Но ведь они и продали его дороже! О чем это говорит? Менеджмент «Зенита» работает на высочайшем уровне. Если тратят, то потом зарабатывают. Вот это правильная модель, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
Правда ли, что «Зенит» продал Малкома с прибылью? Мы посчитали все траты на звезду
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И как успехи?
А про контракты, в остальных клубах за 17000 р в месяц играют)))
Честно лучше условного 18 летнего Педро подписать, и потом продать за 30-40 млн.
Смешишь тут только ты)
На Шкртеле 9,7 млн.
Это только переходы в "нормальные" клубы из топ чемпионатов, которые я быстро вспомнил.
Ещё Малком и Халк, да.
Причём Зенит и не стремился продавать своих лидеров, наоборот, покупал зрелых футболистов.
Конечно, нет у наших клубов много успешных продаж, но и цели такой ни разу и возможности. Не построишь ты тут Бенфику и Порту, да даже Аякс. Нет у нас постоянного притока футболистов из бывших колоний, как в Португалии и Голландии.
Не надо невозможного желать ))
А Палыч - молодец, четко и по делу !
Паредеса купили за 23.
Мешает другая культура, язык, социальные связи, лимит на легионеров и т.п.