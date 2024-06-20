Влахович, Шешко, Тадич, Облак, Бйиол – в старте на матч Словения – Сербия

Теги Ювентус Атлетико Сборная Сербии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 Душан Тадич Ян Облак Александар Митрович Эрик Янжа Филип Младенович Предраг Райкович Андраж Шпорар Андрия Живкович Петар Стоянович Милош Велькович Саша Лукич Никола Миленкович Душан Влахович Тими Элшник Адам Гнезда-Черин Ян Млакар Иван Илич Яка Бийол Ванья Дркушич Страхиня Павлович Жан Карничник Беньямин Шешко Футбол

Словения и Дания опубликовали стартовые составы на матч Евро-2024.

Состав СловенииЯн Облак, Жан Карничник, Ванья Дркушич, Яка Бийол, Эрик Янжа, Петар Стоянович, Адам Гнезда-Черин, Тими Элшник, Ян Млакар, Андраж Шпорар, Беньямин Шешко.

Состав Сербии: Предраг Райкович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Милош Велькович, Филип Младенович, Иван Илич, Саша Лукич, Андрия Живкович, Душан Тадич, Душан Влахович, Александар Митрович.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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