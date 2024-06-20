Влахович, Шешко, Тадич, Облак, Бйиол – в старте на матч Словения – Сербия

Словения и Дания опубликовали стартовые составы на матч Евро-2024.

Состав Словении: Ян Облак, Жан Карничник, Ванья Дркушич, Яка Бийол, Эрик Янжа, Петар Стоянович, Адам Гнезда-Черин, Тими Элшник, Ян Млакар, Андраж Шпорар, Беньямин Шешко.

Состав Сербии: Предраг Райкович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Милош Велькович, Филип Младенович, Иван Илич, Саша Лукич, Андрия Живкович, Душан Тадич, Душан Влахович, Александар Митрович.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.

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