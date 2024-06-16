Хейлунд, Шешко, Эриксен, Облак, Кристенсен, Бийол – в старте Словении и Дании на матч Евро-2024
Словения и Дания опубликовали стартовые составы на матч Евро-2024.
Состав Словении: Ян Облак, Жан Карничник, Ванья Дркушич, Яка Бийол, Эрик Янжа, Петар Стоянович, Адам Гнезда-Черин, Тими Элшник, Ян Млакар, Андраж Шпорар, Беньямин Шешко.
Состав Дании: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор, Йоаким Андерсен, Андреас Кристенсен, Мортен Юлманд, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Виктор Кристиансен, Александер Ба, Кристиан Эриксен, Расмус Хейлунд, Йонас Винд.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.