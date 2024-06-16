Хейлунд, Шешко, Эриксен, Облак, Кристенсен, Бийол – в старте Словении и Дании на матч Евро-2024

Теги Сборная Дании по футболу Сборная Словении по футболу Каспер Шмейхель Евро-2024 Кристиан Эриксен Янник Вестергор Ян Облак Пьер-Эмиль Хейбьерг Эрик Янжа Андреас Кристенсен Андраж Шпорар Петар Стоянович Йоаким Андерсен Виктор Кристиансен Тими Элшник Мортен Юлманд Йонас Винд Адам Гнезда-Черин Ян Млакар Яка Бийол Ванья Дркушич Александер Ба Жан Карничник Беньямин Шешко Виктор Бернт Кристиансен Расмус Хейлунд Футбол

Словения и Дания опубликовали стартовые составы на матч Евро-2024.

Состав СловенииЯн ОблакЖан КарничникВанья ДркушичЯка Бийол, Эрик Янжа, Петар Стоянович, Адам Гнезда-Черин, Тими Элшник, Ян Млакар, Андраж Шпорар, Беньямин Шешко.

Состав Дании: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор, Йоаким Андерсен, Андреас Кристенсен, Мортен Юлманд, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Виктор Кристиансен, Александер Ба, Кристиан Эриксен, Расмус Хейлунд, Йонас Винд.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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