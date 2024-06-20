Джанашия о Грузии на Евро: «Обыграет Чехию, а с Португалией вничью сыграет. Сейчас команды не такие сильные. Это футбол, может, нам повезет»
Заза Джанашия высказался о шансах Грузии в оставшихся матчах Евро-2024.
Сборная уступила Турции в игре первого тура группы F со счетом 1:3.
«Ничего страшного, что с Португалией еще играть после поражения от Турции. Грузия обыграет Чехию, а с Португалией вничью сыграет.
Это футбол, можно и обыграть Португалию. Почему нет? Они обыграли Чехию, расслабились. Может, нам повезет.
Португалию можно обыгрывать, сейчас не такие сильные команды. Так что будут бороться», – сказал бывший форвард «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия.
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