Джанашия о Грузии на Евро: «Обыграет Чехию, а с Португалией вничью сыграет. Сейчас команды не такие сильные. Это футбол, может, нам повезет»

Теги Локомотив Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу Сборная Турции по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Заза Джанашия Чемпионат.com Футбол

Заза Джанашия высказался о шансах Грузии в оставшихся матчах Евро-2024.

Сборная уступила Турции в игре первого тура группы F со счетом 1:3.

«Ничего страшного, что с Португалией еще играть после поражения от Турции. Грузия обыграет Чехию, а с Португалией вничью сыграет.

Это футбол, можно и обыграть Португалию. Почему нет? Они обыграли Чехию, расслабились. Может, нам повезет.

Португалию можно обыгрывать, сейчас не такие сильные команды. Так что будут бороться», – сказал бывший форвард «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия.

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4 комментария
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Юзеры недопонимают что подобные заявления высказываются полушуточным, подбадриващим тоном, а не с ура-патриотическим разрывом реальности.
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Как будто грузин про Грузию мог сказать нечто иное...Да,с Турцией прилично выглядели,но с Чехией и Португалией будет в разы труднее.
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Боюсь проиграют или сыграют вничью с Чехией и проиграют Португалии
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Надо выйти и сыграть вдохновенно, легко, на кураже, как дания в 1992 году. Будь что будет. В первой игре были скованы, и это бросалось в глаза.
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