Джанашия про РПЛ: «Не вижу игрока, которого можно выделить. Скучно смотреть. Может, без еврокубков ребятам не хватает мотивации»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Заза Джанашия Футбол

Заза Джанашия заявил, что РПЛ скучно смотреть.

– Вы сказали, что смотрите все матчи РПЛ сейчас. Кто главный талант России на данный момент?

– Не вижу игрока, которого можно выделить.

– Настолько скучный чемпионат?

– Если говорить правду, то да, скучно смотреть.

Я еще не увидел ни одного игрока, который сумел бы провести хорошо и стабильно хотя бы пять-шесть матчей подряд.

Один матч выделяются, во второй игре выглядят ниже своих возможностей, в третьей уже практически не играют, а на четвертый раз могут снова хорошо выступить. Ни у кого нет стабильности.

– С чем это связано?

– Возможно, особенности характера. Может, из-за отсутствия еврокубков у ребят не хватает мотивации, чтобы себя показать.

Если бы я был футболистом, у меня тоже не было бы сейчас какой-то большой мотивации. Играешь внутри чемпионата, но в итоге никуда не выходишь.

В этом и есть проблема менталитета. Парни не думают, что если будут хорошо играть, их куда-то возьмут.

– Есть мнение, что высокие зарплаты в России мешают развитию футбола. Можно согласиться?

– В России у футболистов хорошие зарплаты.

Но это ни при чем, потому что в Европе у всех хороших игроков зарплаты высокие. Кто выделяется, получает хорошие деньги, – сказал бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия.

13 комментариев
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Ответ Н.Ф.
Кто-нибудь сейчас после гола сальто делает, как Заза четверть века тому назад?
Заболотный...
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Кто-нибудь сейчас после гола сальто делает, как Заза четверть века тому назад?
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Ну так-то всегда есть Вендел, он всё же даже с лишним весом и без мотивации топ
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Вот как раз разница в том что высокие зарплаты в Европе у ХОРОШИХ футболистов.
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Скучно, но смотрю все матчи.
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Мне не скучно. Жду след тур с нетерпением.
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Брешет, что не смотрит, смотрит каждый тур. Я играл в любительской лиге раньше, мне очень интересна РПЛ, другие лиги менее смотрю. Еврокубки, конечно дело другое, ЧМ и ЧЕ. Джанашия хочет нас, всех обмануть.
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"Я еще не увидел ни одного игрока, который сумел бы провести хорошо и стабильно хотя бы пять-шесть матчей подряд"

Потому что в сильнейшей лиге мира - РПЛ игрокам противостоят адекватные по уровню соперники, которые не дают разбежаться. И этих соперников не получается превосходить по заказу в каждом матче. В евроке - да, распиаренные псевдозвёзды кладут пачку мячей тур за туром, потому что им противостоят слабые бей-беги клоуны, способные лишь обозначать борьбу.
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Ответ Cruel Snake
Во у человека сила воли, характер или... знает что ещё))) Все матчи РПЛ смотрит Все! Кремень просто
Врёт он, не будь наивным. Чтобы бывший футболист не смотрел футбол, в котором был всю карьеру, в жизни не поверю, как сам, бывший футболист любительской лиги.
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Ответ Н.Ф.
Кто-нибудь сейчас после гола сальто делает, как Заза четверть века тому назад?
Товарищ, ты слабо смотришь футбол РПЛ. Заболотный делает несколько раз сальто, после гола.
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Ответ Н.Ф.
Кто-нибудь сейчас после гола сальто делает, как Заза четверть века тому назад?
Товарищ, ты слабо смотришь футбол РПЛ. Заболотный делает несколько раз сальто, после гола.
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