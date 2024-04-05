Джанашия про РПЛ: «Не вижу игрока, которого можно выделить. Скучно смотреть. Может, без еврокубков ребятам не хватает мотивации»
Заза Джанашия заявил, что РПЛ скучно смотреть.
– Вы сказали, что смотрите все матчи РПЛ сейчас. Кто главный талант России на данный момент?
– Не вижу игрока, которого можно выделить.
– Настолько скучный чемпионат?
– Если говорить правду, то да, скучно смотреть.
Я еще не увидел ни одного игрока, который сумел бы провести хорошо и стабильно хотя бы пять-шесть матчей подряд.
Один матч выделяются, во второй игре выглядят ниже своих возможностей, в третьей уже практически не играют, а на четвертый раз могут снова хорошо выступить. Ни у кого нет стабильности.
– С чем это связано?
– Возможно, особенности характера. Может, из-за отсутствия еврокубков у ребят не хватает мотивации, чтобы себя показать.
Если бы я был футболистом, у меня тоже не было бы сейчас какой-то большой мотивации. Играешь внутри чемпионата, но в итоге никуда не выходишь.
В этом и есть проблема менталитета. Парни не думают, что если будут хорошо играть, их куда-то возьмут.
– Есть мнение, что высокие зарплаты в России мешают развитию футбола. Можно согласиться?
– В России у футболистов хорошие зарплаты.
Но это ни при чем, потому что в Европе у всех хороших игроков зарплаты высокие. Кто выделяется, получает хорошие деньги, – сказал бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия.
Потому что в сильнейшей лиге мира - РПЛ игрокам противостоят адекватные по уровню соперники, которые не дают разбежаться. И этих соперников не получается превосходить по заказу в каждом матче. В евроке - да, распиаренные псевдозвёзды кладут пачку мячей тур за туром, потому что им противостоят слабые бей-беги клоуны, способные лишь обозначать борьбу.