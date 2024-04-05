Джанашия про РПЛ: «Не вижу игрока, которого можно выделить. Скучно смотреть. Может, без еврокубков ребятам не хватает мотивации»

Заза Джанашия заявил, что РПЛ скучно смотреть.

– Вы сказали, что смотрите все матчи РПЛ сейчас. Кто главный талант России на данный момент?

– Не вижу игрока, которого можно выделить.

– Настолько скучный чемпионат?

– Если говорить правду, то да, скучно смотреть.

Я еще не увидел ни одного игрока, который сумел бы провести хорошо и стабильно хотя бы пять-шесть матчей подряд.

Один матч выделяются, во второй игре выглядят ниже своих возможностей, в третьей уже практически не играют, а на четвертый раз могут снова хорошо выступить. Ни у кого нет стабильности.

– С чем это связано?

– Возможно, особенности характера. Может, из-за отсутствия еврокубков у ребят не хватает мотивации, чтобы себя показать.

Если бы я был футболистом, у меня тоже не было бы сейчас какой-то большой мотивации. Играешь внутри чемпионата, но в итоге никуда не выходишь.

В этом и есть проблема менталитета. Парни не думают, что если будут хорошо играть, их куда-то возьмут.

– Есть мнение, что высокие зарплаты в России мешают развитию футбола. Можно согласиться?

– В России у футболистов хорошие зарплаты.

Но это ни при чем, потому что в Европе у всех хороших игроков зарплаты высокие. Кто выделяется, получает хорошие деньги, – сказал бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия.