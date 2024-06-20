«МЮ» не хочет платить более 70 млн евро «Пэлас» за Олисе. «Челси» согласен на эту сумму

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Майкл Олисе деньги Футбол

«Челси» хочет подписать Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».

Действующий контракт 22-летнего полузащитника с «Пэлас» рассчитан до 2027 года. Ранее сообщалось, что интерес к Олисе проявляет ряд клубов АПЛ, в том числе «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также «Бавария». 

Отступные за игрока составляют около 60 миллионов фунтов, или более 70 миллионов евро. 

По данным Foot Mercato, в «МЮ» не намерены платить такую сумму за переход Олисе. В то же время «Челси» начал переговоры с окружением Олисе о трансфере игрока. «Синие» готовы заплатить указанную в контракте сумму отступных. 

В минувшем сезоне АПЛ Майкл провел 19 матчей, в которых отличился 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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11 комментариев
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Ответ Alex Stanley
Рэтклифф приходил как политик - много надежд и обещаний, по факту....Глейзеров еще добрым словом будут вспоминать
Вы бы хоть думать начали, а не просто повторять одно и тоже. Минимум 5 раз видел такой же по смыслу комментарий
Ретклифф отказывается переплачивать за игроков - будете Глейзеров добрым словом вспоминать
Тем временем Глейзеры - дали Санчесу зп +300к фунтов в неделю, купили Погба и отпустили свободным агентом, продлили Марсияля на 5 лет и отпустили бесплатно, продлил Джонса на 5 лет, купили Антони за 100, купили Магуайра за 90, закупили для Мойеса шнейдерлинов-дармианов и уволили его, повесели на клуб кредиты которые брали на покупку этого же клуба, не вкладывали деньги в инфраструктуру. Вот уж действительно спасибо Глейзеры
+4
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Гораздо важнее найти игрока в опорную зону и сменьщика Хойлуну чем очередного вингера. Есть Гарначчо и Амад, с удовольствием бы смотрел на них в старте. Есть непотопляемый Рэш, многомиллионный Антони, дорогущий Маунт, которого Бруну и Майну в старт не пустят, тоже может номинально на фланге сыграть. Вообщем в условиях дефицита бюджета позиция явно не приоритетная для усиления.
+3
0
+3
Рэтклифф приходил как политик - много надежд и обещаний, по факту....Глейзеров еще добрым словом будут вспоминать
+4
-3
+1
Ответ Alex Stanley
Рэтклифф приходил как политик - много надежд и обещаний, по факту....Глейзеров еще добрым словом будут вспоминать
Чему удивляться, чем меньше % акций - тем больше бла-бла
+1
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+1
Челси ведёт его ещё с прошлого лета, когда предлагал 40 млн. Игрок очень хороший, главное - как у него с хрусталём...
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Из Манчестер Юнайтед как всегда будут доить как можно больше денег .
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В заголовке - ошибка: «МЮ» не хочет платить более 70 млн евро «Пэлас» за Олисе. «Челси» согласен на эту сумму »
Слово "более" - лишнее. Его убрать - и всё как есть, ни убавить - ни прибавить:)
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Потенциально топовый футболист, абсолютно стоящий этих денег по нынешним временам.

Его подписание будет большой удачей.
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Ответ Тумбочка Тевеса
Вы бы хоть думать начали, а не просто повторять одно и тоже. Минимум 5 раз видел такой же по смыслу комментарий Ретклифф отказывается переплачивать за игроков - будете Глейзеров добрым словом вспоминать Тем временем Глейзеры - дали Санчесу зп +300к фунтов в неделю, купили Погба и отпустили свободным агентом, продлили Марсияля на 5 лет и отпустили бесплатно, продлил Джонса на 5 лет, купили Антони за 100, купили Магуайра за 90, закупили для Мойеса шнейдерлинов-дармианов и уволили его, повесели на клуб кредиты которые брали на покупку этого же клуба, не вкладывали деньги в инфраструктуру. Вот уж действительно спасибо Глейзеры
60 млн фунтов за Олисе - не переплата, парень очень хорош, молод и многообещающий. МЮ сегодня не Реал, а Рэтклифф пытается играть в Переса, но у одного суперклуб, а у другого развалины и остатки былого величия. Без больших вливаний не обойтись, тем более в АПЛ
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