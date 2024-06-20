«МЮ» не хочет платить более 70 млн евро «Пэлас» за Олисе. «Челси» согласен на эту сумму
«Челси» хочет подписать Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».
Действующий контракт 22-летнего полузащитника с «Пэлас» рассчитан до 2027 года. Ранее сообщалось, что интерес к Олисе проявляет ряд клубов АПЛ, в том числе «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также «Бавария».
Отступные за игрока составляют около 60 миллионов фунтов, или более 70 миллионов евро.
По данным Foot Mercato, в «МЮ» не намерены платить такую сумму за переход Олисе. В то же время «Челси» начал переговоры с окружением Олисе о трансфере игрока. «Синие» готовы заплатить указанную в контракте сумму отступных.
В минувшем сезоне АПЛ Майкл провел 19 матчей, в которых отличился 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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Ретклифф отказывается переплачивать за игроков - будете Глейзеров добрым словом вспоминать
Тем временем Глейзеры - дали Санчесу зп +300к фунтов в неделю, купили Погба и отпустили свободным агентом, продлили Марсияля на 5 лет и отпустили бесплатно, продлил Джонса на 5 лет, купили Антони за 100, купили Магуайра за 90, закупили для Мойеса шнейдерлинов-дармианов и уволили его, повесели на клуб кредиты которые брали на покупку этого же клуба, не вкладывали деньги в инфраструктуру. Вот уж действительно спасибо Глейзеры
Слово "более" - лишнее. Его убрать - и всё как есть, ни убавить - ни прибавить:)
Его подписание будет большой удачей.