«МЮ» не хочет платить более 70 млн евро «Пэлас» за Олисе. «Челси» согласен на эту сумму

«Челси» хочет подписать Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».

Действующий контракт 22-летнего полузащитника с « » рассчитан до 2027 года. Ранее сообщалось, что интерес к Олисе проявляет ряд клубов АПЛ, в том числе « » и « », а также «Бавария».

Отступные за игрока составляют около 60 миллионов фунтов, или более 70 миллионов евро.

По данным Foot Mercato, в «МЮ» не намерены платить такую сумму за переход Олисе. В то же время « » начал переговоры с окружением о трансфере игрока. «Синие» готовы заплатить указанную в контракте сумму отступных.

В минувшем сезоне АПЛ Майкл провел 19 матчей, в которых отличился 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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