Обзор матча Шотландия — Швейцария, группы A на Евро 2024, 19.06.2024

19 июня в Кельне на поле стадиона Рейн-Энерги-Штадион сыграли сборные Шотландии и Швейцарии. В случае победы швейцарцы гарантировали себе место в 1/8 финала Евро 2024. Матч в Кельне завершился вничью 1:1.

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В стартовые десять минут Шотландия больше владела мячом и заработала два уголовных удара. Розыгрыш стандартов не привел к ударам по воротам. Швейцарцы использовали высокий прессинг, что позволяло перехватывать мячи на чужой половине поля. Опасных моментов команда не создала.

На 13 минуте шотландцы вышли вперед. Швейцария неудачно разыграла угловой и Шотландия убежала в быструю контратаку. Скотт Мактоминей пробил в сторону ворот и Фабиан Шер в попытке перехватить мяч, отправил его в сетку своих ворот.

После гола инициатива в матче перешла к швейцарцам. Команда стала атаковать активнее, но кроме как к угловым они не приносили. Шотландия оборонялась низким блоком и при удобном случае пыталась убежать в контратаку. На 26 минуте Джердан Шакири сравнял счет. Шотландцы под прессингом неудачно сделали пас назад, мяч перехватил Шакири и в одно касание пробил в ближний угол. Для игрока гол стал 10 на крупных турнирах, форвард отличился на четвертом турнире за сборную.

На 31 минуте швейцарцы могли выйти вперед. Команда убежала в быструю атаку, но Дан Ндойе не переиграл голкипера. С углового форвард забил, но оказался в офсайде. До конца тайма соперники обменялись опасными атаками, но к забитым мячам это не привело.

По итогам первого тайма соперники заработали 8 угловых ударов, 5:3 в пользу Швейцарии. По ударам впереди швейцарцы 6:3, показатель xG 0,62:0,21.

В стартовые 15 минут второго тайма соперники сбавили темп. Самый опасный момент случился на 60 минуте, когда Дан Ндойе пробил мимо ворот. В этой атаке травму получил защитник Шотландии Киран Тирни, он покинул поле на носилках.

На 67 минуте Шотландия получила право на опасный штрафной, который закончился попаданием мяча в штангу. Считанные сантиметры отделили Гранта Хэнли от гола.

Ближе к концовке тайма стало больше борьбы и опасных моментов. На 81 минуте Скотт Мактоминей дважды пробил по воротам, оба удара заблокировали. На 82 минуте Бреэль Эмболо убежал один на один, форвард перебросил голкипера, но гол отменили из-за офсайде. На 89 минуте Зеки Амдуни пробил рядом с воротами после подачи со штрафного.

Матч завершился Вничью 1:1. Соперники нанесли 16 ударов по воротам, 9:7 в пользу Швейцарии, показатель xG 1,16:0.99 в пользу швейцарцев. Швейцария набрала 4 очка, у Шотландии 1 очко. Обе сборные сохраняют шансы занять второе место в квартете и напрямую попасть в плей-офф.

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