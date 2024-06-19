Обзор матча Шотландия — Швейцария, группы A на Евро 2024, 19.06.2024

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19 июня в Кельне на поле стадиона Рейн-Энерги-Штадион сыграли сборные Шотландии и Швейцарии. В случае победы швейцарцы гарантировали себе место в 1/8 финала Евро 2024. Матч в Кельне завершился вничью 1:1.

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В стартовые десять минут Шотландия больше владела мячом и заработала два уголовных удара. Розыгрыш стандартов не привел к ударам по воротам. Швейцарцы использовали высокий прессинг, что позволяло перехватывать мячи на чужой половине поля. Опасных моментов команда не создала.

На 13 минуте шотландцы вышли вперед. Швейцария неудачно разыграла угловой и Шотландия убежала в быструю контратаку. Скотт Мактоминей пробил в сторону ворот и Фабиан Шер в попытке перехватить мяч, отправил его в сетку своих ворот.

После гола инициатива в матче перешла к швейцарцам. Команда стала атаковать активнее, но кроме как к угловым они не приносили. Шотландия оборонялась низким блоком и при удобном случае пыталась убежать в контратаку. На 26 минуте Джердан Шакири сравнял счет. Шотландцы под прессингом неудачно сделали пас назад, мяч перехватил Шакири и в одно касание пробил в ближний угол. Для игрока гол стал 10 на крупных турнирах, форвард отличился на четвертом турнире за сборную.

На 31 минуте швейцарцы могли выйти вперед. Команда убежала в быструю атаку, но Дан Ндойе не переиграл голкипера. С углового форвард забил, но оказался в офсайде. До конца тайма соперники обменялись опасными атаками, но к забитым мячам это не привело.

По итогам первого тайма соперники заработали 8 угловых ударов, 5:3 в пользу Швейцарии. По ударам впереди швейцарцы 6:3, показатель xG 0,62:0,21.

В стартовые 15 минут второго тайма соперники сбавили темп. Самый опасный момент случился на 60 минуте, когда Дан Ндойе пробил мимо ворот. В этой атаке травму получил защитник Шотландии Киран Тирни, он покинул поле на носилках.

На 67 минуте Шотландия получила право на опасный штрафной, который закончился попаданием мяча в штангу. Считанные сантиметры отделили Гранта Хэнли от гола.

Ближе к концовке тайма стало больше борьбы и опасных моментов. На 81 минуте Скотт Мактоминей дважды пробил по воротам, оба удара заблокировали. На 82 минуте Бреэль Эмболо убежал один на один, форвард перебросил голкипера, но гол отменили из-за офсайде. На 89 минуте Зеки Амдуни пробил рядом с воротами после подачи со штрафного.

Матч завершился Вничью 1:1. Соперники нанесли 16 ударов по воротам, 9:7 в пользу Швейцарии, показатель xG 1,16:0.99 в пользу швейцарцев. Швейцария набрала 4 очка, у Шотландии 1 очко. Обе сборные сохраняют шансы занять второе место в квартете и напрямую попасть в плей-офф.

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Шотландия – Швейцария 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
19 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Мактоминей, 1:1 – 26 Шакири.
ШотландияГанн, Ралстон, Хэнли, Тирни (Маккенна, 61), Хендри, Робертсон, Макгрегор, Мактоминей, Гилмор (Маклин, 79), Макгинн (Кристи, 90), Адамс (Шенкленд, 90).
ШвейцарияЗоммер, Видмер (Стергиу, 86), Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер, Шакири (Эмболо, 60), Джака, Фройлер (Сьерро, 75), Варгас (Ридер, 75), Ндойе (Амдуни, 86).
Предупреждения:
Родригес (31), Мактоминей (51), Маккенна (68), Макгинн (71), Сьерро (86).
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