Обзор матча Германия — Венгрия, группы A на Евро 2024, 19.06.2024

Хозяева Евро 2024 провели второй матч на турнире. В Штутгарте на поле стадиона «МХП-Арена» сборная Германии сыграла с Венгрией. Игра завершилась победой немецкой сборной со счетом 2:0. Гол плюс пас у Илкая Гюндогана. Еще один мяч на счету Джамала Мусиалы.

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Юлиан Нагельсман не стал менять стартовый состав и на матч с Венгрией вышли те же, кто играл с Шотландией в матче открытия. Уже на первой минуте в игру вступил Мануэль Нойер, опередивший полузащитника Роланда Шаллаи. В стартовые 10 минут венгерская сборная смотрелась опаснее. Команда заработала два угловых удара и старалась контролировать мяч.

На 12 минуте Германия могла выйти вперед. Кай Хавертц принял в штрафной длинный заброс Антонио Рюдигера. Форвард пробил в голкипера. К 20 минуте никто из команд не имел игрового перевеса. Германия стала больше владеть мячом, но опасность у ворот Венгрии возникала после стандартов или быстрых атак.

На 22 минуте Джамал Мусиала забил после двойной ошибки сборной Венгрии. Вилли Орбан упал в штрафной площади, мяч подобрал Илкай Гюндоган, сделавший пас на Мусиалу. Последний пробил в верхний угол ворот. Уже в следующей атаке венгерская сборная могла сравнять счет. Доминик Собослаи сильно пробил со штрафного. Мяч летел точно в угол, но прекрасно сыграл Мануэль Нойер, для которого игра стала 17 на Евро за Германию.

В финальные 15 минут первого тайма Германия завладела инициативой. После 35 минуты пропали контратаки венгерской сборной. Германия заработала несколько угловых, но ни одна подача Тони Крооса своей цели не достигла. На 44 минуте прошла быстрая атака по центру, Мусиала пробил опасно, но мяч рикошетом ушел на угловой.

В компенсированное время Венгрия забила, но гол отменили из-за офсайда. Доминик Собослаи навесил в штрафную, Мануэль Нойер справился с первым ударом, но на добивании первым был Роланд Шаллаи, который находился в положении вне игры.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу Германии. За счет инициативы в концовке тайма владение мячом стало 72/28 в пользу Германии. По ударам в створ равенство 3:3. Команды заработали 11 угловых, 8:3 в пользу хозяев.

В стартовые 10 минут второго тайма самый опасный момент имела Германия. Голкипер Петер Гулачи отразил удар Тони Крооса с линии штрафной площади. На 60 минуте опасно пробил Барнабаш Варга. Роланд Шаллаи прошел по флангу и навесил в штрафную, Варга пробил выше ворот.

На 67 минуте немецкая сборная реализовала преимущество. С фланга прострелил Максимилиан Миттельштедт, Илкай Гюндоган точно пробил в угол ворот с центра штрафной площади. После забитого гола Германия продолжила контроль мяча и почти лишила соперника шансов на контратаки. В концовке тайма Венгрия могла сократить отставание в счете, но переиграть Мануэля Нойера не получилось.

Германия воплотила в голы игровое преимущество и ошибки соперников. Всего в матче соперники нанесли 30 ударов, 19 у Германии и 11 у Венгрии. Гости во втором тайме ни разу не пробили в створ ворот. Показатель xG в матче 1,65:1,53. Германия набрала шесть очков и гарантировала выход в 1/8 финала Евро 2024.

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