Экс-хавбек ЦСКА Эджуке о переходе в «Севилью»: «Лучшее решение в моей карьере. Это замечательная команда с прекрасной клубной культурой, которая всегда хочет играть в Европе»
Чидера Эджуке прокомментировал свой переход в «Севилью».
Нигериец присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента.
«Это отличный клуб, семейный, где каждый готов помочь в любой ситуации. «Севилья» – это замечательная команда с прекрасной клубной культурой. Я знаю, что другие игроки сейчас в отпуске, но я с нетерпением жду встречи с ними. Это великолепный клуб, большой проект, очень рад стать его частью.
«Севилья» всегда хочет играть в Европе. Они семь раз выигрывали Лигу Европы, и, конечно, в числе целей – участие в еврокубках и возвращение команды на вершину.
Это лучшее решение, которое я принял в своей карьере. Надеюсь, что в ближайшие недели я смогу встретиться с болельщиками, играть для них и представлять их. Я с нетерпением жду возможности показать им свои качества», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.
сомневаюсь что пользу принесёт. но это меня не касается.вангую,максимум год его там продержат.дальше чемодан вокзал аренда