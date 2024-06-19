Экс-хавбек ЦСКА Эджуке о переходе в «Севилью»: «Лучшее решение в моей карьере. Это замечательная команда с прекрасной клубной культурой, которая всегда хочет играть в Европе»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Севилья Ла Лига Чидера Эджуке Футбол

Чидера Эджуке прокомментировал свой переход в «Севилью».

Нигериец присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента.

«Это отличный клуб, семейный, где каждый готов помочь в любой ситуации. «Севилья» – это замечательная команда с прекрасной клубной культурой. Я знаю, что другие игроки сейчас в отпуске, но я с нетерпением жду встречи с ними. Это великолепный клуб, большой проект, очень рад стать его частью.

«Севилья» всегда хочет играть в Европе. Они семь раз выигрывали Лигу Европы, и, конечно, в числе целей – участие в еврокубках и возвращение команды на вершину.

Это лучшее решение, которое я принял в своей карьере. Надеюсь, что в ближайшие недели я смогу встретиться с болельщиками, играть для них и представлять их. Я с нетерпением жду возможности показать им свои качества», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

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21 комментарий
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Ждём влажные истории о том, как в ЦСКа был подъем в 6 утра, строевая подготовка, вертухаи с собаками, и вообще ему казалось что везде был расизм
+56
-2
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Чёрт
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-10
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Пидрила
+40
-5
+35
Ответ Тимур Гарипов
Чёрт
Это ещё очень мягкое слово в отношении этого персонажа, который опустил наш клубный бюджет на 14 лямов, сбежав, как крыса с корабля... Да и Сигурдссон такой же... А ведь были и порядочные люди, честно ушедшие за деньги, я Бийола имею в виду...
+14
-3
+11
Ответ Тимур Гарипов
Чёрт
Поддерживаю
+16
-5
+11
"Севилья всегда хочет играть в Европе"))) скажите ему кто-нибудь, что Севилья и так в Европе)
+3
0
+3
Иуда.
+4
-2
+2
Ничего не понял из данного интервью, вообще! Он рассказывает какая замечательная его новая команда. Политесы в сторону будущего его коллектива понятны, но как можно оценивать то о чем ты только слышал или читал, не будучи в коллективе? Или фанат Севильи?
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Бийол в отличии от этого персонажа понял что ему придется уйти, честно пришел к руководству и сказал давайте так сделаем чтобы клуб деньги получил.
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Крысеныш
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Баню греть едет .
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Гнилой чувачок
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😂😂😂кто его там уже поддержал,интересно? уборщик в туалете отс..ал???лицемер несчастный.
сомневаюсь что пользу принесёт. но это меня не касается.вангую,максимум год его там продержат.дальше чемодан вокзал аренда
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Жук навозный.
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Кто им тексты пишет?
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Удачи Чиди
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🐔
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А можно больше об этом ##### ничего не писать!
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Ответ Тимур Гарипов
Чёрт
А Черт хуже Пи.. ра!
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