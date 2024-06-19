Экс-хавбек ЦСКА Эджуке о переходе в «Севилью»: «Лучшее решение в моей карьере. Это замечательная команда с прекрасной клубной культурой, которая всегда хочет играть в Европе»

Чидера Эджуке прокомментировал свой переход в «Севилью».

Нигериец присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента.

«Это отличный клуб, семейный, где каждый готов помочь в любой ситуации. « » – это замечательная команда с прекрасной клубной культурой. Я знаю, что другие игроки сейчас в отпуске, но я с нетерпением жду встречи с ними. Это великолепный клуб, большой проект, очень рад стать его частью.

«Севилья» всегда хочет играть в Европе. Они семь раз выигрывали Лигу Европы, и, конечно, в числе целей – участие в еврокубках и возвращение команды на вершину.

Это лучшее решение, которое я принял в своей карьере. Надеюсь, что в ближайшие недели я смогу встретиться с болельщиками, играть для них и представлять их. Я с нетерпением жду возможности показать им свои качества», – сказал бывший полузащитник .