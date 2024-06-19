89% женщин в футболе подвергались дискриминации, показал опрос: «Женщины заслуживают лучшего»

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Почти 90% женщин в футболе ощущают дискриминацию по отношению к себе.

Организация «Женщины в футболе» провела опрос о дискриминации женщин в футбольной индустрии. В опросе приняли участие 1118 человек, из которых 89% – женщины, 10% – мужчины, 1% – небинарные люди.

Опрос показал, что 89% женщин в футболе подвергались дискриминации на рабочем месте. В 2023 году таких женщин было 82%, четыре года назад – 66%.

Более 60% из тех, кто сообщил о случаях дискриминации на работе, заявили, что по этой проблеме не было принято никаких действий. 16% заявили об ощущении, что их даже не слушали, когда они жаловались на случившееся.

В то же время 85% женщин, принявших участие в опросе, с оптимизмом смотрят на будущее отрасли и верят, что возможности женщин в игре улучшатся.

«Все знают, что в футболе случается гендерная дискриминация, но проблема не только в том, что она есть. Есть еще большая проблема, связанная с тем, как с этим справляется футбол. 

Когда происходит гендерная дискриминация, многие женщины не чувствуют, что могут сообщить об этом, а когда они сообщают об этом, слишком часто никаких действий не предпринимается. Женщины заслуживают лучшего», – заявила директор организации «Женщины в футболе» Ивонн Харрисон.

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35 комментариев
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Опять нытьё всяких левых движений с целью выбить себе условия получше? Не надоело им всем это нытьё? Нет уж, заслужите себе плюшки в честной конкуренции с мужчинами
+24
-2
+22
Ответ chsccfrmfz
Опять нытьё всяких левых движений с целью выбить себе условия получше? Не надоело им всем это нытьё? Нет уж, заслужите себе плюшки в честной конкуренции с мужчинами
При том, что с мужчинами в данном случае соревноваться напрямую не приходится. Играйте себе в футбол, и всё. Развивайтесь спокойно.
Предвосхищая возможные вопросы:
1. Если кто-то из женщин в футболе на полном серьёзе страдает из-за сексуального, физического или ещё какого-либо насилия - этим должны заниматься местные менты, а не какие-то там мутные организации "Женщины в футболе".
2. Женские сборные должны получать тот же доход, что и мужские? Нет, не должны, это левацкая бредятина. Вы коммерцию начните генерировать аналогичную, для начала.
3. "Гендерная дискриминация в футболе" - это "женский футбол х##ня по сравнению с мужским"? Ну так это не дискриминация, а чистая правда, пусть и звучит грубовато. Заметьте, про волейбол почему-то никто никогда такого не говорит, например. Или теннис.
+16
0
+16
И в 99.99% случаев ощущают дискриминацию именно в деньгах.
+13
-1
+12
Ответ Солдатик
Блин, а секосом с ними можно или уже нет.
Какой секс, даже целовать нельзя.
+8
0
+8
Блин, а секосом с ними можно или уже нет.
+4
0
+4
Женщины заслуживают лучшего

https://m.youtube.com/watch?v=kEbTHNjSH3Q&pp=ygUR0JbQvtC_0LAg0LrQvtC90Y8%3D
+4
0
+4
Я мля посмотрел этот ваш женский футбол. Боже, если вы считаете, что мужики в Рпл играть не умеют, то я советую посмотреть женский футбол. Женский футбол исповедует блевотную философию "Бей-беги", где больше 3-4 точных передач - это счастливая случайность. Ужас. Лучше смотреть абсолютно любую игру ФНЛ, чем женский футбол...
Хотя чисто с эстетической точки зрения есть несколько футболисток в каждой команде за которыми можно понаблюдать, а точнее за их пятой точкой
+4
-1
+3
Ответ ДядюшкаДрю
По поводу дохода в точку, видел видео на Ютьюбе, не помню как называлось, так там и сказали про доход, в процентном соотношении женщины получали больше мужчин, то что суммы маленькие, ну так пусть играть научатся, чтобы интересно было смотреть, тогда и доходы подрастут
Совершенно верно. Если грубо сравнивать генерируемый мужским и женским футболом сферический в вакууме объём бабла с рекламы и прочего, женщины УЖЕ получают гораздо (!) больший доход относительно мужчин. Само собой, это очень грубое и обобщённое сравнение, если что. Частности могут быть всякие.
Это ведь все адекватно соображающие люди прекрасно понимают. Только вот равноправие (а мы с вами сейчас пишем строго о равноправии) в данном случае - дискриминация ;)
+3
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А теперь давайте посчитаем, сколько мужчин подвергались дискриминации в художественной гимнастике и синхронном плавании ☝🏻
+3
0
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Оставьте нам хотя бы футбол!
+3
0
+3
Ответ T622222
Зачем женщинам футбол?
Чтобы помимо основных видов деятельности, страдать от притеснений и в этом виде спорта тоже. Обычных бытовых притеснений уже недостаточно.
+3
-1
+2
Безобразие. Опять ущемляют. Надо довести до 100%.
+1
0
+1
Ответ xDe xDe
При том, что с мужчинами в данном случае соревноваться напрямую не приходится. Играйте себе в футбол, и всё. Развивайтесь спокойно. Предвосхищая возможные вопросы: 1. Если кто-то из женщин в футболе на полном серьёзе страдает из-за сексуального, физического или ещё какого-либо насилия - этим должны заниматься местные менты, а не какие-то там мутные организации "Женщины в футболе". 2. Женские сборные должны получать тот же доход, что и мужские? Нет, не должны, это левацкая бредятина. Вы коммерцию начните генерировать аналогичную, для начала. 3. "Гендерная дискриминация в футболе" - это "женский футбол х##ня по сравнению с мужским"? Ну так это не дискриминация, а чистая правда, пусть и звучит грубовато. Заметьте, про волейбол почему-то никто никогда такого не говорит, например. Или теннис.
По поводу дохода в точку, видел видео на Ютьюбе, не помню как называлось, так там и сказали про доход, в процентном соотношении женщины получали больше мужчин, то что суммы маленькие, ну так пусть играть научатся, чтобы интересно было смотреть, тогда и доходы подрастут
+1
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+1
большего чего? можно полностью говорит чего заслуживают? чего дать та бабехам?
0
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0
Ответ xDe xDe
При том, что с мужчинами в данном случае соревноваться напрямую не приходится. Играйте себе в футбол, и всё. Развивайтесь спокойно. Предвосхищая возможные вопросы: 1. Если кто-то из женщин в футболе на полном серьёзе страдает из-за сексуального, физического или ещё какого-либо насилия - этим должны заниматься местные менты, а не какие-то там мутные организации "Женщины в футболе". 2. Женские сборные должны получать тот же доход, что и мужские? Нет, не должны, это левацкая бредятина. Вы коммерцию начните генерировать аналогичную, для начала. 3. "Гендерная дискриминация в футболе" - это "женский футбол х##ня по сравнению с мужским"? Ну так это не дискриминация, а чистая правда, пусть и звучит грубовато. Заметьте, про волейбол почему-то никто никогда такого не говорит, например. Или теннис.
там страдания все на тему что на нее посмотрели нитак, или она просто не получила что хотела в рабочих моментах, что у всех бывает...а активисты это никто, без профессии, это даже не ученые и не интеллектуалы, обычно это безработные с 0 опыта в жизни
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Наши дорогие Мамы и бабушки заслуживали большего но не эти шма🤫
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вы смотрели подробности этих дел, и разбирательств)? там 99% это он посмотрел на меня с агрессией, или я почувствовала в его голосе неуважение и это в судах, например тенора Доминго судили и там был довод домогательства "он пригласил меня на ужин". леваки играют на теме, что у вас типа должен быть идеальный мир, все должны вас любить, вам улыбаться и всегда вам рады, хоть вы немытое быдло например, а если нет то это дискриминация.
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Ответ xDe xDe
При том, что с мужчинами в данном случае соревноваться напрямую не приходится. Играйте себе в футбол, и всё. Развивайтесь спокойно. Предвосхищая возможные вопросы: 1. Если кто-то из женщин в футболе на полном серьёзе страдает из-за сексуального, физического или ещё какого-либо насилия - этим должны заниматься местные менты, а не какие-то там мутные организации "Женщины в футболе". 2. Женские сборные должны получать тот же доход, что и мужские? Нет, не должны, это левацкая бредятина. Вы коммерцию начните генерировать аналогичную, для начала. 3. "Гендерная дискриминация в футболе" - это "женский футбол х##ня по сравнению с мужским"? Ну так это не дискриминация, а чистая правда, пусть и звучит грубовато. Заметьте, про волейбол почему-то никто никогда такого не говорит, например. Или теннис.
По поводу дохода в точку, видел видео на Ютьюбе, не помню как называлось, так там и сказали про доход, в процентном соотношении женщины получали больше мужчин, то что суммы маленькие, ну так пусть играть научатся, чтобы интересно было смотреть, тогда и доходы подрастут
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а 11% это Зарема, Ольга Юрьевна и госпожа Ильюхина?
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Ответ Roon95
Я мля посмотрел этот ваш женский футбол. Боже, если вы считаете, что мужики в Рпл играть не умеют, то я советую посмотреть женский футбол. Женский футбол исповедует блевотную философию "Бей-беги", где больше 3-4 точных передач - это счастливая случайность. Ужас. Лучше смотреть абсолютно любую игру ФНЛ, чем женский футбол... Хотя чисто с эстетической точки зрения есть несколько футболисток в каждой команде за которыми можно понаблюдать, а точнее за их пятой точкой
15 летние мальчишки катают топ сборные женского футбола 15:0. 45 летние ветераны катают нынешние женские сборные 12:0 и притом уверен в обеих случаях они их берегли
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Ответ Амантур Бакытбеков
15 летние мальчишки катают топ сборные женского футбола 15:0. 45 летние ветераны катают нынешние женские сборные 12:0 и притом уверен в обеих случаях они их берегли
Да. Они хотят того же внимания и тех же зарплат, но при этом не показывают тех же скоростей, техники, качества, точности. Справедливо? Абсолютно несправедливые требования у них. Выходя из плоскости женского футбола перейду в мужской : их требования сравнимы с тем , если бы мужики из любительской лиги требовали бы к себе таких же почестей и зарплат, что и заслуженные профессионалы. По губам только хочется поводить за такие требования.
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Это с учетом Опейкиной?))
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И 100% мужчин подвергаются дискриминации со стороны женщин
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Пффф, спросили женщин подвергались или нет? Удивительно, что не 101 % поплакались
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А остальных 11% зацеловал Рубиальес.
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Разница между флиртом и домогательством) https://i.pinimg.com/736x/a5/a5/29/a5a529f50b7c135c3c282f5194a7e8e9.jpg
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Странно. Я например, женщин в футболе не дискриминирую. Я вообще за женским футболом не слежу. Наверное - это и есть дискриминация. Наверное речь о том, что женский футбол должен быть на телевиденье, в печати, в интернете, из каждого утюга, везде, а иначе - это дискриминация.
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Для каждого своя дискриминация. Вот в чём она проявляется? В этом вопрос. Ей показалось, что кто-то на неё не так посмотрел, она почувствовала себя дискриминированной... И начинает строить из себя страдалицу, как же жестоко с ней поступили.
Как всегда изобретаю из мухи слона.
Такое чувство, что нормальных белых мужиков под плинтус загнать пытаются, что бы голову боялись поднять. Что бы правили женщины и нетрадиционные извращенцы.
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что-то я не видел в мужской команде баб...
а, нет, видел, видел...
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Ну реально, смотреть женский футбол, это как смотреть футбол любителей.
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