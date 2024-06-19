89% женщин в футболе подвергались дискриминации, показал опрос: «Женщины заслуживают лучшего»
Почти 90% женщин в футболе ощущают дискриминацию по отношению к себе.
Организация «Женщины в футболе» провела опрос о дискриминации женщин в футбольной индустрии. В опросе приняли участие 1118 человек, из которых 89% – женщины, 10% – мужчины, 1% – небинарные люди.
Опрос показал, что 89% женщин в футболе подвергались дискриминации на рабочем месте. В 2023 году таких женщин было 82%, четыре года назад – 66%.
Более 60% из тех, кто сообщил о случаях дискриминации на работе, заявили, что по этой проблеме не было принято никаких действий. 16% заявили об ощущении, что их даже не слушали, когда они жаловались на случившееся.
В то же время 85% женщин, принявших участие в опросе, с оптимизмом смотрят на будущее отрасли и верят, что возможности женщин в игре улучшатся.
«Все знают, что в футболе случается гендерная дискриминация, но проблема не только в том, что она есть. Есть еще большая проблема, связанная с тем, как с этим справляется футбол.
Когда происходит гендерная дискриминация, многие женщины не чувствуют, что могут сообщить об этом, а когда они сообщают об этом, слишком часто никаких действий не предпринимается. Женщины заслуживают лучшего», – заявила директор организации «Женщины в футболе» Ивонн Харрисон.
Предвосхищая возможные вопросы:
1. Если кто-то из женщин в футболе на полном серьёзе страдает из-за сексуального, физического или ещё какого-либо насилия - этим должны заниматься местные менты, а не какие-то там мутные организации "Женщины в футболе".
2. Женские сборные должны получать тот же доход, что и мужские? Нет, не должны, это левацкая бредятина. Вы коммерцию начните генерировать аналогичную, для начала.
3. "Гендерная дискриминация в футболе" - это "женский футбол х##ня по сравнению с мужским"? Ну так это не дискриминация, а чистая правда, пусть и звучит грубовато. Заметьте, про волейбол почему-то никто никогда такого не говорит, например. Или теннис.
https://m.youtube.com/watch?v=kEbTHNjSH3Q&pp=ygUR0JbQvtC_0LAg0LrQvtC90Y8%3D
Хотя чисто с эстетической точки зрения есть несколько футболисток в каждой команде за которыми можно понаблюдать, а точнее за их пятой точкой
Это ведь все адекватно соображающие люди прекрасно понимают. Только вот равноправие (а мы с вами сейчас пишем строго о равноправии) в данном случае - дискриминация ;)
Как всегда изобретаю из мухи слона.
Такое чувство, что нормальных белых мужиков под плинтус загнать пытаются, что бы голову боялись поднять. Что бы правили женщины и нетрадиционные извращенцы.
а, нет, видел, видел...