89% женщин в футболе подвергались дискриминации, показал опрос: «Женщины заслуживают лучшего»

Почти 90% женщин в футболе ощущают дискриминацию по отношению к себе.

Организация «Женщины в футболе» провела опрос о дискриминации женщин в футбольной индустрии. В опросе приняли участие 1118 человек, из которых 89% – женщины, 10% – мужчины, 1% – небинарные люди.

Опрос показал, что 89% женщин в футболе подвергались дискриминации на рабочем месте. В 2023 году таких женщин было 82%, четыре года назад – 66%.

Более 60% из тех, кто сообщил о случаях дискриминации на работе, заявили, что по этой проблеме не было принято никаких действий. 16% заявили об ощущении, что их даже не слушали, когда они жаловались на случившееся.

В то же время 85% женщин, принявших участие в опросе, с оптимизмом смотрят на будущее отрасли и верят, что возможности женщин в игре улучшатся.

«Все знают, что в футболе случается гендерная дискриминация, но проблема не только в том, что она есть. Есть еще большая проблема, связанная с тем, как с этим справляется футбол.

Когда происходит гендерная дискриминация, многие женщины не чувствуют, что могут сообщить об этом, а когда они сообщают об этом, слишком часто никаких действий не предпринимается. Женщины заслуживают лучшего», – заявила директор организации «Женщины в футболе» Ивонн Харрисон.