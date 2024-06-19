В 1-м туре Евро-2024 11 из 34 голов забиты дальними ударами. За весь ЧМ-2022 было 12 из 172
На Евро-2024 уже 11 голов забито дальними ударами из-за пределов штрафной.
В заключительном матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Португалия – Чехия (2:1) чешский хавбек Лукаш Провод дальним ударом открыл счет на 62-й минуте.
Таким образом, за первый тур чемпионата Европы игроки сборных забили 11 из 34 голов дальними ударами из-за пределов штрафной площади.
За весь чемпионат мира 2022 года в Катаре команды забили 12 голов дальними ударами. Всего на ЧМ-2022 было забито 172 гола.
Отметим, что на Евро 2020 было забито 12 голов из-за пределов штрафной за весь групповой этап.
Ты это определяешь дальними ударами?🤣🤣🤣