В 1-м туре Евро-2024 11 из 34 голов забиты дальними ударами. За весь ЧМ-2022 было 12 из 172

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу Евро-2024 чемпионат мира ЧМ-2022 Лукаш Провод Футбол

На Евро-2024 уже 11 голов забито дальними ударами из-за пределов штрафной.

В заключительном матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Португалия – Чехия (2:1) чешский хавбек Лукаш Провод дальним ударом открыл счет на 62-й минуте.

Таким образом, за первый тур чемпионата Европы игроки сборных забили 11 из 34 голов дальними ударами из-за пределов штрафной площади. 

За весь чемпионат мира 2022 года в Катаре команды забили 12 голов дальними ударами. Всего на ЧМ-2022 было забито 172 гола. 

Отметим, что на Евро 2020 было забито 12 голов из-за пределов штрафной за весь групповой этап.

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36 комментариев
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35 мячей за первый тур Евро совсем недурный результат. Надеюсь во втором продолжат перестрелку.
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Оборона в среднем ниже стала, вот и полетели дальние удары.
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Ответ Хызыр
Комментарий скрыт
Исполнил мечту Роналду
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Ответ Хызыр
Комментарий скрыт
Зато Чемпион Мира - дальше можно не писать
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Евро пока что очень классный. Португальцы прям характер показали, болел за них. Чехи затягивали время, так хотелось, чтобы их наказали. Вот и наказали их, красавцы. Ну и игра Португалии в 1 тайме была хорошей, комбинации, красивый дриблинг Леао, пас пяткой от Рона, португальцы показывали очень красивый футбол в первые 45 минут.
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В общем пока уныло, за исключением нескольких голов. Но это только начало
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Ответ Roy Makaay
Помню как староверы перед турниром писали, что в футболе уже никто не умеет нормаль бить и вообще чуть ли не все разучилось играть) а тут на евро практически в каждом матче голы из-за пределов штрафной, да и с результативность на всех последних крупных турнирах все очень хорошо
Так растущая результативность и показывает падение уровня игры. Приличные команды по 3-5 мячей за игру не пропускают.
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Тоже заметил почти одинаковые голы, сегодня чех забил, например, и вчера румын. Передача с фланга правого под удар, и плотный удар крученный в дальний угол из-за штрафной. Хорошие голы, бить надо почаще так
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Это все из-за мяча. Кейн уже говорил про его особенности.
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Не хватает только джабулани.
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За такое короткое время другую оборону лучше и не поставить
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Что не день, то рекорд
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Ответ AprasidzE
ЕВРО круче ЧМ изза континентальных квот и нефутбольных стран что засирают группы чм. Вроде гондурасов и северных корей всяких.
На ЧМ никакого Гондураса и в помине не было, как и Северной Кореи. А Южная Корея-не мальчики для битья, они сегодняшнего фаворита Евро обыграли так-то)
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Ответ Сергей Сорока
Так растущая результативность и показывает падение уровня игры. Приличные команды по 3-5 мячей за игру не пропускают.
На чем эти выводы основаны?
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Ответ Roy Makaay
Не, все из-за классического ностальгического бреда, что раньше всегда все было лучше) а по факту на всех последних турнирах и очень высокая результативность, и сенсации (Дания, Швейцария, Марокко), и полно классных матчей.
Ну да, еще скажи что каждый евро после евро-2000 был один лучше другого бггг
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Ответ AprasidzE
Все из-за моды на ватокат и паркетный футбол , которым испанские коротышки достигли короткого успеха и весь мир начал их пародировать. Даже немцы.
Не, все из-за классического ностальгического бреда, что раньше всегда все было лучше) а по факту на всех последних турнирах и очень высокая результативность, и сенсации (Дания, Швейцария, Марокко), и полно классных матчей.
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Ответ Roy Makaay
Помню как староверы перед турниром писали, что в футболе уже никто не умеет нормаль бить и вообще чуть ли не все разучилось играть) а тут на евро практически в каждом матче голы из-за пределов штрафной, да и с результативность на всех последних крупных турнирах все очень хорошо
От мяча зависит
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Ответ zip13
В общем пока уныло, за исключением нескольких голов. Но это только начало
Ну голов в первом туре красивых было достаточно.
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Ответ Dima Demchenko
ЧМ 2022 тоже был худшим чемпионатом миром за всё время. Ну только не для фанатов Месси конечно)) А так и ЕВРО 21 и сейчас лучше в разы чем в Катаре ЧМ
ЧМ 2022 был одним из лучших🤦🏻‍♂️
Ты это определяешь дальними ударами?🤣🤣🤣
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Ответ Капибарбер
Ну всё отменить чемпионство Месси 🤡
Говорит лишь о том, что в Европе слабые вратари:)
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Сейчас не форсят так сильно мячи, как раньше Европас и тот же Джабулани, хотя стоит отметить, что мяч на ЕВРО 2024 летить просто превосходно.
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Главное, чтоб лучший бомбардир прошлого Евро - Автогол не разочаровал
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Хорошая оборона, не дают сопернику хозяйничать в чужой штрафной. Приходится бить издали.
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Так дождь ведь был в нескольких играх уже - самое то для дальних ударов.
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Вроде как вратари есть на турнире ТОПовые, но в целом многие чудят и косячат.
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Эффект низких блоков
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ЕВРО круче ЧМ изза континентальных квот и нефутбольных стран что засирают группы чм. Вроде гондурасов и северных корей всяких.
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Помню как староверы перед турниром писали, что в футболе уже никто не умеет нормаль бить и вообще чуть ли не все разучилось играть) а тут на евро практически в каждом матче голы из-за пределов штрафной, да и с результативность на всех последних крупных турнирах все очень хорошо
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Так дождь почти в каждом матче
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