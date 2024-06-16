Эвребе о матче «Челси» – «Барселона»: «Неправильные решения длятся месяцы или даже 15 лет, как у моем случае. Это было неудачное выступление»

Теги Челси Михаэль Баллак премьер-лига Англия Барселона Андрес Иньеста Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Том-Хеннинг Эвребе Футбол

Том-Хеннинг Эвребе поделился воспоминаниями о матче «Челси» – «Барселона».

В ответном полуфинале Лиги чемпионов-2008/09 между «Челси и «Барселоной» (0:0, 1:1) норвежский арбитр не поставил пенальти в ворота каталонцев после попадания мяча в руку в штрафной площади. В конце встречи Андрес Иньеста сравнял счет и вывел «блауграну» в финал.

Прошло 15 лет с тех пор, как состоялся знаменитый матч между «Челси» и «Барселоной», я читал ваши комментарии, но хотел бы услышать их еще раз. Вы считаете, что все было настолько плохо, как говорят люди?

– Думаю, все, кто помнит этот матч, знают, что не все получилось. Как руководитель судейской бригады, ты всегда знаешь, был ли матч хорошим или плохим, и у меня было ощущение, что это было неудачное выступление. Всегда хочешь показать лучшее, но, к сожалению, в тот раз этого не произошло, и когда матч закончился, я не был удовлетворен.

К сожалению, иногда случаются такие игры, возможно, все было бы иначе, если бы «Барселона» не забила в добавленное время и «Челси» вышел в финал. Реакция после матча была бы другой.

Произошло множество совпадений, такова жизнь арбитра. Как говорит испанский судья, правильные решения могут длиться минуты, а неправильные – месяцы или даже 15 лет, как в этом случае.

– Правда ли, что вы признали ошибку с пенальти, это действительно так?

– Я не говорил о том, что было правильно или неправильно. Мне не нравится обсуждать каждую конкретную ситуацию. Каждый футбольный болельщик может видеть одну и ту же ситуацию по-разному. Важно для меня то, что я не был доволен этим матчем, потому что не показал хороший уровень, и это разочарование.

Хочется судить хорошо от имени ФИФА, УЕФА и, прежде всего, для болельщиков, которые приходят на стадион. Для арбитра неприятно чувствовать это после матча. Расстояние между раем и адом очень мало. Был ли пенальти, красная карточка или что-то еще, оставлю на усмотрение болельщиков, – сказал бывший арбитр.

Эвребе о ВАР: «Помог бы мне в некоторых ситуациях в матче «Челси» и «Барсы». При правильном использовании он полезен, но часто в приоритете только технологии»

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58 комментариев
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Интересный факт: Барселона никогда не выигрывала ЛЧ после ведения ВАР.
+104
-16
+88
Ответ Pato07
Интересный факт: Барселона никогда не выигрывала ЛЧ после ведения ВАР.
И даже два раза умудрилась после ВАР съездить в ЛЕ
+73
-5
+68
Жаль Баллак тогда не врезал ему
+66
-6
+60
Ответ Pato07
Интересный факт: Барселона никогда не выигрывала ЛЧ после ведения ВАР.
А ведь они утверждали, что Реал после введения ВАР не будет побеждать)
+57
-5
+52
Все было бы иначе, если бы эту игру судил нормальный арбитр, а не кулес Эвребе.
+36
-10
+26
Вошел в историю как Герострат.
+19
-4
+15
Эххх. Наш судейский проект под названием фк барселона скучает по тебе, Эвребе.

(Фан барсы)
+20
-6
+14
Ответ Raul14
Эххх. Наш судейский проект под названием фк барселона скучает по тебе, Эвребе. (Фан барсы)
Штирлиц (Рауль14) ещё никогда не был так близок к провалу
+9
-3
+6
Тогда Челси очень мощно сыграл. Незаслуженно вылетели.
+6
0
+6
"Нагородил" он тогда столько, что до сих пор не перелезть!
+5
0
+5
Ответ akaAzazello
Человек 15 лет сожалеет - пора уже оставить его наедине
Ах, он сожалеет. Тут в соседней ветке комментаторы плачут, какие игроки пошли, судей никто не уважает. А их реально есть за что уважать, когда один такой клоун может (даже если откинуть предположения о предвзятости, не то чтобы безосновательные) просто взять и похоронить весь сезон команды? Тренера за провал задачи могут уволить, игрока за ошибку могут посадить на лавку или вообще продать, а эти клоуны могут лишь промямлить "ну ошибки судей часть игры, уважайте нас все равно" и судить дальше как ни в чем ни бывало (этот например через год убил еще и Фиорентину)
+5
0
+5
Ответ Игорь Новиков
А ведь они утверждали, что Реал после введения ВАР не будет побеждать)
А они два раза выиграли ЛЧ
+5
-1
+4
Ответ Папа Футбола
Все было бы иначе, если бы эту игру судил нормальный арбитр, а не кулес Эвребе.
Человек 15 лет сожалеет - пора уже оставить его наедине
+4
0
+4
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Вошел в историю как Герострат.
Слишком много ошибок в слове тридвараз😁
+2
0
+2
Ответ Pato07
Интересный факт: Барселона никогда не выигрывала ЛЧ после ведения ВАР.
Она перестала выходить в финалы задолго до вар, последнюю чашку заслуженно взяли
+4
-2
+2
Кто выпустил это чудовище? Только начали забывать!
Надеюсь что проклятие евребе сработает и барса не выиграет ЛЧ еще лет 85 !
+2
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Эвребе ещё столько же лет будут вспоминать. Вопрос больше к УЕФА, зачем на такую ответственную игру ставить судью с низкой квалификацией? Полуфинал лч как никак
+2
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Чел думает, что ему бы не стали припоминать, что он не видел 5555 нарушений
+1
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100500 не поставленных пенальти - это прям не неудачное.
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Ответ Raul14
Почему же? Пропустил бы максимум 3 игры, зато сделал бы доброе дело для футбола)
Потому что неприкрытая агрессия
+1
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Ответ Pato07
Жаль Баллак тогда не врезал ему
Закончил бы карьеру
+1
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Спустя столько лет мог бы честно сказать, сколько ему все-таки заплатили за это неудачное выступление.
+2
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Хорошая тема для комментирования
+2
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Ждем исповедь Айтекина.
+1
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Ответ Samuel L. Jackson
Как болельщик Челси, недавно пересмотревший кое по какому случаю этот матч, могу сказать, что Эвребе не судил против Челси (как мне казалось все эти годы). Он просто отвратительно судил обе команды, в какой-то момент дядя просто поплыл. Он свистел, когда не надо в обе стороны, и не свистел, когда обязан был, тоже в обе стороны, - просто так вышло, что у Челси более заметные ошибки. Но удаление Абидаля тоже цирк ещё тот был. Это, конечно, позор - так обгадиться не то что в полуфинале Лиги Чемпионов, в чемпионате водокачки судья не может так откровенно поплыть. Но, ничего уже не поделаешь.
Да он в принципе такой. Посмотри матч Фиорентина - Бавария с ним - фиалки тогда тоже из-за него не прошли, но этот матч не так хорошо помнят, а поскольку болел фиалок в ру сегменте раз-два то и всем пофиг
+1
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Прошло столько лет , а этот персонаж не может признать ошибки своей работы, говоря что не хочет обсуждать конкретные моменты той игры. Никогда не болел за Челси, но в том матче чувствовал что всё за что люблю футбол этот тип убил, а главное был не справедливо так поступать с легендами футбола Дрогба, Баллок , Лэмпард...
+1
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"Як у моєму випадку"
+1
0
+1
Как болельщик Челси, недавно пересмотревший кое по какому случаю этот матч, могу сказать, что Эвребе не судил против Челси (как мне казалось все эти годы).
Он просто отвратительно судил обе команды, в какой-то момент дядя просто поплыл. Он свистел, когда не надо в обе стороны, и не свистел, когда обязан был, тоже в обе стороны, - просто так вышло, что у Челси более заметные ошибки.
Но удаление Абидаля тоже цирк ещё тот был.

Это, конечно, позор - так обгадиться не то что в полуфинале Лиги Чемпионов, в чемпионате водокачки судья не может так откровенно поплыть.

Но, ничего уже не поделаешь.
+4
-3
+1
Эвребе -олицетворение козлиного судейства.
+1
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Ответ Pato07
Интересный факт: Барселона никогда не выигрывала ЛЧ после ведения ВАР.
Ведения кем?
+1
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