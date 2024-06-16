Эвребе о матче «Челси» – «Барселона»: «Неправильные решения длятся месяцы или даже 15 лет, как у моем случае. Это было неудачное выступление»

Том-Хеннинг Эвребе поделился воспоминаниями о матче «Челси» – «Барселона».

В ответном полуфинале -2008/09 между «Челси и «Барселоной» (0:0, 1:1) норвежский арбитр не поставил пенальти в ворота каталонцев после попадания мяча в руку в штрафной площади. В конце встречи сравнял счет и вывел «блауграну» в финал.

– Прошло 15 лет с тех пор, как состоялся знаменитый матч между «Челси» и «Барселоной», я читал ваши комментарии, но хотел бы услышать их еще раз. Вы считаете, что все было настолько плохо, как говорят люди?

– Думаю, все, кто помнит этот матч, знают, что не все получилось. Как руководитель судейской бригады, ты всегда знаешь, был ли матч хорошим или плохим, и у меня было ощущение, что это было неудачное выступление. Всегда хочешь показать лучшее, но, к сожалению, в тот раз этого не произошло, и когда матч закончился, я не был удовлетворен.

К сожалению, иногда случаются такие игры, возможно, все было бы иначе, если бы « » не забила в добавленное время и «Челси» вышел в финал. Реакция после матча была бы другой.

Произошло множество совпадений, такова жизнь арбитра. Как говорит испанский судья, правильные решения могут длиться минуты, а неправильные – месяцы или даже 15 лет, как в этом случае.

– Правда ли, что вы признали ошибку с пенальти, это действительно так?

– Я не говорил о том, что было правильно или неправильно. Мне не нравится обсуждать каждую конкретную ситуацию. Каждый футбольный болельщик может видеть одну и ту же ситуацию по-разному. Важно для меня то, что я не был доволен этим матчем, потому что не показал хороший уровень, и это разочарование.

Хочется судить хорошо от имени ФИФА, УЕФА и, прежде всего, для болельщиков, которые приходят на стадион. Для арбитра неприятно чувствовать это после матча. Расстояние между раем и адом очень мало. Был ли пенальти, красная карточка или что-то еще, оставлю на усмотрение болельщиков, – сказал бывший арбитр.

Эвребе о ВАР: «Помог бы мне в некоторых ситуациях в матче «Челси» и «Барсы». При правильном использовании он полезен, но часто в приоритете только технологии»