Пике об игре рукой в матче с «Челси» в полуфинале ЛЧ в 2009-м: «Сейчас судья бы свистнул»

Жерар Пике вспомнил скандальный эпизод из полуфинала Лиги чемпионов 2009 года.

В конце второго тайма при счете 1:0 в пользу « » форвард лондонцев попал мячом в выставленную руку защитника «Барселоны».

Главный судья нарушения правил не зафиксировал. Спустя несколько минут «блауграна» сравняла счет и вышла в финал, в котором победила.

Отвечая на вопрос стримера DjMariio о спорном эпизоде, сказал: «Не помню игры рукой, но помню игру и думаю, что сейчас бы судья свистнул», – сказал экс-футболист.

Изображение: кадр из трансляции Canal+

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