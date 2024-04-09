Пике об игре рукой в матче с «Челси» в полуфинале ЛЧ в 2009-м: «Сейчас судья бы свистнул»

Теги Челси Николя Анелька премьер-лига Англия Барселона Жерар Пике Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Том-Хеннинг Эвребе Футбол

Жерар Пике вспомнил скандальный эпизод из полуфинала Лиги чемпионов 2009 года.

В конце второго тайма при счете 1:0 в пользу «Челси» форвард лондонцев Николя Анелька попал мячом в выставленную руку защитника «Барселоны».

Главный судья Том-Хеннинг Эвребе нарушения правил не зафиксировал. Спустя несколько минут «блауграна» сравняла счет и вышла в финал, в котором победила.

Отвечая на вопрос стримера DjMariio о спорном эпизоде, Пике сказал: «Не помню игры рукой, но помню игру и думаю, что сейчас бы судья свистнул», – сказал экс-футболист.

Изображение: кадр из трансляции Canal+

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65 комментариев
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Как минимум 3 раза.
А может и 4.
+142
-13
+129
Том-Хеннинг Эвребе - легенда Барселоны!
+109
-19
+90
Ответ [Ingush]
Как минимум 3 раза. А может и 4.
Помню, что потом судейский корпус УЕФА признал две ошибки: пенальти за игру рукой Пике и красная карточка Абидалю)
+48
-10
+38
Ответ Арни Южный
Помню, что потом судейский корпус УЕФА признал две ошибки: пенальти за игру рукой Пике и красная карточка Абидалю)
Да, красная Абидалю тоже была очень сомнительная, думаю посмотрев этот эпизод в перерыве, судейская бригада решила вернуть «должок» Барсе и не поставила как минимум два стопроцентных пенальти.
+39
-8
+31
Не помнит он, ага)
+26
-4
+22
Вспоминается гримаса Баллака, орущего на профнепригодного норвежца.
+21
-3
+18
Из всех неназначенных тогда пенальти этот был самый очевидный.
+16
0
+16
Ответ MstAndreev
Не помнит он, ага)
Журналист- Помните вы встречались с Шакирой и у вас двое детей
Пике- Детей помню, с Шакирой?
+16
0
+16
Снова эти флэшбэки из детства, до сих пор не отпускает
+18
-4
+14
Он и тогда должен был свистеть. Это буквально худший пример судейства в футболе.
+14
-2
+12
F disgrace
+10
-1
+9
Ответ QWertY
Жаль, что пенсы тогда не прошли дальше. МЮ бы их точно вынес в финале, как они это сделали в том же сезоне 3-0) а та Барса была криптонитом для Ферги)
Не факт, при Хиддинге Челси преобразился.
+7
-1
+6
Ну скажи ты, что тебе очень жаль, что так получилось. Ну не убудет с тебя. Но нет - он не помнит. Внезапная потеря памяти у него)
+6
-1
+5
И тогда бы свистнул, вряд ли там все были слепошарые. Но задача была иной
+5
0
+5
Ответ Pitkin
Том-Хеннинг Эвребе - легенда Барселоны!
Как объяснишь удаление Абидаля на 66 мин при счёте 1:0 в пользу Челси? Если уж топить синих то наверное удалять следовало анелька за симуляцию))
+31
-27
+4
Позор ЛЧ )
+5
-1
+4
где там пользователь эвребе!? дайте коммент,что там не было игры рукой,пусть пике не выдумывает и скажет правду,что все норм
+4
0
+4
Он и тогда должен был свистеть. Один из самых несправедливых матчей в истории футбола. Каждый раз, когда попадается новость про тот матч, буквально, физическую и психологическую боль ощущаю.

Просто представьте, как все изменилось бы, пройти тогда Челси, как и должны были.

Например, ЗМ-2009 не получил бы Месси, это раз.
Его получил бы возможно, Роналду - вот вам и противостояние и все такое, тот год мог сыграть важную роль ведь, это два.
Пеп не выиграл бы ЛЧ, его карьеры могла бы совсем по-другому сложиться, это три.
Сэр Алекс мог бы взять ЛЧ, может быть, закончил бы тогда раньше, и история МЮ пошла бы по-другому, это четыре.
Хиддинк мог выиграть ЛЧ, и тогда глядишь, совсем другой настрой, отношение и все такое, и сборная России прошла бы Словению и сыграла бы на ЧМ-2010, весь российский футбол развивался бы по-другому, топовое поколение сыграло бы на ЧМ, Аршавин мог зажечь, это пять.

И еще много всего разного.

Но из-за Эвребе история пошла по-другому, какой же он ужасный человек. Надеюсь, что когда-нибудь коррупция его и Барсы раскроются. Срок давности истек уже давно, юридической ответственности не будет, но хотя бы, моральная часть будет восстановлена немного.
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+3
евребе должны были посадить по хорошему - там явно зарядили его
+3
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Эвребе не соответствовал уровню матча и допустил очень много ошибок, испортил шикарную игру. Как фанат Челси считаю, что тогда была команда, которая больше всех заслуживала победить в ЛЧ, в отличии от двух других раз, где победили отскочив, тогда Челси был действительно сильнее.
+3
0
+3
Тот полуфинал - это просто пробитие дна судейства. Я до сих пор не пойму, то ли реально судья был подкуплен, то ли он сам поплыл. Да и до сих пор, даже с добавлением ВАР, не стало меньше таких ситуаций.
+5
-3
+2
конечно,невозможно запомнить один важнейший эпизод,но при этом помнить всю игру🤦🏿‍♂️
+2
0
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"Потому что сейчас закончились деньги на депозите Барсы", добавил Пике.
+1
0
+1
Ответ Abid_88
Да, красная Абидалю тоже была очень сомнительная, думаю посмотрев этот эпизод в перерыве, судейская бригада решила вернуть «должок» Барсе и не поставила как минимум два стопроцентных пенальти.
Не могли они в перерыве посмотреть, красная во втором тайме была
+1
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Ответ Арни Южный
Помню, что потом судейский корпус УЕФА признал две ошибки: пенальти за игру рукой Пике и красная карточка Абидалю)
Что самое главное, удаление было явно раньше)
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Том Хеннинг Эвребе: "Если бы я судил иначе, "Челси" в 2009-м вышел бы в финал. Что до игры руками Это′О и Пике в той встрече, не думаю, что кому-то интересно мое мнение после того, как все закончилось. Если бы тогда использовали систему видеоповторов, сейчас мы не обсуждали бы этот матч. Можно заявить, что если бы я решил иначе, возможно "Челси" бы вышел в финал. Но мы никогда не узнаем этого. Я принимал решения, но они были не самыми лучшими."
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Я таких 100-ых рук не видел больше никогда, даже рука Суареса за Уругвай не такая явная, как эта
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Пике лицемер !
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да не факт , что свистнул бы, шипы Манчестер Сити Ливерпулю не свистнули, чем не точка? все все видели, но тишина....
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Тот матч позор футбола
Будь проклят Эвребе !!!
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