Пике об игре рукой в матче с «Челси» в полуфинале ЛЧ в 2009-м: «Сейчас судья бы свистнул»
Жерар Пике вспомнил скандальный эпизод из полуфинала Лиги чемпионов 2009 года.
В конце второго тайма при счете 1:0 в пользу «Челси» форвард лондонцев Николя Анелька попал мячом в выставленную руку защитника «Барселоны».
Главный судья Том-Хеннинг Эвребе нарушения правил не зафиксировал. Спустя несколько минут «блауграна» сравняла счет и вышла в финал, в котором победила.
Отвечая на вопрос стримера DjMariio о спорном эпизоде, Пике сказал: «Не помню игры рукой, но помню игру и думаю, что сейчас бы судья свистнул», – сказал экс-футболист.
Изображение: кадр из трансляции Canal+
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А может и 4.
Пике- Детей помню, с Шакирой?
Просто представьте, как все изменилось бы, пройти тогда Челси, как и должны были.
Например, ЗМ-2009 не получил бы Месси, это раз.
Его получил бы возможно, Роналду - вот вам и противостояние и все такое, тот год мог сыграть важную роль ведь, это два.
Пеп не выиграл бы ЛЧ, его карьеры могла бы совсем по-другому сложиться, это три.
Сэр Алекс мог бы взять ЛЧ, может быть, закончил бы тогда раньше, и история МЮ пошла бы по-другому, это четыре.
Хиддинк мог выиграть ЛЧ, и тогда глядишь, совсем другой настрой, отношение и все такое, и сборная России прошла бы Словению и сыграла бы на ЧМ-2010, весь российский футбол развивался бы по-другому, топовое поколение сыграло бы на ЧМ, Аршавин мог зажечь, это пять.
И еще много всего разного.
Но из-за Эвребе история пошла по-другому, какой же он ужасный человек. Надеюсь, что когда-нибудь коррупция его и Барсы раскроются. Срок давности истек уже давно, юридической ответственности не будет, но хотя бы, моральная часть будет восстановлена немного.
Будь проклят Эвребе !!!