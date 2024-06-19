Германия – Венгрия, 19.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч

Матч второго тура чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Венгрии пройдет 19 июня в Штутгарте, на стадионе «МХП-Арена». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

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Германия

Сборная Германии в последних пяти матчах выиграла четыре встречи и один раз сыграла вничью. Что касается выступления хозяев Евро 2024 на турнире, то в первом туре группового этапа немцы обыграли Шотландию со счетом 5:1.

Венгрия

Сборная Венгрии в последних пяти поединках одержала три победы и дважды проиграла. Команда на чемпионате Европы 2024 года стартовала с поражения – в первом туре группового этапа уступила сборной Швейцарии со счетом 1:3.

Коэффициенты букмекеров на матч Германия – Венгрия

Сборная Германии – явный фаворит проходящего чемпионата Европы. Команда ярко стартовала на турнире и наверняка будет бороться за победу на европейском форуме. Что касается сборной Венгрии, то подопечные Марко Росси крайне плохо начали турнир – команда может попытаться набрать очки в игре с Шотландией, но вряд ли у венгров получится взять баллы в матче с хозяевами турнира.

Букмекеры верят в крупную победу сборной Германии в предстоящей встрече.

Букмекерская кронтора 1 X 2 ТБ 2.5 ТМ 2.5 Ф1 -1 Ф2 +1 Winline 1.28 6.40 11.00 1.61 2.40 1.38 3.05 Fonbet 1.28 6.00 11.50 1.60 2.40 1.40 3.00 Liga Stavok 1.30 6.40 11.00 1.58 2.34 1.40 2.90 BetBoom 1.29 5.94 11.23 1.61 2.34 1.38 3.07 Leon 1.29 5.80 10.00 1.59 2.37 1.41 2.95

Сборная Германии – явный фаворит встречи. Наверняка хозяева наберут три очка в поединке с венграми и обеспечат себе досрочный выход в плей-офф европейского форума. Предположим, что немцы не станут скромничать с количеством забитыхголов. Наш прогноз – победа сборной Германии и ТБ 2.5.

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