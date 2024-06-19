Германия – Венгрия, 19.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч
Матч второго тура чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Венгрии пройдет 19 июня в Штутгарте, на стадионе «МХП-Арена». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
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Германия
Сборная Германии в последних пяти матчах выиграла четыре встречи и один раз сыграла вничью. Что касается выступления хозяев Евро 2024 на турнире, то в первом туре группового этапа немцы обыграли Шотландию со счетом 5:1.
Венгрия
Сборная Венгрии в последних пяти поединках одержала три победы и дважды проиграла. Команда на чемпионате Европы 2024 года стартовала с поражения – в первом туре группового этапа уступила сборной Швейцарии со счетом 1:3.
Коэффициенты букмекеров на матч Германия – Венгрия
Сборная Германии – явный фаворит проходящего чемпионата Европы. Команда ярко стартовала на турнире и наверняка будет бороться за победу на европейском форуме. Что касается сборной Венгрии, то подопечные Марко Росси крайне плохо начали турнир – команда может попытаться набрать очки в игре с Шотландией, но вряд ли у венгров получится взять баллы в матче с хозяевами турнира.
Букмекеры верят в крупную победу сборной Германии в предстоящей встрече.
|
Букмекерская кронтора
|
1
|
X
|
2
|
ТБ 2.5
|
ТМ 2.5
|
Ф1 -1
|
Ф2 +1
|
Winline
|
1.28
|
6.40
|
11.00
|
1.61
|
2.40
|
1.38
|
3.05
|
Fonbet
|
1.28
|
6.00
|
11.50
|
1.60
|
2.40
|
1.40
|
3.00
|
Liga Stavok
|
1.30
|
6.40
|
11.00
|
1.58
|
2.34
|
1.40
|
2.90
|
BetBoom
|
1.29
|
5.94
|
11.23
|
1.61
|
2.34
|
1.38
|
3.07
|
Leon
|
1.29
|
5.80
|
10.00
|
1.59
|
2.37
|
1.41
|
2.95
Сборная Германии – явный фаворит встречи. Наверняка хозяева наберут три очка в поединке с венграми и обеспечат себе досрочный выход в плей-офф европейского форума. Предположим, что немцы не станут скромничать с количеством забитыхголов. Наш прогноз – победа сборной Германии и ТБ 2.5.
- Дата проведения
- 19 июня, 19.00, «МХП-Арена»
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Германия –
Нойер, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Кроос, Гюндоган (Ундав, 84), Андрих (Джан, 72), Виртц (Сане, 58), Киммих, Хавертц (Фюллькруг, 58), Мусиала (Фюрих, 72).
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Венгрия –
Гулачи, Болла (Адам, 75), Фиола, Орбан, Дардаи, Керкез (Надь, 75), Шаллаи (Чобот, 87), Надь (Кляйнхайслер, 64), Собослаи, Шафер, Варга (Газдаг, 87).
- Предупреждения:
- Варга (23), Рюдигер (27), Миттельштедт (89), Собослаи (90+3).
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