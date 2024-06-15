Обзор матча Испания – Хорватия, группы B на Евро 2024, 15.06.2024

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Во второй день Евро 2024 в борьбу вступили команды группы В. Первыми в столице Германии на Олимпиаштадионе играли сборные Испании и Хорватии. Матч завершился со счетом 3 : 0 в пользу сборной Испании.

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Без преувеличения можно сказать, что этот матч был одним из центральных в первом туре группового этапа. Испанцы с первых минут пошли вперед, что нисколько не смутило команду Златко Далича. Хорваты освоились и к середине первого тайма завладели инициативой. Цифры по владению мячом и общему количеству передач были в их пользу. Однако стоило допустить малейшую слабину, как последовало наказание, причем двойное. Сначала Фабиан Руис на 29-й минуте разрезающим пасом из центрального круга вывел Альваро Морату один на один с Ливаковичем, и нападающий забил очередной гол за сборную. Спустя три минуты отличился уже сам полузащитник «Пари Сен-Жермен». Хорваты пытались вернуться в игру и создали пару неплохих моментов, но все перечеркнул третий гол испанцев забитый под занавес первого тайма. На великолепную передачу Ламина Ямаля с правого фланга откликнулся Дани Карвахаль. Счет 3 : 0 не отражал картины того, что происходило на поле. Сборная Хорватии создавала голевые моменты как в первом, так и во втором тайме, но мяч не шел в ворота испанцев. Более того, команда Тадича на 80-й минуте смогла заработать пенальти, но Бруно Петкович не смог его реализовать. Унаи Симон парировал удар. Испанцы сделали заявку на попадание в плей-офф, а хорваты, уступив с крупным счетом, сильно усложнили задачу выхода из группы.

Испания – Хорватия 3:0 (3:0, 0:0)
Дата проведения
15 июня, 19.00, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 29 Мората, 2:0 – 32 Фабиан Руис, 3:0 – 45+2 Карвахаль.
ИспанияУнаи Симон, Карвахаль, Начо, Ле Норман, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри (Субименди, 86), Педри (Ольмо, 59), Уильямс (Мерино, 68), Ямаль (Ферран Торрес, 86), Мората (Ойарсабаль, 67).
ХорватияЛивакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич (Пашалич, 65), Ковачич (Сучич, 65), Брозович, Маер, Крамарич (Петкович, 72), Будимир (Перишич, 56).
Предупреждение:
Родри (78).

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