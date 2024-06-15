Обзор матча Испания – Хорватия, группы B на Евро 2024, 15.06.2024

Во второй день Евро 2024 в борьбу вступили команды группы В. Первыми в столице Германии на Олимпиаштадионе играли сборные Испании и Хорватии. Матч завершился со счетом 3 : 0 в пользу сборной Испании.

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Без преувеличения можно сказать, что этот матч был одним из центральных в первом туре группового этапа. Испанцы с первых минут пошли вперед, что нисколько не смутило команду Златко Далича. Хорваты освоились и к середине первого тайма завладели инициативой. Цифры по владению мячом и общему количеству передач были в их пользу. Однако стоило допустить малейшую слабину, как последовало наказание, причем двойное. Сначала Фабиан Руис на 29-й минуте разрезающим пасом из центрального круга вывел Альваро Морату один на один с Ливаковичем, и нападающий забил очередной гол за сборную. Спустя три минуты отличился уже сам полузащитник «Пари Сен-Жермен». Хорваты пытались вернуться в игру и создали пару неплохих моментов, но все перечеркнул третий гол испанцев забитый под занавес первого тайма. На великолепную передачу Ламина Ямаля с правого фланга откликнулся Дани Карвахаль. Счет 3 : 0 не отражал картины того, что происходило на поле. Сборная Хорватии создавала голевые моменты как в первом, так и во втором тайме, но мяч не шел в ворота испанцев. Более того, команда Тадича на 80-й минуте смогла заработать пенальти, но Бруно Петкович не смог его реализовать. Унаи Симон парировал удар. Испанцы сделали заявку на попадание в плей-офф, а хорваты, уступив с крупным счетом, сильно усложнили задачу выхода из группы.

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