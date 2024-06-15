Обзор матча Испания – Хорватия, группы B на Евро 2024, 15.06.2024
Во второй день Евро 2024 в борьбу вступили команды группы В. Первыми в столице Германии на Олимпиаштадионе играли сборные Испании и Хорватии. Матч завершился со счетом 3 : 0 в пользу сборной Испании.
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Без преувеличения можно сказать, что этот матч был одним из центральных в первом туре группового этапа. Испанцы с первых минут пошли вперед, что нисколько не смутило команду Златко Далича. Хорваты освоились и к середине первого тайма завладели инициативой. Цифры по владению мячом и общему количеству передач были в их пользу. Однако стоило допустить малейшую слабину, как последовало наказание, причем двойное. Сначала Фабиан Руис на 29-й минуте разрезающим пасом из центрального круга вывел Альваро Морату один на один с Ливаковичем, и нападающий забил очередной гол за сборную. Спустя три минуты отличился уже сам полузащитник «Пари Сен-Жермен». Хорваты пытались вернуться в игру и создали пару неплохих моментов, но все перечеркнул третий гол испанцев забитый под занавес первого тайма. На великолепную передачу Ламина Ямаля с правого фланга откликнулся Дани Карвахаль. Счет 3 : 0 не отражал картины того, что происходило на поле. Сборная Хорватии создавала голевые моменты как в первом, так и во втором тайме, но мяч не шел в ворота испанцев. Более того, команда Тадича на 80-й минуте смогла заработать пенальти, но Бруно Петкович не смог его реализовать. Унаи Симон парировал удар. Испанцы сделали заявку на попадание в плей-офф, а хорваты, уступив с крупным счетом, сильно усложнили задачу выхода из группы.
- Дата проведения
- 15 июня, 19.00, «Олимпияштадион»
- Голы:
- 1:0 – 29 Мората, 2:0 – 32 Фабиан Руис, 3:0 – 45+2 Карвахаль.
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Испания –
Унаи Симон, Карвахаль, Начо, Ле Норман, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри (Субименди, 86), Педри (Ольмо, 59), Уильямс (Мерино, 68), Ямаль (Ферран Торрес, 86), Мората (Ойарсабаль, 67).
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Хорватия –
Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич (Пашалич, 65), Ковачич (Сучич, 65), Брозович, Маер, Крамарич (Петкович, 72), Будимир (Перишич, 56).
- Предупреждение:
- Родри (78).
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