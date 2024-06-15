«Бавария» продлит контракты с Павловичем и Станишичем до 2029 года

Теги Бавария бундеслига Германия Йосип Станишич Александар Павлович Футбол

«Бавария» продлит контракты с двумя игроками.

Мюнхенский клуб заключит новые соглашения с Александаром Павловичем и Йосипом Станишичем, сообщают Bild и Sky Sport. Ожидается, что контракты будут рассчитаны до 2029 года. 

Переговоры с футболистами находятся на продвинутой стадии. 

20-летний Павлович дебютировал в Бундеслиге в минувшем сезоне, отыграв в чемпионате Германии 19 матчей и отличившись 2 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь

24-летний Станишич в сезоне-2023/24 играл за «Байер» на правах аренды и стал чемпионом Германии. Его статистику можно найти здесь

1 комментарий
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Ну хоть это решение выглядит здравым и рациональным, в последнее время уже начал отвыкать от таких со стороны боссов клуба.)
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