«Бавария» продлит контракты с Павловичем и Станишичем до 2029 года

«Бавария» продлит контракты с двумя игроками.

Мюнхенский клуб заключит новые соглашения с и , сообщают Bild и Sky Sport. Ожидается, что контракты будут рассчитаны до 2029 года.

Переговоры с футболистами находятся на продвинутой стадии.

20-летний Павлович дебютировал в Бундеслиге в минувшем сезоне, отыграв в чемпионате Германии 19 матчей и отличившись 2 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.

24-летний Станишич в сезоне-2023/24 играл за «Байер» на правах аренды и стал чемпионом Германии. Его статистику можно найти здесь.