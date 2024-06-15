101 точный пас Крооса из 102 в матче с Шотландией – лучший результат на Евро (с 1980 года) для игроков со 100+ за игру

Тони Кроос сделал 101 точную передачу в матче с Шотландией из 102 всего.

34-летний полузащитник сборной только раз ошибся в передаче в матче открытия на домашнем против (5:1).

101 точный пас с игры из 102 (99%) – лучший результат в истории Евро (считая полноформатные финальные турниры с 1980 года) для игроков, выполнивших 100 или более передач за игру.

Единственный неточный пас Крооса – каким он был? 1 из 102 в матче открытия Евро!