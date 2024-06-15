101 точный пас Крооса из 102 в матче с Шотландией – лучший результат на Евро (с 1980 года) для игроков со 100+ за игру

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Шотландии по футболу Тони Кроос Евро-2024 рекорды Футбол

Тони Кроос сделал 101 точную передачу в матче с Шотландией из 102 всего.

34-летний полузащитник сборной Германии только раз ошибся в передаче в матче открытия на домашнем Евро-2024 против Шотландии (5:1). 

101 точный пас с игры из 102 (99%) – лучший результат в истории Евро (считая полноформатные финальные турниры с 1980 года) для игроков, выполнивших 100 или более передач за игру. 

Единственный неточный пас Крооса – каким он был? 1 из 102 в матче открытия Евро!

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Рано решил Тони закончить карьеру. Вчерашний матч это в очередной раз доказал.
+35
-2
+33
Ответ falkao2013
Рано решил Тони закончить карьеру. Вчерашний матч это в очередной раз доказал.
Факт. Ну, видимо, решил уйти на пике. Сложное решение. Его будет очень не хватать. Один из величайших игроков в истории.
+22
-3
+19
Тони Кроос невероятный уровень показывает. И для него это норма. Вообще партнёры по команде ему мяч отдают, не зная, что делать дальше. А вот Кроос задаёт направление атак. Постоянно с него всё начинается. И практически все передачи двигают атаки вперёд.
+20
-6
+14
Пятерка от Бубнова за ТТД.
+8
0
+8
Это неточный пас запомнил. Во втором тайме пытался отдать вразрез в штрафную.
+8
-1
+7
Ответ Nikolay Ryabchikov
Да он если захочет будет и до 40 играть, сложно понять это решение
В чём сложно понять это решение? Очень даже легко. Организм в 25 лет и 35 лет отличается. В 35 нужно намного больше тренироваться, чтобы держать себя в форме. Но и тренироваться сложно, т.к тело быстрее устаёт. И довольно мало кто получает удовольствие от этого процесса. А иногда даже вызывает отвращение.
+7
-1
+6
Ответ Максим 1986
Пятерка от Бубнова за ТТД.
Реально. Бубнов опередил время. Теперь даже те, кто не умеет анализировать продвинутую статистику, любят носом всех тыкать в неё.
+6
-2
+4
Ответ falkao2013
Рано решил Тони закончить карьеру. Вчерашний матч это в очередной раз доказал.
Да он если захочет будет и до 40 играть, сложно понять это решение
+5
-1
+4
из-за этого не точного паса не получит зм))
+2
0
+2
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Шотландия на прямую вышла на Евро
+3
-1
+2
Кроос мог бы спокойно играть на топ уровне как Пирло до 38-40 лет , его игра никогда не была завязана на скорости , и если бы он почувствовал что просаживается по физике , то можно было бы просто освободить его от части работы без мяча. С другой стороны Тони в футболе выиграл всё , кроме собственно ЧЕ, поэтому возможно у него просто не осталось мотивации и он хочет уже просто пожить себе в кайф
+1
0
+1
Не понимаю, зачем он заканчивает?
Он чем старее , тем лучше)
+1
0
+1
Шикарная игра в исполнении Тони, настоящий дирижер, маэстро.
+4
-3
+1
Кроос настоящий гений
0
0
0
Тони крут, но вчера он играл против разметочных конусов.
Давно у него не было таких слабых соперников.
Это вчера точно ЧЕ был? Больше похоже на товарняк рядовой.
0
0
0
Очень жаль что это последний турнир Тони .
+1
-1
0
Лучший игрок матча.
+1
-1
0
Ответ Dexter Morgan
Факт. Ну, видимо, решил уйти на пике. Сложное решение. Его будет очень не хватать. Один из величайших игроков в истории.
Немцы очень прагматичны в этом поане
0
0
0
Ответ Dr.aydar
Немцы очень прагматичны в этом поане
Это верно. Уважаю.
0
0
0
Ответ 3xclus1ve
Он хотел именно в РМ закончить, так как ему не гарантировали игровую время постоянно. Он же немец, и гордый. Так что хотел уйти на пике, может завтра или послезавтра, жалеть будет. Но не сегодня. Его сложно понять, он бы в любой команде был бы желанным, но только не в РМ.
Сам придумал - сам поверил.
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий