101 точный пас Крооса из 102 в матче с Шотландией – лучший результат на Евро (с 1980 года) для игроков со 100+ за игру
Тони Кроос сделал 101 точную передачу в матче с Шотландией из 102 всего.
34-летний полузащитник сборной Германии только раз ошибся в передаче в матче открытия на домашнем Евро-2024 против Шотландии (5:1).
101 точный пас с игры из 102 (99%) – лучший результат в истории Евро (считая полноформатные финальные турниры с 1980 года) для игроков, выполнивших 100 или более передач за игру.
Единственный неточный пас Крооса – каким он был? 1 из 102 в матче открытия Евро!
Он чем старее , тем лучше)
Давно у него не было таких слабых соперников.
Это вчера точно ЧЕ был? Больше похоже на товарняк рядовой.