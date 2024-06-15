Колосков о предложении немецкой полиции употреблять марихуану, а не пиво во время Евро: «Чушь какая-то – в Германии без пива. Англичане все равно будут пить»
Вячеслав Колосков высказался о предложении заменить пиво марихуаной на Евро-2024.
Немецкая полиция рекомендовала английским болельщикам в ходе Евро-2024 отдавать предпочтение средству из конопли, а не алкоголю.
«Пиво всегда пили, как вы можете представить англичан без пива, а шотландцев – без виски, это чушь какая-то. Поэтому они все равно будут пить, другое дело, что на стадионе, наверное, не будут продавать.
Я был на пяти-шести чемпионатах Европы, везде англичане пили пиво, гуляли, даже в Катаре и то была отдельная зона для болельщиков, где продавалось пиво. Поэтому это ни к чему не приведет.
Призыв – на всякий случай. Но они все равно будут пить пиво. Конечно, это странный призыв, еще и в Германии без пива. Они бы своих болельщиков призвали пиво не пить. Немцы пьют пиво не меньше англичан», – сказал почетный президент РФС.