Колосков о предложении немецкой полиции употреблять марихуану, а не пиво во время Евро: «Чушь какая-то – в Германии без пива. Англичане все равно будут пить»

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу УЕФА РФС болельщики Вячеслав Колосков Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 ТАСС алкоголь и спорт Футбол

Вячеслав Колосков высказался о предложении заменить пиво марихуаной на Евро-2024.

Немецкая полиция рекомендовала английским болельщикам в ходе Евро-2024 отдавать предпочтение средству из конопли, а не алкоголю.

«Пиво всегда пили, как вы можете представить англичан без пива, а шотландцев – без виски, это чушь какая-то. Поэтому они все равно будут пить, другое дело, что на стадионе, наверное, не будут продавать.

Я был на пяти-шести чемпионатах Европы, везде англичане пили пиво, гуляли, даже в Катаре и то была отдельная зона для болельщиков, где продавалось пиво. Поэтому это ни к чему не приведет.

Призыв – на всякий случай. Но они все равно будут пить пиво. Конечно, это странный призыв, еще и в Германии без пива. Они бы своих болельщиков призвали пиво не пить. Немцы пьют пиво не меньше англичан», – сказал почетный президент РФС.

4 комментария
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Какая немецкая полиция интересная и качественная!
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Офигенные моральные устои (нет) в Европе 🤦раз полиция предлагает дунуть
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Наверное, у ментов и купить можно будет
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Ответ Barcelona Forever
Офигенные моральные устои (нет) в Европе 🤦раз полиция предлагает дунуть
а че нет то, если законом не запрещено
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