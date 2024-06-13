«Реал» интересуется Ромеро. «Мадрид» делал запрос в «Тоттенхэм» о защитнике (ESPN)

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Кристиан Ромеро Футбол

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро привлек внимание «Реала».

По информации журналиста ESPN Эстебана Эдула, «Мадрид» делал запрос о возможности трансфера 26-летнего игрока.

Ожидается, что «Тоттенхэм» запросит крупную сумму за аргентинца, купленного у «Аталанты» за 50 млн евро.

В завершившемся сезоне АПЛ Ромеро провел 33 матча, забил пять голов и получил 7 желтых карточек. Его статистика – здесь.

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44 комментария
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Ответ ман сити фейк
Комментарий скрыт
Так он такой и есть, а в чём собственно проблема?
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Топовый защитник.
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Ценник на него будет космический, учитывая продавца, позицию и роль Ромеро в Тоттенхэме. Очень маловероятно.
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Ответ Roman
Комментарий скрыт
Ромеро не симулянт
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Ответ ZRT1988
В защитной линии Реала всегда был игрок подобного склада. Ромеро отличный защитник, в свете возможного ухода Начо и невнятной игры Милитао трансфер выглядит вполне логичным. Вот только пара Рюдигер - Ромеро выглядит уж очень "взрывоопасно" из за манеры игр.
Рюдигер провокатор на поле, но никогда грубо или грязно не играл. Ничего «взрывоопасного» в его манере игры нет.
+4
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+3
Ответ Даник Муша
Ценник на него будет космический, учитывая продавца, позицию и роль Ромеро в Тоттенхэме. Очень маловероятно.
Учитывая тяжелые трансферы Бейла и Модрича, Перес больше не захочет иметь дело с Леви. Он даже Кейна не пытался подписать из-за него
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Ответ Инсаф Галиуллинн
КДБ и Фоден не симулянты, но тот же Фоден дико распиарен, тут я соглашусь.
да где фоден симулянт то? стерлинг дельфином был, а фоден часто на ногах пытается удержаться
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Защитник неплохой, но очень уж грубо играет, порой даже откровенно грязно.
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будет трудно договориться с Леви
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Ответ !!!Bata!!!
Примечательный факт Аллегри он в свое время не понадобился, как и Спинаццола, Ровелла, Бентанкур, Дрегушин, Кулушевски и прочие футболисты, которые спасли свои карьеры покинув Клуб.
И чего они все добились вне Юве? Про первых двоих не знаю, но ни Бентанкур, ни Кулушевски ни Дрэгушин лидерами шпор не являются, игроки обоймы скорее. Так себе потеря на фоне Челси что избавился от Салаха,КДБ и многих других
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Ответ Caballero del honor
Аллегри болельщики "Мадрида" должны быть навсегда благодарны за то, что тот в 21-м году предпочёл вернуться в "старуху".
Да Аллегри вообще красавчик. Сделал для Мадрида больше, чем Азар с Йовичем
Даже представить страшно какие сейчас руины были бы в Мадриде без Анчелотти
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Ответ !!!Bata!!!
Примечательный факт Аллегри он в свое время не понадобился, как и Спинаццола, Ровелла, Бентанкур, Дрегушин, Кулушевски и прочие футболисты, которые спасли свои карьеры покинув Клуб.
Аллегри болельщики "Мадрида" должны быть навсегда благодарны за то, что тот в 21-м году предпочёл вернуться в "старуху".
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Ответ иц а мен
Что бы чемпион мира перешел в такой маленький клуб? Да не смешите меня
Ты злой, я тебя прощаю.
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Ответ mr_parpiev
будет трудно договориться с Леви
Это все в прошлом,нинче Мадрид ведет дела иначе.Сейчас Мадрид нигде непереплачивает.Знают где как поступать!
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Ответ Moscwow
Ну может затем, что восстановленный Милитао пока играет на уровне Сегунды и неизвестно каким восстановится Алаба, у Рюдигера висит жирная предложка из СА и не факт, что не прогнут баблом до конца лета, а Начо через пару недель уже может не быть игроком Реала
Рюдигер вроде отказался от СА.
Из пары Милитао-Алаба уж кто то да будет показывать нормальный уровень. И не забывайте, что гораздо выше у Реала интерес к Лени Йоро.

Зачем в такой ситуации Ромеро, непонятно. Быть 4-5 защитником?
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Ответ corazon blanco
Защитник неплохой, но очень уж грубо играет, порой даже откровенно грязно.
Одним словом, аргентинец.

Кроме шуток, Ромеро вполне может оказаться топ трансфером для Реала. А зубы в защите нужны, главное, чтобы адаптировался к лиге и арбитрам.
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Мадрид знает толк в футболистах шпор, взяли двоих талантов которые стали легендами клуба. Повторит ли этот путь Ромеро-вопрос.
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Ответ Dexter Morgan
Топовый защитник.
Характер у него не самый приятный,но как защитник Ромеро замечателен.Учитывая,что Мбаппе обошёлся гораздо дешевле,чем планировалось,можно и слегка переплатить за Кристиана
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Ответ seghar
да где фоден симулянт то? стерлинг дельфином был, а фоден часто на ногах пытается удержаться
Я не называл его симулянтом, я его назвал лишь распиаренным
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С Винисиусом, Карвахалем, Рюдигером, Куртуа, Беллингемом хорошо сработается)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
КДБ и Фоден не симулянты, но тот же Фоден дико распиарен, тут я соглашусь.
Пиар бруска Фодена не знает границ
Самый распиаренный брит в истории)
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Примечательный факт Аллегри он в свое время не понадобился, как и Спинаццола, Ровелла, Бентанкур, Дрегушин, Кулушевски и прочие футболисты, которые спасли свои карьеры покинув Клуб.
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Там голландец есть очень сильный ,но ценник полагаю будет 100кк
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Ромеро - мужик. Какой ему в этот маргариновый балет идти???
Там надо кривляться и падать как милитаны всякие
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