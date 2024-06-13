«Реал» интересуется Ромеро. «Мадрид» делал запрос в «Тоттенхэм» о защитнике (ESPN)

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро привлек внимание «Реала».

По информации журналиста ESPN Эстебана Эдула, « » делал запрос о возможности трансфера 26-летнего игрока.

Ожидается, что « » запросит крупную сумму за аргентинца, купленного у «Аталанты» за 50 млн евро.

В завершившемся сезоне АПЛ Ромеро провел 33 матча, забил пять голов и получил 7 желтых карточек. Его статистика – здесь.