«Реал» интересуется Ромеро. «Мадрид» делал запрос в «Тоттенхэм» о защитнике (ESPN)
Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро привлек внимание «Реала».
По информации журналиста ESPN Эстебана Эдула, «Мадрид» делал запрос о возможности трансфера 26-летнего игрока.
Ожидается, что «Тоттенхэм» запросит крупную сумму за аргентинца, купленного у «Аталанты» за 50 млн евро.
В завершившемся сезоне АПЛ Ромеро провел 33 матча, забил пять голов и получил 7 желтых карточек. Его статистика – здесь.
Даже представить страшно какие сейчас руины были бы в Мадриде без Анчелотти
Из пары Милитао-Алаба уж кто то да будет показывать нормальный уровень. И не забывайте, что гораздо выше у Реала интерес к Лени Йоро.
Зачем в такой ситуации Ромеро, непонятно. Быть 4-5 защитником?
Кроме шуток, Ромеро вполне может оказаться топ трансфером для Реала. А зубы в защите нужны, главное, чтобы адаптировался к лиге и арбитрам.
Самый распиаренный брит в истории)
Там надо кривляться и падать как милитаны всякие