Трезеге о Евро-2024: «Франция – фаворит. Италия должна стать главным героем, Спаллетти ясно дал это понять»

Теги Лучано Спаллетти Ювентус Давид Трезеге Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу серия А Италия Евро-2024 Футбол

Давид Трезеге оценил перспективы сборной Италии на Евро-2024.

«Франция – фаворит турнира. Что касается Италии, то Спаллетти ясно дал понять, что им не нужно прикрываться своей историей, они должны стать одними из главных героев. Они выросли и теперь должны побеждать», – сказал бывший форвард «Ювентуса».

Спаллетти о стиле итальянского футбола: «Нас знают, как хорошо играющих в обороне, но мы меняем подход. Хотим, чтобы игроки шли вперед, а не выжидали»

9 комментариев
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Не очень верю в повторение успеха итальянцев. Команда без нападающих, разбалансированная, местами зеленоватая. Но крови попьют фаворитам и не удивлюсь, если увижу их в полуфинале.
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Некем Италии играть. Прав Моуриньо.
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По многолетней традиции еще англичан и бельгийцев принято в фаворитов записывать
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Ответ See what
Италия может выиграть любой турнир в любое время, но не 2 раза подряд же
Тем более, что по именам у итальянцев такая серенькая сборная, что главный тренер едва ли не главная звезда!
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Французы фавориты главное чтоб Мбаппе наконец занялся футболом
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Да, этот чел знает о чём говорит, лично подарил титулы обеим сборным в 2000-м и 2006-м годах, ну Италия конечно ему более благодарна, смазать пенку в финале ЧМ - это вообще дикость ))
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Ответ football.in.kg
По многолетней традиции еще англичан и бельгийцев принято в фаворитов записывать
Ну а немцев-то почему сбрасывают со счетов?Дома, как говорится, и стены помогают..
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