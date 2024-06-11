Трезеге о Евро-2024: «Франция – фаворит. Италия должна стать главным героем, Спаллетти ясно дал это понять»

Давид Трезеге оценил перспективы сборной Италии на Евро-2024.

«Франция – фаворит турнира. Что касается Италии, то Спаллетти ясно дал понять, что им не нужно прикрываться своей историей, они должны стать одними из главных героев. Они выросли и теперь должны побеждать», – сказал бывший форвард «Ювентуса».

Спаллетти о стиле итальянского футбола: «Нас знают, как хорошо играющих в обороне, но мы меняем подход. Хотим, чтобы игроки шли вперед, а не выжидали»