Трезеге о Евро-2024: «Франция – фаворит. Италия должна стать главным героем, Спаллетти ясно дал это понять»
Давид Трезеге оценил перспективы сборной Италии на Евро-2024.
«Франция – фаворит турнира. Что касается Италии, то Спаллетти ясно дал понять, что им не нужно прикрываться своей историей, они должны стать одними из главных героев. Они выросли и теперь должны побеждать», – сказал бывший форвард «Ювентуса».
Спаллетти о стиле итальянского футбола: «Нас знают, как хорошо играющих в обороне, но мы меняем подход. Хотим, чтобы игроки шли вперед, а не выжидали»