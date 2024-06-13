Жоау Невеш – главная трансферная цель Энрике в полузащиту. «Бенфика» потребует у «ПСЖ» более 100 млн евро

Жоау Невеш может перейти в «ПСЖ».

19-летний футболист является главной трансферной целью для укрепления полузащиты, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. Стороны недавно провели переговоры.

Проблемой для парижан может стать трансферная стоимость – « » хочет получить за него более 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии хавбек провел 33 матча, отличившись 3 голами и 1 результативной передачей. Его статистика – здесь.