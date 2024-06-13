Жоау Невеш – главная трансферная цель Энрике в полузащиту. «Бенфика» потребует у «ПСЖ» более 100 млн евро
Жоау Невеш может перейти в «ПСЖ».
19-летний футболист является главной трансферной целью Луиса Энрике для укрепления полузащиты, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. Стороны недавно провели переговоры.
Проблемой для парижан может стать трансферная стоимость Невеша – «Бенфика» хочет получить за него более 100 миллионов евро.
В прошедшем сезоне чемпионата Португалии хавбек провел 33 матча, отличившись 3 голами и 1 результативной передачей. Его статистика – здесь.
Если кто-то захочет купить Майно, сколько МЮ запросит?
А зачем Бенфике просить меньше, если Невеш уже сейчас их ключевой игрок и игрок сборной Португалии!?
У Бенфики все нормально с финансами, они могут подождать, а не бросаться на первые же 30-40 миллионов, как клубы той же Серии А или Ла Лиги.
И у португальских игроков в целом прекрасная репутация, а сейчас вообще золотое поколение.