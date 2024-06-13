Жоау Невеш – главная трансферная цель Энрике в полузащиту. «Бенфика» потребует у «ПСЖ» более 100 млн евро

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Бенфика лига 1 Франция возможные трансферы Луис Энрике Жоау Невеш Футбол

Жоау Невеш может перейти в «ПСЖ».

19-летний футболист является главной трансферной целью Луиса Энрике для укрепления полузащиты, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. Стороны недавно провели переговоры.

Проблемой для парижан может стать трансферная стоимость Невеша – «Бенфика» хочет получить за него более 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии хавбек провел 33 матча, отличившись 3 голами и 1 результативной передачей. Его статистика – здесь.

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13 комментариев
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Как Бенфика это делает?))
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За каждого выстрелевшиго 100 лям?
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Ответ Пацанчик реальный
Как Бенфика это делает?))
Скорее как клюют покупатели
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надеюсь на сезон-2 откажутсятоп клубы от трансферов из Бенфики и Спортинга
+2
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Рановато ему туда, рановато) Через 10 лет будет готов
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Парень очень хорош
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Витинья-Невеш было бы сильно
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Ответ Пацанчик реальный
Как Бенфика это делает?))
Очень сильная академия.
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Ответ Максим Черкашин
Очень сильная академия.
И скаутская сеть
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Ответ Пацанчик реальный
Как Бенфика это делает?))
Так, она ничего не делает, просто грамотно подстраиватся под рынок.
Если кто-то захочет купить Майно, сколько МЮ запросит?
А зачем Бенфике просить меньше, если Невеш уже сейчас их ключевой игрок и игрок сборной Португалии!?

У Бенфики все нормально с финансами, они могут подождать, а не бросаться на первые же 30-40 миллионов, как клубы той же Серии А или Ла Лиги.
И у португальских игроков в целом прекрасная репутация, а сейчас вообще золотое поколение.
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Ответ Ранис Загидулин
каким образом?, там постоянно появляются хорошие игроки, футбольная страна талантов
просто не покупать пока хотя бы 2-3 года хорошего уровня на международном(с клубом или сборной) уровне не покажут? Вон Брага и Порту не пушат рынки, но из них особо не покупают...
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