Тюкавин о том, почему выбрал Смолова лучшим игроком сезона: «Рядом с ним многому учишься. Смотришь, как он принимает мяч, открывается, прессингует»

Константин Тюкавин объяснил, почему выбрал Федора Смолова лучшим игроком РПЛ.

Тюкавин поставил своего одноклубника на первое место в ежегодном опросе «СЭ» по итогам сезона-2023/24 в Мир .

– Объясните, почему на первое место в опросе вы поставили ?

– Федор – великолепный нападающий, два года подряд выигрывал в РПЛ бомбардирскую гонку.

– Это когда было!

– Ну да, еще в «Краснодаре». И что? Мастерство-то никуда не делось. Когда каждый день тренируешься рядом с таким игроком, многому учишься. Смотришь, как он принимает мяч, как открывается, как прессингует вратаря... Два с половиной года мы конкурируем. Федор мне реально помог. Поэтому и назвал его первым.

– Вы сразу поладили?

– Да. Я к Феде хорошо отношусь. Думаю, как и он ко мне. Хотя поначалу, когда только-только вернулся в « », у него наверняка разные мысли проскакивали. Мол, я-то опытный, забивал «Барсе», «Реалу», а тут какой-то . Впрочем, на наших отношениях это не сказывалось.

– Раньше в «Динамо» на вторых ролях были вы, теперь – Смолов. Почувствовали холодок с его стороны?

– Нет-нет, все нормально. Мы постоянно общаемся, в раздевалке сидим рядышком. Весной за несколько туров до финиша Федя сказал: «Костик, это твой сезон! Молодец!»

– Смолов и в опросе вас на первое место поставил.

– Я не сомневался, что в футболе он разбирается, ха-ха, – сказал форвард «Динамо».