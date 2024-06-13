Тюкавин о том, почему выбрал Смолова лучшим игроком сезона: «Рядом с ним многому учишься. Смотришь, как он принимает мяч, открывается, прессингует»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин объяснил, почему выбрал Федора Смолова лучшим игроком РПЛ.

Тюкавин поставил своего одноклубника на первое место в ежегодном опросе «СЭ» по итогам сезона-2023/24 в Мир РПЛ.

– Объясните, почему на первое место в опросе вы поставили Смолова?

– Федор – великолепный нападающий, два года подряд выигрывал в РПЛ бомбардирскую гонку.

– Это когда было!

– Ну да, еще в «Краснодаре». И что? Мастерство-то никуда не делось. Когда каждый день тренируешься рядом с таким игроком, многому учишься. Смотришь, как он принимает мяч, как открывается, как прессингует вратаря... Два с половиной года мы конкурируем. Федор мне реально помог. Поэтому и назвал его первым.

– Вы сразу поладили?

– Да. Я к Феде хорошо отношусь. Думаю, как и он ко мне. Хотя поначалу, когда только-только вернулся в «Динамо», у него наверняка разные мысли проскакивали. Мол, я-то опытный, забивал «Барсе», «Реалу», а тут какой-то Тюкавин. Впрочем, на наших отношениях это не сказывалось.

– Раньше в «Динамо» на вторых ролях были вы, теперь – Смолов. Почувствовали холодок с его стороны?

– Нет-нет, все нормально. Мы постоянно общаемся, в раздевалке сидим рядышком. Весной за несколько туров до финиша Федя сказал: «Костик, это твой сезон! Молодец!»

– Смолов и в опросе вас на первое место поставил.

– Я не сомневался, что в футболе он разбирается, ха-ха, – сказал форвард «Динамо».

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12 комментариев
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«Рядом с таким Джорданом чувствуешь себя Пиппеном»
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Главное как Паненку пробивать не учись у метра
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0
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Ответ - деловой этикет.
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Особенно про прессинг в точку
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...и делаешь по другому

ахахах
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Вспомнил басню Крылова : «Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку» ))
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