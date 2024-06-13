Пюэль о «новых Мбаппе»: «Иногда родители воспринимают детей как способ заработка. Давление слишком сильно, это губительно для детей – я видел, как ребята бросали обучение в 15-16 лет»

Теги Монако Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Клод Пюэль детский футбол Килиан Мбаппе Футбол

Клод Пюэль высказался о родителях, мечтающих вырастить из детей «новых Мбаппе».

Бывший тренер «Монако», «Лиона» и «Ниццы» дал интервью для документального фильма «450 граммов: вес страсти» независимого журналиста Фарида Буадла.

«[Большие ожидания] губительны для ребенка. Очень важно его поддерживать и помогать справиться с этим новым испытанием. Давление слишком сильно.

Я видел, как отец заставлял своего ребенка повторять, ругал его, кричал на него. Я был впечатлен – как ребенок может спокойно принимать все это? Где желание, удовольствие? Я видел ребят, которые в 15-16 лет окончательно бросали обучение.

Мы много слышим о футболе, о дурной славе, деньгах, которые кружат головы, и о родителях, которые говорят себе, что могут воспользоваться этим, чтобы прокормить семью. Иногда ребенка воспринимают как способ заработка. Но есть очень много людей, будь то игроки, тренеры или волонтеры, которые увлечены футболом и у которых есть ценности», – сказал бывший тренер «Монако», «Лиона» и «Ниццы».

2 комментария
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знал бы, что творится в фигурном катании и художественной гимнастике. С 3 лет родители мучают детей ради личных амбиций
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