Карпукас о Миранчуке: «Алексей действительно игрок очень высокого класса, полностью заслужил все свои титулы. Его передача на Облякова — просто космос» 

Теги Аталанта серия А Италия Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) Алексей Миранчук Иван Обляков Артем Карпукас Футбол

Артем Карпукас высоко отозвался о хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

— Как в сборной приняли Алексея Миранчука после его триумфа с «Аталантой» — победы в Лиге Европы? Много обсуждался этот его успех?

— Все его поздравили. Это реально большой успех, большой триумф. Но я еще отмечу то, с каким удовольствием тренировался с Алексеем. В первый раз пересекся с ним в тренировочном процессе. Очень приятно смотреть и участвовать в этом. Видно, что он выделяется. 

Это действительно игрок очень высокого класса — он полностью заслужил все свои титулы. Посмотрите на тот же первый гол сборной России в ворота Беларуси, на то, какую классную передачу сделал Алексей Миранчук на Ваню Облякова — просто космос. Ване даже бить не надо было. В общем, мастер, неудивительно, что добился таких успехов в Италии, – сказал полузащитник «Локомотива».

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1 комментарий
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Лёха действительно прибавил и не был пассажиром в Аталанте, поучаствовал в общей победе в ЛЕ. Тем более у такого «психа» в хорошем смысле слово, как требовательнейший Гасперини
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