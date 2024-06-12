Карпукас о Миранчуке: «Алексей действительно игрок очень высокого класса, полностью заслужил все свои титулы. Его передача на Облякова — просто космос» 

Артем Карпукас высоко отозвался о хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

— Как в сборной приняли после его триумфа с «Аталантой» — победы в Лиге Европы? Много обсуждался этот его успех?

— Все его поздравили. Это реально большой успех, большой триумф. Но я еще отмечу то, с каким удовольствием тренировался с Алексеем. В первый раз пересекся с ним в тренировочном процессе. Очень приятно смотреть и участвовать в этом. Видно, что он выделяется.

Это действительно игрок очень высокого класса — он полностью заслужил все свои титулы. Посмотрите на тот же первый гол сборной России в ворота Беларуси, на то, какую классную передачу сделал Алексей Миранчук на Ваню Облякова — просто космос. Ване даже бить не надо было. В общем, мастер, неудивительно, что добился таких успехов в Италии, – сказал полузащитник «Локомотива».