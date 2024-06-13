Терзич подал в отставку с поста тренера «Боруссии». Стороны обсуждают ситуацию (Sky Deutschland)

Эдин Терзич решил уйти с поста тренера «Боруссии».

41-летний специалист подал в отставку вчера вечером, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Патрик Бергер.

В данный момент и клуб проводят встречу по этому поводу.

В завершившемся сезоне « » занял пятое место в Бундеслиге и дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу».