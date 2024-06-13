Терзич подал в отставку с поста тренера «Боруссии». Стороны обсуждают ситуацию (Sky Deutschland)

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия отставки Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич решил уйти с поста тренера «Боруссии».

41-летний специалист подал в отставку вчера вечером, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Патрик Бергер.

В данный момент Терзич и клуб проводят встречу по этому поводу.

В завершившемся сезоне «Дортмунд» занял пятое место в Бундеслиге и дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу».

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32 комментария
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Понятно, Боруссия хочет Талалаева подписать
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-3
+58
Правильное решение. Хватит мучить и себя, и команду. Даже если бы выиграли ЛЧ, то общий рисунок игры это не меняет.
В Боруссии сколотилась очень сильная банда, большинство игроков уже не дети из академии, а состоявшиеся игроки, там должен быть стиль и характер, но порой Боруссия выглядит, как команда из второй Бундеслиги.
+34
-1
+33
Ответ Aleksey Yashin
Понятно, Боруссия хочет Талалаева подписать
Всё ещё проще, Терзич хочет в Химки
+32
-2
+30
Теперь Боруссия может выиграть Бундеслигу
+18
-2
+16
Ответ Aleksey Yashin
Понятно, Боруссия хочет Талалаева подписать
Мостового
+16
-4
+12
Ответ Антон Чугунов
Томас Тухель. Возвращение... Все похоже на это
Шило на мыло. Не вижу смысла от назначения Тухеля. Терзича критиковали за оборонительную игру и результаты, а Тухель сделает то же самое.
Вероятнее Шахина назначат.
+12
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Томас Тухель. Возвращение... Все похоже на это
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Тут что то не чисто
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Ого, вот это неожиданно. Наверное Шахина назначат. И Хуммельс скорее всего останется.

Я думал ему дадут шанс до зимы. Если до зимы результатов не будет, то его место Шахин займёт.
С одной стороны считал, что он заслуживает последнего шанса, ибо впервые за долгое время при нём появились реальные шансы на чемпионство в Германии и ЛЧ, хоть и не без доли удачи. А с другой стороны с ним команда выглядела очень уныло. Молодежь не развивалась, а многие трансферы при нём выглядели провальным. И со всеми ветеранаи успел поссориться, раздевалку терял. Явно что-то надо было менять.
Терзичу лучше набраться опыта в клубах попроще, а потом попробовать тренировать топ клубы.
А пока, судя по всему, надежды будут на гениальность Шахина.
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Я, как человек который со времен Клоппа симпатизирую Дортмунду очень даже хорошо отношусь к этой новости потому ,что не смотря на финал в ЛЧ Терзич на мой взгляд ставил слишком оборонительную игру чего ни при Клоппе ,ни при Тухеле, ни при Фавре и тем более при Боссе не было.Короче я из тех людей для которых игра команды стоит выше чем даже результаты.
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Ну в принципе логично, не все в Боруссии любят Терезина да и тренер он, пока, не уровень Боруссии, даже несмотря на выход в финал в ЛЧ, в бундеслиге то они с треском провалились. Что сам уйти решил - уважение
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Ответ Andrey_Rlv
Вот это новость. вообще не ждал такого. Я думал Терзичу доверяют. то что Хуммельс постарел это любой тренер скажет и нужна ему плавномерная замена.
Дело не только в Хуммельсе. Там половина команды недовольна Терзичем. И собственно Кель не ладит с ним. А у Келя большое влияние на клуб, вероятный преемник Вацке.
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Ответ Фанат Сан-Марино
Теперь Боруссия может выиграть Бундеслигу
А ну как Бавария избавится от Кейна?
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Обучение Терзича на тренера стоило нам два трофея
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Ответ Kompo
Неужели Клопп???
Клопп как минимум будет отдыхать до следующего года. А в следующем году уже посмотрим.
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Ответ Купидон в Подгузнике
Разве не Риккен уже назначен как спорт директор?
Он Генеральный директор вроде бы.
Спортивный директор уж точно Кель, а технический Мислинтат.
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Ответ S H A R K
Дело не только в Хуммельсе. Там половина команды недовольна Терзичем. И собственно Кель не ладит с ним. А у Келя большое влияние на клуб, вероятный преемник Вацке.
Разве не Риккен уже назначен как спорт директор?
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Ответ kokakoka
Пишут, что конфликт с Хуммельсом. И ультиматум от последнего. Либо он остаётся, либо Терзич
Там терки не только с Хуммельсом. Ещё и с Келем (спортивный директор). С Ройсом тоже не ладил, из-за чего и он решил уйти.
Молодым игрокам тоже не нравится его отношение к ним.
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Ждем Шахина у руля
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Хм. Кривоногость нападающих стоила двух трофеев. А тренер выжал из этого состава максимум.
Из этого состава можно было выжать еще больше,тут именно что проблема тренера
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Ответ Купидон в Подгузнике
Обучение Терзича на тренера стоило нам два трофея
Хм. Кривоногость нападающих стоила двух трофеев. А тренер выжал из этого состава максимум.
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Ответ Aleksey Yashin
Понятно, Боруссия хочет Талалаева подписать
В Чертаново)
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Жалко ,неплохой тренер
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Конфликт с руководством?
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Ответ Фанат Сан-Марино
Теперь Боруссия может выиграть Бундеслигу
И Лигу Чемпионов
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Неужели Клопп???
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Если так, то, я понимаю, Шахин станет главным
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ну неужели догадались наконец
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От простого болельщика на трибунах до тренера-финалиста ЛЧ. Удивительный парень этот Терзич)
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Вот это новость. вообще не ждал такого.
Я думал Терзичу доверяют. то что Хуммельс постарел это любой тренер скажет и нужна ему плавномерная замена.
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