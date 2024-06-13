Терзич подал в отставку с поста тренера «Боруссии». Стороны обсуждают ситуацию (Sky Deutschland)
Эдин Терзич решил уйти с поста тренера «Боруссии».
41-летний специалист подал в отставку вчера вечером, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Патрик Бергер.
В данный момент Терзич и клуб проводят встречу по этому поводу.
В завершившемся сезоне «Дортмунд» занял пятое место в Бундеслиге и дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу».
В Боруссии сколотилась очень сильная банда, большинство игроков уже не дети из академии, а состоявшиеся игроки, там должен быть стиль и характер, но порой Боруссия выглядит, как команда из второй Бундеслиги.
Вероятнее Шахина назначат.
Я думал ему дадут шанс до зимы. Если до зимы результатов не будет, то его место Шахин займёт.
С одной стороны считал, что он заслуживает последнего шанса, ибо впервые за долгое время при нём появились реальные шансы на чемпионство в Германии и ЛЧ, хоть и не без доли удачи. А с другой стороны с ним команда выглядела очень уныло. Молодежь не развивалась, а многие трансферы при нём выглядели провальным. И со всеми ветеранаи успел поссориться, раздевалку терял. Явно что-то надо было менять.
Терзичу лучше набраться опыта в клубах попроще, а потом попробовать тренировать топ клубы.
А пока, судя по всему, надежды будут на гениальность Шахина.
Спортивный директор уж точно Кель, а технический Мислинтат.
Молодым игрокам тоже не нравится его отношение к ним.
Я думал Терзичу доверяют. то что Хуммельс постарел это любой тренер скажет и нужна ему плавномерная замена.