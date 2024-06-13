Директор «Балтики» о просмотре Козлова: «Даня как космонавт по сравнению с нашими игроками – аномальные физические данные, мегавысокая обучаемость. Бегает как собака, которую спустили с цепи»

Теги Зенит Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Балтика Армен Маргарян Данила Козлов 2005 Футбол

Спортивный директор «Балтики» высоко оценил уровень Данилы Козлова.

– Каким Козлов приехал на просмотр в «Балтику»?

– Изучая его показатели, фитнес-тренеры сошлись на том, что Даня, скорее всего, готовился к сборам. Через неделю-две цифры стали повторяться, и вот это уже стало аномалией. По сравнению с нашими игроками уровня РПЛ, Козлов – как космонавт. Даня был заряжен и бегал на полную – как собака, которую спустили с цепи.

Его быстро стали вводить в предосновной состав, с «Факелом» на сборах он вышел в старте. Вышел неважно, и его немножечко задвинули. Я с одним тренером даже заключил пари – о том, что Даня Козлов начнет сезон в старте. Не начал, но в Оренбурге Игнашевич – даже к нашему удивлению – выбрал Даню. Это персональное решение Сергея Николаевича. Даня зацепился за шанс, и теперь все знают, кто он такой.

У Козлова не только аномальные физические данные, но и мегавысокая обучаемость. Очень быстро переваривает информацию и сразу показывает на поле то, что просят. Нам повезло попасть с Козловым, но здесь колоссальная роль Игнашевича – именно он запустил карьеру Дани на орбиту. Синергия сработала: топовый тренер с большим футбольным бэкграундом, требовательный и амбициозный, уверенный в себе молодой человек, – сказал Армен Маргарян.

Полузащитник был приобретен «Балтикой» у «Зенита» в начале года. Сообщалось, что петербургский клуб планировал воспользоваться приоритетным правом выкупа полузащитника. Также известно об интересе к игроку со стороны «Краснодара».

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4 комментария
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- а много ль корова дает молока?..
- не выдоешь за день, устанет рука!!!
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Главное, чтоб не перехвалили! Хочется новых звёзд, их у нас не так много...
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Когда Игнашевич стал топовым тренером? Когда вылетел из РПЛ? Да, старался, да перспективный. Но, какой он топ?
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