Директор «Балтики» о просмотре Козлова: «Даня как космонавт по сравнению с нашими игроками – аномальные физические данные, мегавысокая обучаемость. Бегает как собака, которую спустили с цепи»

Спортивный директор «Балтики» высоко оценил уровень Данилы Козлова.

– Каким Козлов приехал на просмотр в «Балтику»?

– Изучая его показатели, фитнес-тренеры сошлись на том, что Даня, скорее всего, готовился к сборам. Через неделю-две цифры стали повторяться, и вот это уже стало аномалией. По сравнению с нашими игроками уровня , Козлов – как космонавт. Даня был заряжен и бегал на полную – как собака, которую спустили с цепи.

Его быстро стали вводить в предосновной состав, с «Факелом» на сборах он вышел в старте. Вышел неважно, и его немножечко задвинули. Я с одним тренером даже заключил пари – о том, что начнет сезон в старте. Не начал, но в Оренбурге Игнашевич – даже к нашему удивлению – выбрал Даню. Это персональное решение Сергея Николаевича. Даня зацепился за шанс, и теперь все знают, кто он такой.

У Козлова не только аномальные физические данные, но и мегавысокая обучаемость. Очень быстро переваривает информацию и сразу показывает на поле то, что просят. Нам повезло попасть с Козловым, но здесь колоссальная роль Игнашевича – именно он запустил карьеру Дани на орбиту. Синергия сработала: топовый тренер с большим футбольным бэкграундом, требовательный и амбициозный, уверенный в себе молодой человек, – сказал Армен Маргарян.

Полузащитник был приобретен «Балтикой» у « » в начале года. Сообщалось, что петербургский клуб планировал воспользоваться приоритетным правом выкупа полузащитника. Также известно об интересе к игроку со стороны «Краснодара».