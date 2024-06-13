«Милан» сделал запрос по Рабьо. Альтернативный кандидат в полузащиту – Фофана из «Монако»

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«Милан» сделал запрос по Адриену Рабьо из «Ювентуса».

«Россонери» рассматривают 29-летнего игрока с целью усиления линии полузащиты. Француз всегда нравился руководству миланского клуба, который в прошлом уже предпринимал попытки договориться о трансфере. Сейчас вопросом возможного приобретения занимается технический директор Джеффри Монкада. Ему импонирует обширный игровой опыт футболиста, необходимый команде после ухода Оливье Жиру и Симона Кьера этим летом.

Самым большим препятствием для «Милана» являются высокие требования Рабьо к зарплате. Он просит 7,5-8 млн евро в год, что также препятствует заключению нового соглашения с «Ювентусом». «Милан», как и туринский клуб, имеет установленные параметры потолка зарплат.

Альтернативным вариантом «Милана» в случае неудачи с Рабьо является Юсуф Фофана из «Монако». Монкада наблюдал за его игрой на матчах Лиги 1, клуб также связывался с его представителями. Трансфер Фофана может потребовать порядка 20-25 млн евро.

«Юве» предлагает Рабьо 7 млн евро в год по новому контракту – хавбек просит не менее 8 млн. У Адриена есть предложения из АПЛ (Corriere dello Sport)

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3 комментария
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Молодой, перспективный. Классика))
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Рабьо нот бэд, но 8 млн зарплаты для Милана не вариант. Да и не молод он.
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