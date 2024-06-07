«ПСЖ» и «Милан» интересуются хавбеком «Монако» Фофана. Они будут наблюдать за Юссуфом на Евро
Юссуф Фофана привлек внимание «ПСЖ».
Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, парижане интересуются полузащитником «Монако». «Милан» тоже рассматривает возможность подписания 25-летнего игрока.
Оба клуба будут следить за выступлениями Фофана в составе сборной Франции на Евро-2024.
Отмечается, что на данный момент ни «ПСЖ», ни «Милан» не делали ни официальных запросов, ни предложений о трансфере хавбека.
В этом сезоне Фофана провел 32 матча в Лиге 1 и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.