«ПСЖ» и «Милан» интересуются хавбеком «Монако» Фофана. Они будут наблюдать за Юссуфом на Евро

Юссуф Фофана привлек внимание «ПСЖ».

Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, парижане интересуются полузащитником « ». « » тоже рассматривает возможность подписания 25-летнего игрока.

Оба клуба будут следить за выступлениями в составе сборной Франции на Евро-2024.

Отмечается, что на данный момент ни « », ни «Милан» не делали ни официальных запросов, ни предложений о трансфере хавбека.

В этом сезоне Фофана провел 32 матча в Лиге 1 и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.