«ПСЖ» и «Милан» интересуются хавбеком «Монако» Фофана. Они будут наблюдать за Юссуфом на Евро

Теги ПСЖ Монако Милан Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Юссуф Фофана Футбол

Юссуф Фофана привлек внимание «ПСЖ».

Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, парижане интересуются полузащитником «Монако». «Милан» тоже рассматривает возможность подписания 25-летнего игрока.

Оба клуба будут следить за выступлениями Фофана в составе сборной Франции на Евро-2024.

Отмечается, что на данный момент ни «ПСЖ», ни «Милан» не делали ни официальных запросов, ни предложений о трансфере хавбека.

В этом сезоне Фофана провел 32 матча в Лиге 1 и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Интересно, какой перфоманс должен показать Головин, чтобы заслуживать внимание топов.
+3
0
+3
Ответ flurione
Интересно, какой перфоманс должен показать Головин, чтобы заслуживать внимание топов.
Выиграть Лигу 1 и быть главным тащером, хз. Но нет ощущения, что он бы заиграл в топ-клубе.
+2
0
+2
Ответ flurione
Интересно, какой перфоманс должен показать Головин, чтобы заслуживать внимание топов.
Фофана 25 и он бокс-ту-бокс с африканской физикой, Головин на 3 года старше.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий