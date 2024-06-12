Джамал Мусиала: «Некоторые партнеры зовут меня «Бэмби». Классное прозвище, но я его уже перерос – прибавил в весе, добился прогресса»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала рассказал о своем прозвище.

«Некоторые из партнеров до сих пор зовут меня «Бэмби». У меня нет проблем с этим, классное прозвище. Но мне кажется, я уже слегка перерос его.

Я добился прогресса в плане развития, немного прибавил в весе и так далее. В этом состоит моя цель – совершенствоваться год за годом», – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Друзья посовещались и прозвали его Лосяш
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий