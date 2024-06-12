Джамал Мусиала: «Некоторые партнеры зовут меня «Бэмби». Классное прозвище, но я его уже перерос – прибавил в весе, добился прогресса»

Джамал Мусиала рассказал о своем прозвище.

«Некоторые из партнеров до сих пор зовут меня «Бэмби». У меня нет проблем с этим, классное прозвище. Но мне кажется, я уже слегка перерос его.

Я добился прогресса в плане развития, немного прибавил в весе и так далее. В этом состоит моя цель – совершенствоваться год за годом», – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии.