Гюлер о переходе в «Реал»: «Мне сказали, что я стану наследным принцем Модрича. Меня это впечатлило»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер рассказал, почему решил перейти в «Реал».

«Реал» сказал мне, что я стану наследным принцем Луки Модрича, и это произвело на меня впечатление, потому что он невероятный игрок. Когда я услышал о проекте, я сказал «договорились». 

Мне предложили долгосрочный проект. В тот момент, когда мы сели за стол переговоров с «Мадридом», я был убежден, что все уже готово», –  сказал полузащитник «Реала» в эфире El Chiringuito.

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10 комментариев
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Давай, Арда, дерзай. Очень импонирует манера его игры, дриблинг, хорошая культура паса. Если травму будут обходить стороной может добиться больших высот.
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Есть всё, чтобы стать великим. Гениальный паренёк.
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Ответ fatei4
Комментарий скрыт
А у нас только Месси может быть гением? Фанаты Месси вообще с ума посходили.
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Ответ Дмитрий Крутенко
Ой, сколько этих талантливых будущих Месси, Модричей, Роналдо было... И где они все? Этот тоже уйдет в небытие и закончит в условном Норвиче. Ему уже 19 лет, тут надо стабильно выходить хотя бы на замены. А выходят Хоселу, Браим, Васкес, Камавинга. Так что пока он бесполезный Бастард, которого выпускают, когда матч никому не нужен.
«Ему уже 19 лет»😀
В Реале постепенно вводят в состав. Так было со всеми молодыми игроками, и он не исключение. Свое время он использует максимально эффективно
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В этом году наверняка гораздо чаще будет появляться на поле
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Ответ Дмитрий Крутенко
Ой, сколько этих талантливых будущих Месси, Модричей, Роналдо было... И где они все? Этот тоже уйдет в небытие и закончит в условном Норвиче. Ему уже 19 лет, тут надо стабильно выходить хотя бы на замены. А выходят Хоселу, Браим, Васкес, Камавинга. Так что пока он бесполезный Бастард, которого выпускают, когда матч никому не нужен.
Ничего, что у него травма была половина сезона? Он дебютировал только в январе
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Ответ Вадим Прытков
«Ему уже 19 лет»😀 В Реале постепенно вводят в состав. Так было со всеми молодыми игроками, и он не исключение. Свое время он использует максимально эффективно
Какой бред ты пишешь про постепенно? Винисиус/Родриго/Вальверде сходу стали выходить после летних сборов. В начале на замену, а потом и в старте. Родриго на год позже правда. Никто их не мариновал на лавке, как Гюлера
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Ответ ML26
Ничего, что у него травма была половина сезона? Он дебютировал только в январе
Он игрок уровня Модрича. Уж в марте должен был начать выходить стабильно на замену, а не ждать когда реал оформит чемпионство, что бы начать выходит в ничего не значащих матчах чемпионата.
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