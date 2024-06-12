Гюлер о переходе в «Реал»: «Мне сказали, что я стану наследным принцем Модрича. Меня это впечатлило»
Арда Гюлер рассказал, почему решил перейти в «Реал».
«Реал» сказал мне, что я стану наследным принцем Луки Модрича, и это произвело на меня впечатление, потому что он невероятный игрок. Когда я услышал о проекте, я сказал «договорились».
Мне предложили долгосрочный проект. В тот момент, когда мы сели за стол переговоров с «Мадридом», я был убежден, что все уже готово», – сказал полузащитник «Реала» в эфире El Chiringuito.
В Реале постепенно вводят в состав. Так было со всеми молодыми игроками, и он не исключение. Свое время он использует максимально эффективно