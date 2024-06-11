Тренер Турции Монтелла о Гюлере: «Он может хорошо действовать как на фланге, так и под нападающим в нашей системе игры – больше свободы и меньше оборонительных обязанностей»

Винченцо Монтелла считает Арду Гюлера важным элементом игры сборной Турции.

Турецкая команда вчера уступила в товарищеской игре сборной Польши (1:2). Хавбек « » вышел на поле во втором тайме.

«Он может играть как на фланге, так и под нападающим. В последнее время он больше играет на фланге.

В нашей системе игры, я думаю, он сможет хорошо играть на этих позициях, потому что у него будет больше свободы и меньше оборонительных обязанностей», – сказал главный тренер сборной .