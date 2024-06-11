Тренер Турции Монтелла о Гюлере: «Он может хорошо действовать как на фланге, так и под нападающим в нашей системе игры – больше свободы и меньше оборонительных обязанностей»

Теги Винченцо Монтелла Реал Мадрид Ла Лига Сборная Турции по футболу Евро-2024 Арда Гюлер Футбол

Винченцо Монтелла считает Арду Гюлера важным элементом игры сборной Турции.

Турецкая команда вчера уступила в товарищеской игре сборной Польши (1:2). Хавбек «Реала» вышел на поле во втором тайме.

«Он может играть как на фланге, так и под нападающим. В последнее время он больше играет на фланге.

В нашей системе игры, я думаю, он сможет хорошо играть на этих позициях, потому что у него будет больше свободы и меньше оборонительных обязанностей», – сказал главный тренер сборной Турции.

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3 комментария
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Ответ football.in.kg
Евро и ЧМ - ярмарки для игроков, чтобы показать себя. Как Гюлер проявит себя, так и могут пойти дела в Мадриде, от места в основе до аренды
Он уже себя показал во всей красе в те мизерные минуты, когда ему предоставляли по ходу сезона. Надеюсь в следующем сезоне у него будет гораздо больше игрового времени, талантище.
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Евро и ЧМ - ярмарки для игроков, чтобы показать себя. Как Гюлер проявит себя, так и могут пойти дела в Мадриде, от места в основе до аренды
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