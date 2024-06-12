Доннарумма об Италии на Евро: «Мы здесь, чтобы защитить титул и сделать все возможное, чтобы выйти в финал. В таком турнире нет фаворитов»

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Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от Евро-2024.

О своем настроении перед турниром

«Во-первых, я рад быть здесь и представлять Италию. Мы, несомненно, будем готовы к этому большому событию, уникальному соревнованию, и мне посчастливилось выиграть последний Евро. Сейчас мы все здесь, чтобы защитить свой титул и сделать все возможное, чтобы выйти в финал».

О первом матче с Албанией в группе B

«Албания – отличная команда с интересными молодыми игроками, имеющими опыт. Каждый матч уникален, поэтому мы должны находить к ним наилучший подход и постараться выигрывать каждую игру. Мы должны следовать от одной игре к другой, но сейчас думаем только о том, чтобы хорошо сыграть против Албании. После этого посмотрим».

О перспективах борьбы против Испании

«Они сложный соперник. Это отличная команда с игроками с международным опытом, привыкшими к таким соревнованиям.

Но сборные, которым предстоит встретиться с нами, наверняка не особо захотят играть против Италии, потому что у нас великая история и отличная команда. Им нужно будет хорошо подготовиться к матчам, потому что им будет тяжело нам противостоять».

О своих фаворитах на трофей

«Некоторые команды, несомненно, очень сильны, например, Франция и Англия, но мы тоже можем сказать свое слово.

Я думаю, что в таком соревновании нет фаворитов. Здесь есть за что играть, поэтому мы постараемся заявить о себе и выйти в финал», – заявил голкипер сборной Италии.

Чемпионат Европы стартует в пятницу 14 июня. Италия начнет свое выступление в группе B со сборными Испании, Хорватии и Албании.

4 комментария
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Есть ощущение, что эта Италия (судя по игре) отлетит от первого серьезного соперника.
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Доларрума там где деньги обычно
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Представляю тренером Скуадры Аллегри. ) «Не стоит забывать - победа это нелегко, это что-то экстраординарное». «Наша задача выйти из группы», «У нас молодая команда» и тому подобная лабуда.

Но вот сколько помню, итальянцы (игроки, тренеры, общественность) всегда записывают себя в фавориты и ставят перед собой самые высокие цели.
Хотя казалось бы, в последнее время, мировых звезд не так и много.
Вот как правильный менталитет вдохновляет на свершения! )
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Ответ arspurs9
Есть ощущение, что эта Италия (судя по игре) отлетит от первого серьезного соперника.
А у меня есть уверенность. Если выйдут из группы, пройдут далеко.
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