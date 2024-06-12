Пиоли отказал «Ноттингем Форест». Тренер хочет поработать в АПЛ, но ждет более привлекательного предложения

Теги Милан Стефано Пиоли премьер-лига Англия Ноттингем Форест Футбол

Стефано Пиоли отказал «Ноттингем Форест».

Бывший тренер «Милана» признался журналистам, что берет уроки английского языка, поскольку его привлекает возможность поработать в АПЛ.

По данным журналиста DAZN Орацио Аккомандо, Пиоли действительно получил одно предложение из Англии этим летом, но оно его не заинтересовало.

Предполагается, что речь идет о «Ноттингем Форест», однако итальянец предпочел бы дождаться более привлекательного варианта.

«Форест» сохранил прописку в АПЛ, заняв 17-е место с 32 очками в прошедшем сезоне.

7 комментариев
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Пиоли без шуток неплохо подошёл бы нынешнему МЮ
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Ему работу могут предлагать Эвертон, Вест Хэм или Вулверхэмптон. Он топ клубам не интересен. Брайтон и Астон Вилла не нанимают таких тренеров а для остальных есть английские физруки
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В топ клубах он никому не нужен
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В Англии и так слишком много лысых шарлатанов)
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Более привлекательного предложения можно и не дождаться. Недавно разве что Вест Хэм был, но там уже Лопетеги.
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Надеюсь перейдет в добротный клуб и покажет неблагодарным миланистам свой и их уровень
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Челси он бы потянул.
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