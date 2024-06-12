Пиоли отказал «Ноттингем Форест». Тренер хочет поработать в АПЛ, но ждет более привлекательного предложения

Стефано Пиоли отказал «Ноттингем Форест».

Бывший тренер « » признался журналистам, что берет уроки английского языка, поскольку его привлекает возможность поработать в АПЛ.

По данным журналиста DAZN Орацио Аккомандо, действительно получил одно предложение из Англии этим летом, но оно его не заинтересовало.

Предполагается, что речь идет о « », однако итальянец предпочел бы дождаться более привлекательного варианта.

«Форест» сохранил прописку в , заняв 17-е место с 32 очками в прошедшем сезоне.