Пиоли отказал «Ноттингем Форест». Тренер хочет поработать в АПЛ, но ждет более привлекательного предложения
Стефано Пиоли отказал «Ноттингем Форест».
Бывший тренер «Милана» признался журналистам, что берет уроки английского языка, поскольку его привлекает возможность поработать в АПЛ.
По данным журналиста DAZN Орацио Аккомандо, Пиоли действительно получил одно предложение из Англии этим летом, но оно его не заинтересовало.
Предполагается, что речь идет о «Ноттингем Форест», однако итальянец предпочел бы дождаться более привлекательного варианта.
«Форест» сохранил прописку в АПЛ, заняв 17-е место с 32 очками в прошедшем сезоне.