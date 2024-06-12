Сантуш возглавил сборную Азербайджана. Задача – успешно выступить в квалификации Евро-2028
Фернанду Сантуш возглавил сборную Азербайджана.
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера.
Перед ним поставлена цель «сформировать конкурентоспособную команду и успешно выступить в квалификации Евро-2028».
Фернанду Сантуш занимал пост главного тренера сборной Португалии с 2014 по 2022 год. Его последним местом работы был «Бешикташ», который он возглавлял с января по апрель этого года.