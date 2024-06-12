Сантуш возглавил сборную Азербайджана. Задача – успешно выступить в квалификации Евро-2028

Теги сборная Азербайджана по футболу высшая лига Азербайджан Фернанду Сантуш Ассоциация футбольных федераций Азербайджана Евро-2028 Футбол

Фернанду Сантуш возглавил сборную Азербайджана.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера.

Перед ним поставлена цель «сформировать конкурентоспособную команду и успешно выступить в квалификации Евро-2028».

Фернанду Сантуш занимал пост главного тренера сборной Португалии с 2014 по 2022 год. Его последним местом работы был «Бешикташ», который он возглавлял с января по апрель этого года. 

9 комментариев
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Ответ bogdan21101987@icloud.com
А вчера кто Стаса обидел ?
Ариф Гюльага оглы Асадов
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Выбирали между Черчесовым и Сантушом
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Как он это делает? бездарный тренер, но всегда находит новые места работы...
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Ответ Капибарбер
Альнасровец подгадил величайшему тренеру в истории Португалии, вся сущность Рональду..
В Польше пол года, в Бешикташе 4 месяца - и там и там опозорился и показал какой он тренер.
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Ответ bogdan21101987@icloud.com
А вчера кто Стаса обидел ?
Никто. Черчесов не вступил пока в должность главного тренера сборной Казахстана, это случится только в матчах Лиги Наций в сентябре. В последних двух товарищеских матчах исполняющим обязанности главного тренера был Балтиев.
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