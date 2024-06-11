Файзуллаев о расходах в Москве: «Доходят до четырех-пяти тысяч долларов в месяц»
Аббосбек Файзуллаев рассказал, сколько тратит в столице России.
«Мои расходы в Москве доходят до четырех-пяти тысяч долларов в месяц.
Остаток от зарплаты отдаю членам семьи», – сказал полузащитник ЦСКА в интервью YouTube-каналу PulNews.
При этом 20-летний футболист отказался раскрыть свою зарплату, сославшись на условия контракта.
Наверно голову немножко сорвало все таки, живет наверно в сити, рестораны, девушки, ...
Впринципи, заработал, его право, просто... Как то много!!!)