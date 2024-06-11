Файзуллаев о расходах в Москве: «Доходят до четырех-пяти тысяч долларов в месяц»

Аббосбек Файзуллаев рассказал, сколько тратит в столице России.

«Мои расходы в Москве доходят до четырех-пяти тысяч долларов в месяц.

Остаток от зарплаты отдаю членам семьи», – сказал полузащитник в интервью YouTube-каналу PulNews.

При этом 20-летний футболист отказался раскрыть свою зарплату, сославшись на условия контракта.