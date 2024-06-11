Файзуллаев о расходах в Москве: «Доходят до четырех-пяти тысяч долларов в месяц»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия деньги Аббосбек Файзуллаев Футбол

Аббосбек Файзуллаев рассказал, сколько тратит в столице России.

«Мои расходы в Москве доходят до четырех-пяти тысяч долларов в месяц.

Остаток от зарплаты отдаю членам семьи», – сказал полузащитник ЦСКА в интервью YouTube-каналу PulNews.

При этом 20-летний футболист отказался раскрыть свою зарплату, сославшись на условия контракта.

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25 комментариев
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Предполагаю, что это самый богатый Файзуллаев в Москве. Остальные Файзуллаевы себе таких расходов позволить вряд ли могут
+33
-4
+29
Ответ IgorBudda
Предполагаю, что это самый богатый Файзуллаев в Москве. Остальные Файзуллаевы себе таких расходов позволить вряд ли могут
Да и 90% Ивановы и Сергеевы тоже вряд ли могут себе позволить такие расходы
+19
-1
+18
400-500 к в мес для 20летнего файзуллаева? Ну хз. Через 10 лет будет интервью в стиле тигиева давать
+11
-3
+8
Ответ oasis-columbia
400-500 к в мес для 20летнего файзуллаева? Ну хз. Через 10 лет будет интервью в стиле тигиева давать
Это нормальные расходы для футболиста такого клуба как ЦСКА, конечно бывают исключения, когда футболисты в мировых, даже, грандах тратят очень мало денег, но это редкость.
+3
0
+3
Ответ oasis-columbia
400-500 к в мес для 20летнего файзуллаева? Ну хз. Через 10 лет будет интервью в стиле тигиева давать
Он молодой парень. Только-только попал в большой город и многое покупает себе. Через 2-3 года будет тратить в 2 раза меньше.
+2
0
+2
Ответ IgorBudda
Предполагаю, что это самый богатый Файзуллаев в Москве. Остальные Файзуллаевы себе таких расходов позволить вряд ли могут
а Кремлев - самый богатый Лутфуллоев
+3
-1
+2
Плов ему джетами из Ташкента возят, что ли?
+1
0
+1
Ответ Amalfitano
Он молодой парень. Только-только попал в большой город и многое покупает себе. Через 2-3 года будет тратить в 2 раза меньше.
Он из Ташкента, это огромный современный мегаполис с населением 3 млн.
Наверно голову немножко сорвало все таки, живет наверно в сити, рестораны, девушки, ...
Впринципи, заработал, его право, просто... Как то много!!!)
+1
0
+1
Просто он ещё не понимает, что часы, которые стоят $30 и часы, которые стоят $300, показывают одно и то же время.
+1
0
+1
Ответ oasis-columbia
400-500 к в мес для 20летнего файзуллаева? Ну хз. Через 10 лет будет интервью в стиле тигиева давать
А чего бы и нет? Если зарплата позволяет, то можно и жить неплохо.
+1
0
+1
Ответ IgorBudda
Предполагаю, что это самый богатый Файзуллаев в Москве. Остальные Файзуллаевы себе таких расходов позволить вряд ли могут
Ага, ты ещё иди и это расскажи Алишеру Усманову.
+1
0
+1
Ответ IgorBudda
Предполагаю, что это самый богатый Файзуллаев в Москве. Остальные Файзуллаевы себе таких расходов позволить вряд ли могут
Но в среднем, как в том анекдоте про мясо, капусту и голубцы, Файзулаевы тратят по 1к долларов в месяц🤓
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Ответ catcher69
дорвался до бабла и свободы от родни
это зависть?
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Ответ oasis-columbia
Он из Ташкента, это огромный современный мегаполис с населением 3 млн. Наверно голову немножко сорвало все таки, живет наверно в сити, рестораны, девушки, ... Впринципи, заработал, его право, просто... Как то много!!!)
А ты из мск? Тут однушку на окраине стоит снять 40к. И это до работы будешь 2 часа с 3 пересадками ехать. А в центре прайс х4-х6. Ну и когда ты получаешь 100-200к зелени и тратишь на себя 5 процентов... По-моему все у него хорошо
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Ответ Amalfitano
Он молодой парень. Только-только попал в большой город и многое покупает себе. Через 2-3 года будет тратить в 2 раза меньше.
Он родом, как и я, из города Ташкента. Конечно не Москва, но и не деревня.
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Ответ Aristokratt
Да и 90% Ивановы и Сергеевы тоже вряд ли могут себе позволить такие расходы
Да и не всем Ивановым, что могут, такие деньги в радость
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Ответ IgorBudda
Предполагаю, что это самый богатый Файзуллаев в Москве. Остальные Файзуллаевы себе таких расходов позволить вряд ли могут
Ты - Присцилла из Зенита.
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Вот сколько на поездки в метро уходит
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дорвался до бабла и свободы от родни
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Я конечно давно не был в Москве, но нормальные расходы по-моему. Квартиру он снимает наверняка не однушку в Бутово. Уборку в квартире делают специальные люди. Ездит, скорее всего, с водителем. Продукты покупает не в Пятерочке. Ну вот и набегает.
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а толком в футбол играть он умеет ?
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А что не так? Кому не нравится - есть выборы.
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Тоже мне, секрет полишинеля. Его з/плата без премий и бонусов была 110 тыс. €. Теперь конечно должны прилично прибавить. Так что трата 4 - 5 тыс. $ на всëм готовом это уже шикарная богемная житуха.
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А где же фото со шмотом из гума?
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Ну это молодой потому что. Деньги карман жгут. ) Главное чтоб не как Тигиев. В первую очередь футбол, а хорошим футболистам футбол отплачивает хорошими контрактами до конца карьеры. Футбол щедрая игра, если любить играть в неё раз уж попал в профи. )
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