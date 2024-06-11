Максименко – лучший игрок «Спартака» в сезоне-2023/24 по версии болельщиков
Александр Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2023/24.
Вратарь красно-белых победил в голосовании болельщиков, набрав 57% голосов.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ Максименко провел 24 матча (11 – на ноль) и пропустил 22 гола.
Болельщики «Спартака» на протяжении сезона выбирали лучшего игрока каждого месяца.
Клуб вручает индивидуальные награды своим футболистам совместно с Winline.
Промес сидит на нарах уже почти полгода, хоть и по гп лучший в команде, но спартак вторую половину года и без него успешно(?) завершила, а что было бы без Максименко?
Как болельщик ЦСКА говорю))