Максименко – лучший игрок «Спартака» в сезоне-2023/24 по версии болельщиков

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Максименко Футбол

Александр Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2023/24.

Вратарь красно-белых победил в голосовании болельщиков, набрав 57% голосов. 

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Максименко провел 24 матча (11 – на ноль) и пропустил 22 гола.

Болельщики «Спартака» на протяжении сезона выбирали лучшего игрока каждого месяца.

Клуб вручает индивидуальные награды своим футболистам совместно с Winline.

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24 комментария
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Заслуженно, Максименко, поздравляю!
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Последний вратарь, кто получал Золотого кабана, это был Дикань, если я ничего не путаю.
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Ответ kuzinka _
Заслуженно, Максименко, поздравляю!
Эта новость-как удар ниже пояса.
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Ответ kaka10
Вот таков уровень сегодняшнего Спартака, раз Максименка их лучший игрок
Так Александр же и был лучшим в этом сезоне
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Ответ ASM9
Может быть ,но мне больше Селихов заходит ,как вратарь!
Если ставили Максименко, а не Селихова, то значит что Максименко показывал на тренировках/играх результат лучше, чем его теска
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Ответ kuzinka _
Надо признать, что Максименко провел достойный сезон, провел его лучше всех, и поэтому и победил.
Может быть ,но мне больше Селихов заходит ,как вратарь!
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Ответ ASM9
ну да,было бы чем гордится то,а так зп капает и всем норм
Надо признать, что Максименко провел достойный сезон, провел его лучше всех, и поэтому и победил.
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Ответ kuzinka _
если все сезон донно прошли, то игрокам оставаться без шансов на эту номинацию?
ну да,было бы чем гордится то,а так зп капает и всем норм
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Ответ ASM9
Абасраль лучший ),а так вообще ни кто ,сезон все донно прошли !
если все сезон донно прошли, то игрокам оставаться без шансов на эту номинацию?
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Ответ kuzinka _
Ну а кто если не он? Дельфин?
Абасраль лучший ),а так вообще ни кто ,сезон все донно прошли !
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Ответ Алексей Горланов
Джикия или Промес.
Джикия? Почти весь сезон отсидел на скамейке запасных, пока вместо него блестел Бабич.

Промес сидит на нарах уже почти полгода, хоть и по гп лучший в команде, но спартак вторую половину года и без него успешно(?) завершила, а что было бы без Максименко?
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Ответ kuzinka _
Ну а кто если не он? Дельфин?
Джикия или Промес.
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перестал смотреть рпл после 2018. что там , эта булка уже лучшая в Спартаке,?😂😂😂 все, что нужно знать о нынешнем уровне команды)
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Когда лучшего вручают вратарю, значит сезон был так себе.
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Объективно.
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Когда вратаря признают лучшим в команде, это беда прежде всего. Значит ни нападающих, ни защитников нормальных нет.
Как болельщик ЦСКА говорю))
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Ну лучший то Промес, тут без вариантов, уж медийный точно))
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Но команде необходим еще вратарь. Может лучше прикупить игрока другого амплуа?)
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Поздравляю, Саня!!! Молодец!!!
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-2
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Это более чем заслуженно. Саша провел уверенный сезон, прибавил.
+4
-4
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