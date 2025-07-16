«Лейпциг» купил Йохана Бакайоко у ПСВ за 18+4 млн евро. Контракт с вингером – до 2030-го

Йохан Бакайоко стал игроком «РБ Лейпциг».

Немецкий клуб объявил о трансфере вингера ПСВ . Стороны заключили контракт до 2030 года.

Ранее сообщалось , что «Лейпциг » заплатит за игрока 18 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты на сумму 4 млн евро.

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Бакайоко провел 30 матчей, отличившись 9 голами и 10 ассистами. Его статистика – здесь .

Фото: https://rbleipzig.com/