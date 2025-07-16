«Лейпциг» купил Йохана Бакайоко у ПСВ за 18+4 млн евро. Контракт с вингером – до 2030-го
Йохан Бакайоко стал игроком «РБ Лейпциг».
Немецкий клуб объявил о трансфере вингера ПСВ. Стороны заключили контракт до 2030 года.
Ранее сообщалось, что «Лейпциг» заплатит за игрока 18 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты на сумму 4 млн евро.
В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Бакайоко провел 30 матчей, отличившись 9 голами и 10 ассистами. Его статистика – здесь.
Фото: https://rbleipzig.com/
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «РБ Лейпциг»
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