Воспитанник «Атлетико» Итурбе перешел в «Эльче». Контракт вратаря молодежной сборной Испании – до 2029-го

Голкипер Алехандро Итурбе перешел из «Атлетико Б» в «Эльче».

21-летний вратарь подписал с клубом контракт, рассчитанный до июня 2029 года.

Итурбе – воспитанник академии «Атлетико ».

Футболист выступал за молодежную сборную Испании и завоевал золото на Олимпийских играх 2024 года в Париже.