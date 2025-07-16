Воспитанник «Атлетико» Итурбе перешел в «Эльче». Контракт вратаря молодежной сборной Испании – до 2029-го
Голкипер Алехандро Итурбе перешел из «Атлетико Б» в «Эльче».
21-летний вратарь подписал с клубом контракт, рассчитанный до июня 2029 года.
Итурбе – воспитанник академии «Атлетико».
Футболист выступал за молодежную сборную Испании и завоевал золото на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Эльче»
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