Дуглас – самый популярный игрок «Зенита», Маркиньос – «Спартака», Агкацев – «Краснодара» в Фэнтези РПЛ

Более 10 000 человек собрали команды в Фэнтези РПЛ, стартующем в пятницу.

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Самым популярным игроком остается Максим Осипенко (зщ, 6) – 44,38%. В топ-3 среди футболистов «Динамо » также попали Иван Сергеев (нп, 7,5) – 34,77% и Ярослав Гладышев (пз, 9) – 28,55%.

27,04% фэнтези-менеджеров выбрали Дугласа Сантоса (зщ, 6), он – самый популярный в «Зените ». Следом идут Максим Глушенков (пз, 9) – 25,52% и Луис Энрике (пз, 9,5) – 20,18%.

Самый популярный в «Спартаке » – Маркиньос (пз, 8,5), его выбрали 24,04% игроков. В топ-3 также Эсекиэль Барко (пз, 11) – 14,35% и Срджан Бабич (зщ, 6) – 13,80%.

Среди игроков «Краснодара » самый популярный – Станислав Агкацев (вр, 6), он есть в 29,45% команд. Следом за ним Джон Кордоба (нп, 11) – 27,1% и Эдуард Сперцян (пз, 11) – 12,9%.

Лидером по проценту выбора в «Локомотиве » стал Алексей Батраков (пз, 10) – 30,56%. В топ-3 попали Николай Комличенко (нп, 8) – 13,24% и Сергей Пиняев (пз, 8) – 13,03%.

Среди игроков ЦСКА чаще всех выбирают Мойзеса (зщ, 5,5) – 23,52%. В топ-3 также Матвей Кисляк (пз, 7) – 21,64% и Игорь Дивеев (зщ, 6) – 18,01%.