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Фэнтези
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Дуглас – самый популярный игрок «Зенита», Маркиньос – «Спартака», Агкацев – «Краснодара» в Фэнтези РПЛ

Более 10 000 человек собрали команды в Фэнтези РПЛ, стартующем в пятницу.

Создать свою команду можно здесь.

Самым популярным игроком остается Максим Осипенко (зщ, 6) – 44,38%. В топ-3 среди футболистов «Динамо» также попали Иван Сергеев (нп, 7,5) – 34,77% и Ярослав Гладышев (пз, 9) – 28,55%.

27,04% фэнтези-менеджеров выбрали Дугласа Сантоса (зщ, 6), он – самый популярный в «Зените». Следом идут Максим Глушенков (пз, 9) – 25,52% и Луис Энрике (пз, 9,5) – 20,18%.

Самый популярный в «Спартаке» – Маркиньос (пз, 8,5), его выбрали 24,04% игроков. В топ-3 также Эсекиэль Барко (пз, 11) – 14,35% и Срджан Бабич (зщ, 6) – 13,80%.

Среди игроков «Краснодара» самый популярный – Станислав Агкацев (вр, 6), он есть в 29,45% команд. Следом за ним Джон Кордоба (нп, 11) – 27,1% и Эдуард Сперцян (пз, 11) – 12,9%.

Лидером по проценту выбора в «Локомотиве» стал Алексей Батраков (пз, 10) – 30,56%. В топ-3 попали Николай Комличенко (нп, 8) – 13,24% и Сергей Пиняев (пз, 8) – 13,03%.

Среди игроков ЦСКА чаще всех выбирают Мойзеса (зщ, 5,5) – 23,52%. В топ-3 также Матвей Кисляк (пз, 7) – 21,64% и Игорь Дивеев (зщ, 6) – 18,01%.

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18970 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
logoДинамо Москва
logoИван Сергеев
logoМаксим Осипенко
logoЗенит
logoДуглас Сантос
logoМаксим Глушенков
logoЯрослав Гладышев
logoЛуис Энрике
logoСпартак
logoМаркиньос
logoСрджан Бабич
logoЭсекиэль Барко
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoЭдуард Сперцян
logoСтанислав Агкацев
logoЛокомотив
logoСергей Пиняев
logoНиколай Комличенко
logoАлексей Батраков
logoЦСКА
logoИгорь Дивеев
logoМатвей Кисляк
logoпремьер-лига Россия
logoФэнтези
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