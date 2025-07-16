Брэйзил о Джексоне в «МЮ»: «Он не умеет завершать, ему нужно много моментов, чтобы забить. «Челси» играет лучше «Юнайтед», так что это не сработает»
Алан Брэйзил считает, что Николас Джексон не подходит «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что манчестерский клуб следит за ситуацией форварда «Челси», который обдумывает свое будущее в клубе.
«Он не умеет завершать атаки. Ну, он умеет завершать, но ему нужно много моментов, чтобы забить.
Я бы сказал, что у него будет больше моментов, но «Челси» играет лучше «Манчестер Юнайтед», поэтому я не думаю, что это сработает.
Кто знает, и я желаю ему удачи, но не верю в это», – сказал бывший нападающий «Юнайтед» в эфире Talksport.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metro
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