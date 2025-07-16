Брэйзил о Джексоне в «МЮ»: «Он не умеет завершать, ему нужно много моментов, чтобы забить. «Челси» играет лучше «Юнайтед», так что это не сработает»

Алан Брэйзил считает, что Николас Джексон не подходит «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось , что манчестерский клуб следит за ситуацией форварда «Челси», который обдумывает свое будущее в клубе.

«Он не умеет завершать атаки. Ну, он умеет завершать, но ему нужно много моментов, чтобы забить.

Я бы сказал, что у него будет больше моментов, но «Челси » играет лучше «Манчестер Юнайтед », поэтому я не думаю, что это сработает.

Кто знает, и я желаю ему удачи, но не верю в это», – сказал бывший нападающий «Юнайтед» в эфире Talksport.