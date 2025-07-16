«Реал» продал 50% прав на Энрикеса «Алавесу» за 3 млн евро, есть опция обратного выкупа. Контракт 19-летнего защитника – до 2029-го

«Алавес» подписал воспитанника «Реала» Юссефа Энрикеса.

Контракт 19-летнего защитника рассчитан до июня 2029 года.

По данным Defensa Central, «Мадрид » получил 3 млн евро за 50% прав на игрока. Кроме того, «сливочные» сохраняют за собой право обратного выкупа в течение следующих двух сезонов.

Энрикес играл во всех молодежных командах «Реала», а в прошлом сезоне стал основным игроком «Кастильи ». В резервной команде он провел в общей сложности 35 матчей, забив 1 гол и сделав 4 ассиста. Также игрок несколько раз выступал за первую команду мадридцев в Ла Лиге и в Лиге чемпионов.

Помимо этого, защитник играл за сборную Марокко до 20 лет, а в 18 лет был вызван в основную команду.