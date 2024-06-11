Личка о чемпионской гонке в РПЛ: «Гегемония «Зенита» чуть-чуть пошатнулась. Когда я приехал в Россию, к 25-му туру все становилось ясно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Р-Спорт Марцел Личка Футбол

Марцел Личка высказался о чемпионской развязке прошедшего сезона Мир РПЛ.

В 30-м туре «Динамо», имея шансы на чемпионство, уступило «Краснодару». Титул в 6-й раз подряд выиграл «Зенит».

«К тому моменту, как я приехал в Россию, «Зенит» спокойно выигрывал чемпионство, и к 25-му туру было все ясно. В этом году получилось так, что интрига сохранялась до последней игры.

Можно сказать, что гегемония «Зенита» чуть-чуть пошатнулась. Но следующий сезон все покажет», – сказал главный тренер «Динамо».

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17 комментариев
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Ну да в прошлых сезонах ФК Зенит был чемпионом, а в этом стал чемпионом
Спасибо, личка
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Это лишь потому что это был самый сложный сезон у Зенита после ухода Малкома и Кузяева.
Зенит не добрал очков в матчах с Рубином, Факелом , Крыльями и тд.
Остальные сыграли на своём уровне и всё. Уровень Динамо наглядно показан в последнем туре.
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Ответ SMART789
Ну да в прошлых сезонах ФК Зенит был чемпионом, а в этом стал чемпионом Спасибо, личка
А в этом взял требл даже
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боже мой
и этому челику дали лучшего тренера сезона?)
тип проиграл золотой матч и продолжает звиздеть
шок)
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В этом сезоне Личка как раз чуть раньше, чем к 25 туру сказал, что уже не будет бороться за чемпионство
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Да Зенит уже просто отдал вам чемпионство. Забирайте - прямым текстом.
Но кое-кто умудрился стать третьим. Что там пошатнулось? Что покажет следующий сезон?
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Ответ SMART789
Ну да в прошлых сезонах ФК Зенит был чемпионом, а в этом стал чемпионом Спасибо, личка
Краснодары и Динамо всегда по 53-55 очков набирали.
Набрали и в этом году.
Дело в Зените, который набрал на 15 очков меньше нормы.
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Ответ Иван Тасминский
В этом сезоне Личка как раз чуть раньше, чем к 25 туру сказал, что уже не будет бороться за чемпионство
Тем самым расслабил Зенит и догнал его в таблице. Гений, безусловно тренер десятилетия в РПЛ!
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Ка к говорят в народе, чуть-чуть не считается.

У "Динамо" и "Краснодара" был исторический шанс в этом сезоне. Но обе команды и включались, и выключались в самые неподходящие для этого моменты :(((

Когда будет следующий шанс на золото у кого-то, кроме "Зенита", - одному богу известно...
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Личка лукавит. Понятно становилось после 15-го тура. А формально, да, в 25-м.
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Пошатнулась? Про требл ничего не слышал?
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Был бы у Динамо нормальный кипер, возможно, маяковский счетчик остановился бы раньше времени)))
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На чуть-чуть Динамо и решило остановиться
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Думаю, в юбилейный для Зенита сезон, всё ясно еще до начала чемпионата. Тем более Семака переподписали на 5 лет, а значит под тренера можно спокойно переподписывать ключевых игроков действуюшего состава и делать дорогостоящие трансферы с расчетом на ближайшую пятилетку. Определённо Зенит будет переформатирован и усилен в ближайшие трансферные окна.
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В прошедшем сезоне Зенит сам создал «мега-интригу» в РПЛ, потеряв много очков со слабыми командами, 7 поражений для Зенита - это явный перебор. Вот, основной тезис прошлого сезона.
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Он так говорит как будто интрига это его заслуга) Зенит сам отдавал как мог)))
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Чуть - чуть не считается. 😊
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