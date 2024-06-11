Личка о чемпионской гонке в РПЛ: «Гегемония «Зенита» чуть-чуть пошатнулась. Когда я приехал в Россию, к 25-му туру все становилось ясно»

Марцел Личка высказался о чемпионской развязке прошедшего сезона Мир РПЛ.

В 30-м туре « », имея шансы на чемпионство, уступило «Краснодару». Титул в 6-й раз подряд выиграл «Зенит».

«К тому моменту, как я приехал в Россию, «Зенит» спокойно выигрывал чемпионство, и к 25-му туру было все ясно. В этом году получилось так, что интрига сохранялась до последней игры.

Можно сказать, что гегемония « » чуть-чуть пошатнулась. Но следующий сезон все покажет», – сказал главный тренер «Динамо».