Личка о чемпионской гонке в РПЛ: «Гегемония «Зенита» чуть-чуть пошатнулась. Когда я приехал в Россию, к 25-му туру все становилось ясно»
Марцел Личка высказался о чемпионской развязке прошедшего сезона Мир РПЛ.
В 30-м туре «Динамо», имея шансы на чемпионство, уступило «Краснодару». Титул в 6-й раз подряд выиграл «Зенит».
«К тому моменту, как я приехал в Россию, «Зенит» спокойно выигрывал чемпионство, и к 25-му туру было все ясно. В этом году получилось так, что интрига сохранялась до последней игры.
Можно сказать, что гегемония «Зенита» чуть-чуть пошатнулась. Но следующий сезон все покажет», – сказал главный тренер «Динамо».
Спасибо, личка
Зенит не добрал очков в матчах с Рубином, Факелом , Крыльями и тд.
Остальные сыграли на своём уровне и всё. Уровень Динамо наглядно показан в последнем туре.
и этому челику дали лучшего тренера сезона?)
тип проиграл золотой матч и продолжает звиздеть
шок)
Но кое-кто умудрился стать третьим. Что там пошатнулось? Что покажет следующий сезон?
Набрали и в этом году.
Дело в Зените, который набрал на 15 очков меньше нормы.
У "Динамо" и "Краснодара" был исторический шанс в этом сезоне. Но обе команды и включались, и выключались в самые неподходящие для этого моменты :(((
Когда будет следующий шанс на золото у кого-то, кроме "Зенита", - одному богу известно...