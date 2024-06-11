Кафанов о мотивации игроков: «Все стали сытыми, а надо собирать голодных, мотивированных. Поэтому я первых вратарей никогда не брал – нужен был тот, кто из штанов выпрыгнет, будет жить только футболом»

Теги Рубин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Лобановский Виталий Кафанов Футбол

Виталий Кафанов высказался о важности мотивации игроков.

«Все стали сытыми. А собирать надо голодных, мотивированных. Помню, когда только начинал работать тренером, прочитал у Валерия Лобановского: самое главное – мотивация.

Это та самая причина, почему я никогда не брал первых вратарей. Хотя в «Рубине» мы могли купить любого – что в России, что за границей. Мне нужен был такой, кто из штанов выпрыгнет, все уберет в сторону, будет жить только футболом. Только с такими можно большие задачи решать. Конечно, если с мозгами у человека все в порядке», – сказал тренер вратарей сборной России.

10 комментариев
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Потому ты ставишь Песьякова
+13
0
+13
Странная логика, кто живёт футболом, тот и первый на позиции обычно
+3
0
+3
Последние 2 предложения, про мозги и задачи, это ответка Песьякову на его вью?
+1
0
+1
Ответ Margor
Потому ты ставишь Песьякова
Ставил...
+1
0
+1
Ответ e_kot
Странная логика, кто живёт футболом, тот и первый на позиции обычно
Кто живет футболом, тот впахивает всю неделю на тренировках. Логично же 🤷‍♂️
+1
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Согласен
Чтобы стать хорошим футболистом надо быть чуть голодным , мягко говоря , а по факту это должно быть для тебя единственной надеждой на существование , выбраться из ж.
Да в любом спорте сейчас так
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Как бы то ни было Максименко первый номер в Спартаке, наконец то дебютировал в сборной...
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Странная логика не брать первого вратаря. Фергюсон 35летнего ван дер Сара взял и за 6 лет немало молодых и голодных (Ховард,Хиттон,Амос,Кущак,Фостер,Циглер,Линдегор,Джонстон) сидели у него за спиной и смотрели как он трофеи приносит.
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Ответ e_kot
Странная логика, кто живёт футболом, тот и первый на позиции обычно
И тут нет прямой зависимости от сытости !
Неужели тот самый Роналдо голодает и только поэтому изнуряет себя тренировками ?
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Ответ redwhiteteam
Согласен Чтобы стать хорошим футболистом надо быть чуть голодным , мягко говоря , а по факту это должно быть для тебя единственной надеждой на существование , выбраться из ж. Да в любом спорте сейчас так
Кака эталонный пример😎
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