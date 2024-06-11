Кафанов о мотивации игроков: «Все стали сытыми, а надо собирать голодных, мотивированных. Поэтому я первых вратарей никогда не брал – нужен был тот, кто из штанов выпрыгнет, будет жить только футболом»
Виталий Кафанов высказался о важности мотивации игроков.
«Все стали сытыми. А собирать надо голодных, мотивированных. Помню, когда только начинал работать тренером, прочитал у Валерия Лобановского: самое главное – мотивация.
Это та самая причина, почему я никогда не брал первых вратарей. Хотя в «Рубине» мы могли купить любого – что в России, что за границей. Мне нужен был такой, кто из штанов выпрыгнет, все уберет в сторону, будет жить только футболом. Только с такими можно большие задачи решать. Конечно, если с мозгами у человека все в порядке», – сказал тренер вратарей сборной России.
Чтобы стать хорошим футболистом надо быть чуть голодным , мягко говоря , а по факту это должно быть для тебя единственной надеждой на существование , выбраться из ж.
Да в любом спорте сейчас так
Неужели тот самый Роналдо голодает и только поэтому изнуряет себя тренировками ?