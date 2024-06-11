Экс-фигуристка Домнина: «Футбол более масштабная и энергетическая история – в фигурном катании не так много фанатов»

Оксана Домнина сравнила атмосферу на фигурном катании и футболе.

Домнина замужем за олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. В прошлом году из-за осложнений на фоне пневмонии ему ампутировали кисти и обе ноги ниже колена.

– Вы кому-то симпатизируете в нашем футболе?

– Честно сказать, до нашей новой жизни мы не сильно углублялись в футбол. Если вы зададите мне этот вопрос через год, честно вам отвечу.

– Можете сравнить фанатов футбола и фигурного катания?

– В фигурном катании не так много фанатов, как в футболе, но они всегда проявляют симпатию, дарят подарки. Футбол все равно более масштабная и энергетическая история, чем фигурное катание. Сколько раз мы приходили на футбол и все время получали невероятный заряд энергии, – сказала призер Олимпийских игр в танцах на льду Оксана Домнина.

Домнина о Костомарове: «Он за год чего только не сделал. И на коньках покатался, и на сноуборде, и в футбол играет, и скоро, мне кажется, побежит»