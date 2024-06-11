Домнина о Костомарове: «Он за год чего только не сделал. И на коньках покатался, и на сноуборде, и в футбол играет, и скоро, мне кажется, побежит»

Супруга Романа Костомарова рассказала, как изменилась их жизнь за последний год.

Костомаров – олимпийский чемпион в танцах на льду. В прошлом году из-за осложнений на фоне пневмонии ему ампутировали кисти и обе ноги ниже колена.

– Как изменилась ваша жизнь?

– Конечно, она стала другой, но мы стараемся свой ритм жизни выровнять и привести максимально к тому, что у нас был. В жизни каждого человека встречаются сложные ситуации, но то, как Роман это проходит, и в силу того, что он олимпийский чемпион, вдохновляет многих людей. И мы часто слышим: «Что же мы сидим на диване, ведь Роман держится, борется и идет дальше».

– Как он это делает?

– Он за год чего только не сделал. И на коньках покатался, и на сноуборде, и в футбол играет, и скоро, мне кажется, побежит. И документальный фильм сняли. Роман ведет активный образ жизни, показывает, что, несмотря на все сложности, можно жить, бороться, – сказала чемпионка мира в танцах на льду и жена Костомарова Оксана Домнина.

Костомаров хочет пробежать полумарафон: «С удовольствием бы принял участие как атлет, но, наверное, через годик»