Домнина о Костомарове: «Он за год чего только не сделал. И на коньках покатался, и на сноуборде, и в футбол играет, и скоро, мне кажется, побежит»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Фигурное катание

Супруга Романа Костомарова рассказала, как изменилась их жизнь за последний год.

Костомаров – олимпийский чемпион в танцах на льду. В прошлом году из-за осложнений на фоне пневмонии ему ампутировали кисти и обе ноги ниже колена.

– Как изменилась ваша жизнь?

– Конечно, она стала другой, но мы стараемся свой ритм жизни выровнять и привести максимально к тому, что у нас был. В жизни каждого человека встречаются сложные ситуации, но то, как Роман это проходит, и в силу того, что он олимпийский чемпион, вдохновляет многих людей. И мы часто слышим: «Что же мы сидим на диване, ведь Роман держится, борется и идет дальше».

– Как он это делает?

– Он за год чего только не сделал. И на коньках покатался, и на сноуборде, и в футбол играет, и скоро, мне кажется, побежит. И документальный фильм сняли. Роман ведет активный образ жизни, показывает, что, несмотря на все сложности, можно жить, бороться, – сказала чемпионка мира в танцах на льду и жена Костомарова Оксана Домнина.

Костомаров хочет пробежать полумарафон: «С удовольствием бы принял участие как атлет, но, наверное, через годик»

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6 комментариев
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Главное, здоровья Роману, он большой молодец!
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Роман очень сильный человек со стальным характером. Здоровья ему!
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Даю совет. Если замучил тебя своими активностями и хочешь отдохнуть - заставь жить только на пенсию. Махом сноуборды закончатся, гречке перед радиоприемником рад будет
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Идет дальше это куда? Даже если бы не инвалидность, пора бы была уже думать, куда после катания. Но мысли все только в сторону спорта как спортсмена почему-то. Слова поддержки Оксане.
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