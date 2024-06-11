УЕФА выплатит «Барсе» 50 000 евро за де Йонга, несмотря на пропуск Евро-2024 – по 10 000 за каждый день хавбека на сборах за 10 дней до первой игры Нидерландов

«Барселона» получит выплаты от УЕФА за участие Френки де Йонга в сборах перед Евро-2024.

Вчера стало известно, что полузащитник сборной не сыграет на чемпионате Европы, так как не успел восстановиться после травмы голеностопа.

Как сообщает Mundo Deportivo, несмотря на то, что де Йонг пропустит турнир, «Барселона» получит компенсацию за участие хавбека в тренировочных сборах. В соответствии с программой клубных льгот и ФИФА за каждого игрока, попавшего в окончательную заявку своей сборной, клубы получают по 10 тысяч евро в день в течение 10 дней до первого матча на турнире.

Таким образом, « » получит 50 тысяч евро за участие де в сборах команды Нидерландов с 6 по 10 июня.