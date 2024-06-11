УЕФА выплатит «Барсе» 50 000 евро за де Йонга, несмотря на пропуск Евро-2024 – по 10 000 за каждый день хавбека на сборах за 10 дней до первой игры Нидерландов
«Барселона» получит выплаты от УЕФА за участие Френки де Йонга в сборах перед Евро-2024.
Вчера стало известно, что полузащитник сборной Нидерландов не сыграет на чемпионате Европы, так как не успел восстановиться после травмы голеностопа.
Как сообщает Mundo Deportivo, несмотря на то, что де Йонг пропустит турнир, «Барселона» получит компенсацию за участие хавбека в тренировочных сборах. В соответствии с программой клубных льгот УЕФА и ФИФА за каждого игрока, попавшего в окончательную заявку своей сборной, клубы получают по 10 тысяч евро в день в течение 10 дней до первого матча на турнире.
Таким образом, «Барселона» получит 50 тысяч евро за участие де Йонга в сборах команды Нидерландов с 6 по 10 июня.
Де Йонгу здоровья
При чём тут " 50 т., за 5 дней с 6-го по 10-е"? 1. Игрока вывели из состава. 2. Когда 1-й матч сборной на ЧЕ, не 10-того же?