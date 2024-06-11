УЕФА выплатит «Барсе» 50 000 евро за де Йонга, несмотря на пропуск Евро-2024 – по 10 000 за каждый день хавбека на сборах за 10 дней до первой игры Нидерландов

Теги Сборная Нидерландов по футболу Барселона Ла Лига УЕФА травмы Евро-2024 Френки де Йонг деньги Футбол

«Барселона» получит выплаты от УЕФА за участие Френки де Йонга в сборах перед Евро-2024.

Вчера стало известно, что полузащитник сборной Нидерландов не сыграет на чемпионате Европы, так как не успел восстановиться после травмы голеностопа.

Как сообщает Mundo Deportivo, несмотря на то, что де Йонг пропустит турнир, «Барселона» получит компенсацию за участие хавбека в тренировочных сборах. В соответствии с программой клубных льгот УЕФА и ФИФА за каждого игрока, попавшего в окончательную заявку своей сборной, клубы получают по 10 тысяч евро в день в течение 10 дней до первого матча на турнире.

Таким образом, «Барселона» получит 50 тысяч евро за участие де Йонга в сборах команды Нидерландов с 6 по 10 июня.

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29 комментариев
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Очередной рычаг, Лапорта гейний!
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С миру по нитке и насобирают. Вы там держитесь.
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Пришёл рычаг откуда не ждали)
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Для Лапорты играет трек Ноггано «Застрахуи́ братуху»
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50 тыщ евро, практически голландский Сутормин!
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Приехал с травмой, просидел 5 дней и барса за это денег получит. Класс)
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Ну это джекпот, можно уже взять какого нибудь нового мегаталанта
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Еще месяц горячей воды на базе Барсы быть!
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Ответ TravenS
Вообще ждали и даже в большем количестве 🤦‍♂️
Да не ждали такой рычаг 🫤🫤🫤
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считай френки на недельную зп уже есть)
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оп-рычажок
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пошли рычажки!
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на рестик капнуло
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Ну хоть что-то))
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Следующая новость: Барселона на 50.000 евро повысила предложение по Фримпонгу.
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черный палач винипух уровень аленьи дембеле но пиар
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Должно же было Барсе когда-нибудь повезти))))

Де Йонгу здоровья
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вот и первые деньги на зп Виртца
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Цитата: клубы получают по 10 тысяч евро в день в течение 10 дней до первого матча на турнире.
При чём тут " 50 т., за 5 дней с 6-го по 10-е"? 1. Игрока вывели из состава. 2. Когда 1-й матч сборной на ЧЕ, не 10-того же?
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Не хило так получилось сумма 🫤🫤🫤
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так вот что за небольшая сумма, которую за Фримпонга предложили)))
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Ответ TravenS
Вообще ждали и даже в большем количестве 🤦‍♂️
Ну да, его бы продать... Да никто не берёт, так хоть на травме компенсироваться можно
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