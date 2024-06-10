«Барселона» может включить Фати в сделку по Фримпонгу. «Байер» интересовался арендой или покупкой Ансу за 10-15 млн евро (Diario Sport)

«Байеру» интересен Ансу Фати.

Ранее стало известно, что « » хочет подписать защитника леверкузенцев Джереми Фримпонга.

Diario Sport отмечает, что немецкий клуб будет не против того, чтобы в сделку был включен другой футболист, и в этом контексте следует обратить внимание на то, что несколько дней назад у «блауграны» запрашивалась информация насчет Фати.

Утверждается, что « » предлагал отдать вингера ему в аренду или продать по доступной цене. Речь шла о 10-15 млн евро.

В «Барселоне» считают, что не согласится уйти, поскольку хочет поучаствовать в предсезонной подготовке под руководством Ханси Флика, нового главного тренера.