«Барселона» может включить Фати в сделку по Фримпонгу. «Байер» интересовался арендой или покупкой Ансу за 10-15 млн евро (Diario Sport)

Теги Байер бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Ансу Фати деньги Футбол

«Байеру» интересен Ансу Фати.

Ранее стало известно, что «Барселона» хочет подписать защитника леверкузенцев Джереми Фримпонга.

Diario Sport отмечает, что немецкий клуб будет не против того, чтобы в сделку был включен другой футболист, и в этом контексте следует обратить внимание на то, что несколько дней назад у «блауграны» запрашивалась информация насчет Фати.

Утверждается, что «Байер» предлагал отдать вингера ему в аренду или продать по доступной цене. Речь шла о 10-15 млн евро.

В «Барселоне» считают, что Фати не согласится уйти, поскольку хочет поучаствовать в предсезонной подготовке под руководством Ханси Флика, нового главного тренера.

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16 комментариев
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Ответ Владимир Владимирович
Интересно почему прогресс Фати так резко остановился, скорее всего длительная травма сбила с колеи, даже в играющем Брайтоне не нашёл себя, ну может Алонсо его сделает сильнее…
Фати это маркетинговый продукт Барсы. Они закрепили за собой монополию новых некст-генов и новых месси. По крайней мере, так себя и свой бренд позиционируют. Отсюда и такой мощнейший пиар Ямалю при всем его таланте. После Ямаля они придумают нового спасителя.

Это довольно эффективная мера, которая повышает интерес к клубу и позволяет создавать активы в виде игроков с завышенным ценником. Правда, того же Фати почему-то не захотели вовремя продать, а может никто и не повелся. Но утки про всякие 150 млн от МЮ сами пускали усердно. В следующем сезоне услышим, будто кто-то предлагал 250 за Ямаля.
+17
-10
+7
Если бы года 2-3 назад мне сказали, что Фати будет стоить 15 млн, то я бы отдуши поржал над ним...
+6
-2
+4
Интересно почему прогресс Фати так резко остановился, скорее всего длительная травма сбила с колеи, даже в играющем Брайтоне не нашёл себя, ну может Алонсо его сделает сильнее…
+3
0
+3
Переплата за выкидыш ламасии лямов 10
+6
-5
+1
Всё по классике. Если речь о Барселоне, то там не 10-15 млн за покупку Фати, а аренда с правом выкупа за 5-8. В итоге нифига еще не выкупят или попросят новую аренду. Тех кто занимается трансферами в Барсе на выход нужно гнать ссаными тряпками.Это абсолютно бездарные люди.

Я уж не говорю про медштаб и физиотерапевтов. Каждый год минимум 1 хрусталь в команде появляется, еще 1-2 претендуют на то чтобы заиметь хронические травмы.
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Ответ Vakhore
Через 2-3 года, Ямаля будут тоже спихивать за 10-15 млн, как и всех этих очередных "Новых Месси".
Глору маргарина виднее конечно 🤡
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Через 2-3 года, Ямаля будут тоже спихивать за 10-15 млн, как и всех этих очередных "Новых Месси".
+10
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Новый Месси уже за пятнашку уходит? Да в Каталонии прям полный цикл лесозаготовки, китайцам поучиться бы.
Теперь наблюдаем за карьерой ямаля

Лето 2024 -пускаем утку что псж/сити/мю готовы отдать миллиард долларов, половину наследства и первенца своих владельцев за юное дарование
Лето 2025 - за 20 уходит в эвертон
Профит 100%
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Фати - человек маркетинг, загробленный во имя этого маркетинга. Ямаля ждет тоже самое, они с 16 лет начали убивать пацана огромным количеством матчей
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Ответ umahanov87
Фати это маркетинговый продукт Барсы. Они закрепили за собой монополию новых некст-генов и новых месси. По крайней мере, так себя и свой бренд позиционируют. Отсюда и такой мощнейший пиар Ямалю при всем его таланте. После Ямаля они придумают нового спасителя. Это довольно эффективная мера, которая повышает интерес к клубу и позволяет создавать активы в виде игроков с завышенным ценником. Правда, того же Фати почему-то не захотели вовремя продать, а может никто и не повелся. Но утки про всякие 150 млн от МЮ сами пускали усердно. В следующем сезоне услышим, будто кто-то предлагал 250 за Ямаля.
Боян не даст соврать
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