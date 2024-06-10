«Барселона» может включить Фати в сделку по Фримпонгу. «Байер» интересовался арендой или покупкой Ансу за 10-15 млн евро (Diario Sport)
«Байеру» интересен Ансу Фати.
Ранее стало известно, что «Барселона» хочет подписать защитника леверкузенцев Джереми Фримпонга.
Diario Sport отмечает, что немецкий клуб будет не против того, чтобы в сделку был включен другой футболист, и в этом контексте следует обратить внимание на то, что несколько дней назад у «блауграны» запрашивалась информация насчет Фати.
Утверждается, что «Байер» предлагал отдать вингера ему в аренду или продать по доступной цене. Речь шла о 10-15 млн евро.
В «Барселоне» считают, что Фати не согласится уйти, поскольку хочет поучаствовать в предсезонной подготовке под руководством Ханси Флика, нового главного тренера.
Это довольно эффективная мера, которая повышает интерес к клубу и позволяет создавать активы в виде игроков с завышенным ценником. Правда, того же Фати почему-то не захотели вовремя продать, а может никто и не повелся. Но утки про всякие 150 млн от МЮ сами пускали усердно. В следующем сезоне услышим, будто кто-то предлагал 250 за Ямаля.
Я уж не говорю про медштаб и физиотерапевтов. Каждый год минимум 1 хрусталь в команде появляется, еще 1-2 претендуют на то чтобы заиметь хронические травмы.
Теперь наблюдаем за карьерой ямаля
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Лето 2025 - за 20 уходит в эвертон
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